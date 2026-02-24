Qué es la cultura de la dieta y cómo sacársela de la cabeza
La nutricionista Azahara Nieto explica cómo el culto a la delgadez ha calado en la sociedad y empeorado nuestra relación con la comida
Si crees que estar delgado equivale a estar sano, te sientes culpable cuando comes ciertos alimentos, has recibido críticas por tu aspecto -o las has hecho- o te has castigado con unos cuantos regímenes, tenemos algo que decirte: eres una víctima de la cultura de la dieta. ¿Que no sabes qué es eso? Pues un sistema de creencias que rinde culto a la delgadez y la considera una virtud, no una condición corporal más.
Además de por idealizar la delgadez, la cultura de la dieta se caracteriza por estigmatizar los cuerpos que no son delgados, dotar de moralidad a los alimentos y generar culpa. Se ceba especialmente en las mujeres, entre las que fomenta el odio al propio cuerpo y la mala relación con la comida. Para saber más de este fenómeno, pedimos a la nutricionista Azahara Nieto que analizara unos cuantos titulares de artículos sobre comida. La autora del libro La culpa engorda explica cómo identificar en ellos los mensajes propios de la cultura de la dieta, y de qué manera podemos enfrentarnos a esta lacra. Todo está en el vídeo de arriba.
Titulares analizados
- El caldo detox perfecto para depurar el organismo estas fiestas (y más allá)
- Pensaba que estaba comiendo bien hasta que revisé a fondo mi dieta en busca de alimentos inflamatorios
- Los 3 tés anti barriga hinchada más efectivos y cuándo tomarlos (según Victoria Beckham y una nutricionista)
- La recomendación de un experto en longevidad que voy a seguir en vacaciones para sentirme mejor (y no engordar)
- Ayer probé la cena favorita de Jennifer Lopez y, además de levantarme con la tripa plana, he arrancado el día a tope de energía y sin hambre
- Cenar solo proteínas: llevo un mes haciéndolo (de lunes a jueves) y esto es lo que ha pasado
- Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo cuando comes limones todos los días
- El plato que ayuda a perder grasa corporal y activar el metabolismo (y que tiene la misma proteína que la carne roja)
- Así como pasta para perder peso (y reducir la inflamación intestinal)
- Este alimento probiótico ayuda a perder peso y mejorar el estado de ánimo
