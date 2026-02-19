Alubias con espinacas, una forma muy rápida de comer legumbres
En apenas 20 minutos puedes tener una comida o cena ligera que puedes completar con huevo, picatostes, queso rallado o alguna conserva de pescado
Hemos insistido hasta el hartazgo con que entables una buena relación con las legumbres, y sobre todo, con las de bote. Te facilitan la vida, te sacan de un apuro y ayudan a que comas mejor, o al menos a que no comas peor. Solo basta con tener uno o dos botes siempre en la despensa para tener una parte de una comida o cena rápida asegurada (valen para el desayuno y la merienda también).
En esta receta lo que más tiempo lleva es lavar las espinacas si es que no las compras ya lavadas; el resto es cortar, saltear y cantar. Podrías preparar esta misma receta con espinacas congeladas también o con otra verdura de hoja siempre que prestes atención a su punto de cocción –que será, básicamente, el que a ti te guste–. Si la vas a preparar con acelgas, te recomiendo que separes las pencas, las piques finas y las saltees junto con el ajo. Luego pica a groso modo las hojas y añádelas a la sartén. Puedes completar este plato con un huevo pochado o cocido, unos picatostes, un poco de queso rallado o incluso alguna conserva de pescado o marisco.
Ingredientes
Para 2 personas
- 300 g de espinacas frescas
- 1 o 2 dientes de ajo
- 400 g de alubias cocidas, blancas, pintas o de cualquier otro tipo (peso escurrido)
- Agua o caldo de verduras, cantidad necesaria
- Sal
- Pimienta negra
- 1/2 cucharadita de comino en grano (opcional)
- Aceite de oliva
Instrucciones
Lavar bien y cortar las espinacas en trozos grandes. Laminar fino los ajos.
Calentar una cazuela o una sartén de bordes altos a fuego medio-alto con un chorro generoso de aceite de oliva. Agregar los ajos y el comino en grano.
En cuanto se empiecen a dorar los ajos, añadir las espinacas. Salpimentar y saltear un par de minutos hasta que se hayan ablandado pero aún mantengan su color verde vivo.
Añadir las alubias escurridas y agua o caldo casi hasta cubrir todo. Salpimentar nuevamente si se usa agua o un caldo sin sal. Cocer a fuego medio por 10 minutos. Servir caliente.
