Las señales que avisan de que tienes una mala relación con la comida | EL COMIDISTA

Usar la alimentación como premio o castigo, compensar lo que comes con ejercicio, compararte con otros cuerpos… La nutricionista Azahara Nieto explica cómo saber si te llevas bien con la comida o si tu matrimonio con ella es más bien tóxico

¿Estás siempre pendiente de lo que comes o dejas de comer? ¿Usas la comida como premio o como castigo? ¿Te sientes culpable cuando tomas platos muy calóricos? ¿Compensas haciendo ejercicio? ¿Vives pendiente de las nuevas modas en dietas o los últimos superalimentos milagrosos? Tenemos noticias para ti: es muy posible que tengas una relación malsana con la comida.

La presión estética, las redes sociales, la desinformación y otros factores hacen que muchas personas, sobre todo mujeres, no se lleven bien con su alimentación. “Si te pasas el día pensando en comida, o si para ti la comida no es algo neutro de lo que no te preocupas más que de su logística, es decir, ir a comprar, cocinar y poco más, déjame decirte que tu relación no es sana”, asegura la nutricionista Azahara Nieto en su libro La culpa engorda (Somos B). Si quieres saber si lo tuyo con la comida es un matrimonio bien avenido o más bien una pareja tóxica, mira el vídeo de arriba, en el que Nieto analiza una serie de testimonios 100% reales de personas que cuentan sus experiencias en este terreno.

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