Ir al contenido
_
_
_
_
Gastronomía: recetas, restaurantes y bebidasEl Comidista
El comidista
Nutrición

Qué es la cultura de la dieta y cómo sacársela de la cabeza

La nutricionista Azahara Nieto explica cómo el culto a la delgadez ha calado en la sociedad y empeorado nuestra relación con la comida

07:54
Qué es la cultura de la dieta y cómo sacársela de la cabeza | EL COMIDISTA
Vídeo: MIKEL LÓPEZ ITURRIAGA | UNTO
Mikel López Iturriaga
Mikel López Iturriaga
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Si crees que estar delgado equivale a estar sano, te sientes culpable cuando comes ciertos alimentos, has recibido críticas por tu aspecto -o las has hecho- o te has castigado con unos cuantos regímenes, tenemos algo que decirte: eres una víctima de la cultura de la dieta. ¿Que no sabes qué es eso? Pues un sistema de creencias que rinde culto a la delgadez y la considera una virtud, no una condición corporal más.

Además de por idealizar la delgadez, la cultura de la dieta se caracteriza por estigmatizar los cuerpos que no son delgados, dotar de moralidad a los alimentos y generar culpa. Se ceba especialmente en las mujeres, entre las que fomenta el odio al propio cuerpo y la mala relación con la comida. Para saber más de este fenómeno, pedimos a la nutricionista Azahara Nieto que analizara unos cuantos titulares de artículos sobre comida. La autora del libro La culpa engorda explica cómo identificar en ellos los mensajes propios de la cultura de la dieta, y de qué manera podemos enfrentarnos a esta lacra. Todo está en el vídeo de arriba.

Titulares analizados

Sigue a El Comidista en Youtube

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_