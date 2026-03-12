Ir al contenido
GastroEl Comidista
El comidista
Cocina mexicana

Chilaquiles, el desayuno mexicano para disfrutar a cualquier hora del día

En México se suele tomar por la mañana, pero si eres más de café y tostada, nada impide gozar con este maravilloso platillo en cualquier otro momento. Así lo preparan en Etl

07:37
Chilaquiles, un desayuno mexicano para disfrutar a cualquier hora del día | EL COMIDISTA
Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO
Mikel López Iturriaga
Mikel López Iturriaga
Puede que en España no sean tan populares como los nachos, los tacos o las quesadillas, pero los chilaquiles son un clásico mexicano que va ganando adeptos y apareciendo cada vez en más cartas. No es para menos: su explosiva combinación de totopos, salsas calientes, frijoles y queso enamora a quien la prueba, y es difícil no rendirse ante el contraste de texturas crujientes y cremosas que te regalan.

Los chilaquiles pueden ser rojos, verdes o “divorciados”, que vendrían a ser una mezcla de los dos primeros. Para saber cómo se preparan las tres variedades fuimos a Etl, el nuevo establecimiento de Juan Pescador en Barcelona. El cocinero mexicano, también propietario de Metl, nos habló del origen del platillo, las claves de su preparación y los presuntos poderes contra la cruda (resaca) que se le atribuyen. Todo lo tienes en el vídeo de arriba.

Chilaquiles rojos, verdes o divorciados de Etl

Ingredientes

Para 1 persona

  • 70 g de totopos (llamados “nachos” en España)
  • 120 g de salsa roja, verde o las dos
  • Queso tipo feta
  • Crema agria, fresca o yogur griego
  • Cebolla morada cortada en juliana
  • Cilantro
  • 1 huevo a la plancha
  • 70 g de frijoles refritos

Salsa verde

  • 500 g de tomatillo
  • 15 g de cilantro
  • 1 diente de ajo
  • ¼ de cebolla
  • 5 g de caldo de pollo en polvo
  • 10 g de vinagre blanco o de manzana
  • 15 g de salsas negras (Perrins, Maggie)
  • 10 g de aceite vegetal
  • 2,5 g de sal
  • Una pizca de azúcar

Salsa roja

  • 500 g de tomate
  • ½ cebolla
  • 1 o 2 dientes de ajo
  • 75 g de cilantro
  • 100 g de vinagre
  • 1,5 chiles morita
  • 1,5 chiles de árbol
  • 25 g de salsas negras (Perrins, Maggie)
  • 7 g de sal

Instrucciones

1.

Para la salsa verde, licuar todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla tersa y homogénea. Emulsionar con el aceite y cocinar a fuego medio bajo unos minutos. 

2.

Para la salsa roja, tatemar –tostar en plancha o sartén– el tomate, el ajo y la cebolla, hasta que estén negros y caramelizados. Licuar con el resto de ingredientes hasta conseguir una salsa tersa y homogénea.

3.

Disponer en un plato los totopos. Bañarlos con la salsa verde, la roja, o mitad y mitad si se quieren hacer chilaquiles divorciados.

4.

Añadir los frijoles refritos a un lado. Repartir por encima el queso desmigado, la crema, la cebolla y el cilantro. Rematar con el huevo a la plancha.

 

Si tienes dudas o quejas sobre nuestras recetas, escríbenos a elcomidista@gmail.com. También puedes seguir a El Comidista en Youtube.

_