Qué es la cultura de la dieta y cómo sacársela de la cabeza

La nutricionista Azahara Nieto explica cómo el culto a la delgadez ha calado en la sociedad y empeorado nuestra relación con la comida

Si crees que estar delgado equivale a estar sano, te sientes culpable cuando comes ciertos alimentos, has recibido críticas por tu aspecto -o las has hecho- o te has castigado con unos cuantos regímenes, tenemos algo que decirte: eres una víctima de la cultura de la dieta. ¿Que no sabes qué es eso? Pues un sistema de creencias que rinde culto a la delgadez y la considera una virtud, no una condición corporal más.

Además de por idealizar la delgadez, la cultura de la dieta se caracteriza por estigmatizar los cuerpos que no son delgados, dotar de moralidad a los alimentos y generar culpa. Se ceba especialmente en las mujeres, entre las que fomenta el odio al propio cuerpo y la mala relación con la comida. Para saber más de este fenómeno, pedimos a la nutricionista Azahara Nieto que analizara unos cuantos titulares de artículos sobre comida. La autora del libro La culpa engorda explica cómo identificar en ellos los mensajes propios de la cultura de la dieta, y de qué manera podemos enfrentarnos a esta lacra. Todo está en el vídeo de arriba.

Titulares analizados

