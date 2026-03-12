Beyoncé y Federer se incorporan al selecto listado de los famosos milmillonarios, liderado por Steven Spielberg

James Cameron y Dr. Dre son las otras dos celebridades que debutan en 2026 en la lista de ‘Forbes’ dedicada a personas que “primero se hicieron famosas y luego inmensamente ricas”. Destaca el caso de Taylor Swift, que en solo dos años ha conseguido casi duplicar su gran fortuna

Solo hay 22 celebridades en el mundo con una fortuna superior a los mil millones de dólares. “Definir ‘celebridad’ no es fácil, pero Forbes ha optado por presentar a personas que primero se hicieron famosas y luego inmensamente ricas”, describe la publicación especializada en el mundo de los negocios a los protagonistas que forman parte de este selecto club, cuya actualización publicó Forbes este martes. El año pasado eran solo 18. Algunos llevan décadas en la lista, como el director Steven Spielberg, quien, a sus 79 años y gracias a una fortuna estimada en 7.100 millones de dólares, revalida su liderazgo en la clasificación. Beyoncé, Roger Federer, Dr. Dre y James Cameron son los cuatro recién llegados que se han hecho un hueco en la lista de 2026. “No incluye a quienes son famosos por ser ricos o por el éxito de sus negocios, como el presidente Donald Trump y Mark Cuban”, matiza Forbes. Entre los 22, suman un patrimonio total de 48.100 millones de dólares.

La cantante, el extenista, el rapero y el director de cine se han sumado a veteranos como George Lucas, Oprah Winfrey o el ya mencionado director de Tiburón, que debutaron en la lista de milmillonarios en la década de los noventa y principios de los dos mil. Es significativo el caso de Taylor Swift, que apareció por primera vez en el listado en 2024, con una fortuna estimada en 1.100 millones de dólares, y en tan solo dos años casi ha conseguido duplicarla, situándose este 2026 en los 2.000 millones. “Swift se convirtió en milmillonaria en 2023 gracias a los ingresos de su gira Eras Tour y al valor de su catálogo musical. Su fortuna incluye casi mil millones de dólares en riqueza acumulada por derechos de autor y giras, además de un catálogo musical valorado en unos 900 millones de dólares y unos 100 millones de dólares en propiedades inmobiliarias”, explica la revista. Gracias a ello, a sus 36 años, la cantante de Pensilvania ha conseguido escalar dos posiciones y colocarse en el séptimo puesto del listado.

Federer es el novato que más alto se ha posicionado en el ranking (en el puesto 18º). Con 44 años y 20 títulos de Grand Slam a sus espaldas, el extenista suizo cuenta con una fortuna estimada en 1.100 millones de dólares. Forbes destaca su valiosa cartera de patrocinios —que le llevó a ganar unos 100 millones de dólares anuales fuera de la cancha en su mejor momento—, que incluye a marcas como Uniqlo, Rolex o Mercedes. Sin embargo, sus mayores ganancias provienen de su 3% de participación en la empresa de ropa deportiva On, que salió a Bolsa en 2021 y ahora cuenta con una cotización bursátil de casi 15.000 millones de dólares.

Cameron le sigue en la 19ª posición. Puede presumir de ser el director de tres de las cuatro películas más taquilleras de todos los tiempos, Titanic (1997), Avatar (2009) y Avatar: El sentido del agua (2022) —la cuarta es Vengadores: Endgame—, pero ha necesitado cuatro años desde el estreno de la última de ellas y una película más, Avatar: Fuego y ceniza (2025), para ingresar oficialmente en el exclusivo club. La publicación calcula que, tras el éxito de su última película, el canadiense, de 71 años, posee ahora una fortuna de más de 1.100 millones de dólares. “Es el segundo director más taquillero de la historia, después de su colega multimillonario Steven Spielberg, con un total de casi 9.000 millones de dólares en taquilla mundial”, resalta la publicación.

James Cameron posa con el premio al mejor guion cinematográfico por 'Avatar: fuego y ceniza' durante la 53ª edición de los Premios Saturn, celebrada en el Hilton de Universal City, California, el 8 de marzo de 2026. Aude Guerrucci (REUTERS)

Rihanna —en la lista desde 2022—, Beyoncé y Dr. Dre están en la 20ª, 21ª y 22ª posición, respectivamente, aunque a los tres se les estima la misma cantidad de dinero: mil millones, el justo y necesario para ser reconocido en la lista. La mayor parte del patrimonio neto de Beyoncé proviene de sus más de tres décadas de carrera musical. “Ella y su esposo milmillonario, Jay-Z [está en la sexta posición, con una fortuna estimada en 2.800 millones de dólares], compraron una mansión de 200 millones de dólares en Malibú en 2023, en lo que fue la venta de vivienda más cara en la historia de California”, destaca Forbes como prueba de su desmesurada riqueza.

La fortuna de Dr. Dre (California, 61 años), en cambio, se debe, sobre todo, a su gran visión empresarial: “Cofundó el fabricante de auriculares Beats Electronics y el servicio de transmisión Beats Music, que él y otros inversores vendieron a Apple por unos 3.000 millones de dólares en efectivo y acciones en 2014. También fundó el sello discográfico Aftermath Entertainment en 1996 y ayudó a lanzar las carreras de superestrellas como Eminem, 50 Cent y Kendrick Lamar, después de dejar su grupo de rap pionero NWA y el sello Death Row Records”.

Dr. Dre en el evento del Black Music Collective celebrado en Los Ángeles el 29 de enero de 2026. JC Olivera (Billboard via Getty Images)

El top 3 se mantiene inalterable un año más: Steven Spielberg, George Lucas (5.200 millones) y Michael Jordan (4.300 millones). Sin embargo, este 2026 ha habido un ligero cambio en las dos siguientes posiciones, ya que el fundador de la era moderna de WWE, Vincent McMahon, le ha arrebatado el cuarto puesto a Oprah Winfrey, relegando a la presentadora a una también envidiable quinta posición —con 3.200 millones de dólares, 400 menos que McMahon—.

La lista se completa con la estrella de la telerrealidad y empresaria Kim Kardashian (8º) y el director Peter Jackson (9º), ambos con 1.900 millones de dólares; el exjugador de la NBA Magic Johnson en décima posición con 1.600 millones de dólares; el golfista Tiger Woods (11º) y el creador de series Dick Wolf (12º), ambos con 1.500 millones; el actor y cineasta Tyler Perry (14º) y el jugador de los Los Angeles Lakers LeBron James (15º), con 1.400 millones cada uno; el cantante Bruce Springsteen (15º) y el actor Arnold Schwarzenegger (16º), con 1.200 millones; y el intérprete Jerry Seinfeld en 18º posición, justo por delante de Federer y con el mismo patrimonio neto: 1.100 millones.