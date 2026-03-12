Chilaquiles, el desayuno mexicano para disfrutar a cualquier hora del día

Chilaquiles, un desayuno mexicano para disfrutar a cualquier hora del día | EL COMIDISTA

En México se suele tomar por la mañana, pero si eres más de café y tostada, nada impide gozar con este maravilloso platillo en cualquier otro momento. Así lo preparan en Etl

Puede que en España no sean tan populares como los nachos, los tacos o las quesadillas, pero los chilaquiles son un clásico mexicano que va ganando adeptos y apareciendo cada vez en más cartas. No es para menos: su explosiva combinación de totopos, salsas calientes, frijoles y queso enamora a quien la prueba, y es difícil no rendirse ante el contraste de texturas crujientes y cremosas que te regalan.

Los chilaquiles pueden ser rojos, verdes o “divorciados”, que vendrían a ser una mezcla de los dos primeros. Para saber cómo se preparan las tres variedades fuimos a Etl, el nuevo establecimiento de Juan Pescador en Barcelona. El cocinero mexicano, también propietario de Metl, nos habló del origen del platillo, las claves de su preparación y los presuntos poderes contra la cruda (resaca) que se le atribuyen. Todo lo tienes en el vídeo de arriba.

Chilaquiles rojos, verdes o divorciados de Etl

Ingredientes Para 1 persona 70 g de totopos (llamados “nachos” en España)

120 g de salsa roja, verde o las dos

Queso tipo feta

Crema agria, fresca o yogur griego

Cebolla morada cortada en juliana

Cilantro

1 huevo a la plancha

70 g de frijoles refritos Salsa verde 500 g de tomatillo

15 g de cilantro

1 diente de ajo

¼ de cebolla

5 g de caldo de pollo en polvo

10 g de vinagre blanco o de manzana

15 g de salsas negras (Perrins, Maggie)

10 g de aceite vegetal

2,5 g de sal

Una pizca de azúcar Salsa roja 500 g de tomate

½ cebolla

1 o 2 dientes de ajo

75 g de cilantro

100 g de vinagre

1,5 chiles morita

1,5 chiles de árbol

25 g de salsas negras (Perrins, Maggie)

7 g de sal Instrucciones 1. Para la salsa verde, licuar todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla tersa y homogénea. Emulsionar con el aceite y cocinar a fuego medio bajo unos minutos. 2. Para la salsa roja, tatemar –tostar en plancha o sartén– el tomate, el ajo y la cebolla, hasta que estén negros y caramelizados. Licuar con el resto de ingredientes hasta conseguir una salsa tersa y homogénea. 3. Disponer en un plato los totopos. Bañarlos con la salsa verde, la roja, o mitad y mitad si se quieren hacer chilaquiles divorciados. Consejo Las salsas deben estar bien calientes. 4. Añadir los frijoles refritos a un lado. Repartir por encima el queso desmigado, la crema, la cebolla y el cilantro. Rematar con el huevo a la plancha.

