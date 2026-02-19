Ir al contenido
Legumbres

Alubias con espinacas, una forma muy rápida de comer legumbres

En apenas 20 minutos puedes tener una comida o cena ligera que puedes completar con huevo, picatostes, queso rallado o alguna conserva de pescado

Fácil, ligera y muy rápidaJulia Laich
Julia Laich
Julia Laich
Hemos insistido hasta el hartazgo con que entables una buena relación con las legumbres, y sobre todo, con las de bote. Te facilitan la vida, te sacan de un apuro y ayudan a que comas mejor, o al menos a que no comas peor. Solo basta con tener uno o dos botes siempre en la despensa para tener una parte de una comida o cena rápida asegurada (valen para el desayuno y la merienda también).

En esta receta lo que más tiempo lleva es lavar las espinacas si es que no las compras ya lavadas; el resto es cortar, saltear y cantar. Podrías preparar esta misma receta con espinacas congeladas también o con otra verdura de hoja siempre que prestes atención a su punto de cocción –que será, básicamente, el que a ti te guste–. Si la vas a preparar con acelgas, te recomiendo que separes las pencas, las piques finas y las saltees junto con el ajo. Luego pica a groso modo las hojas y añádelas a la sartén. Puedes completar este plato con un huevo pochado o cocido, unos picatostes, un poco de queso rallado o incluso alguna conserva de pescado o marisco.

Ingredientes

Para 2 personas

  • 300 g de espinacas frescas
  • 1 o 2 dientes de ajo
  • 400 g de alubias cocidas, blancas, pintas o de cualquier otro tipo (peso escurrido)
  • Agua o caldo de verduras, cantidad necesaria
  • Sal
  • Pimienta negra
  • 1/2 cucharadita de comino en grano (opcional)
  • Aceite de oliva

Instrucciones

1.

Lavar bien y cortar las espinacas en trozos grandes. Laminar fino los ajos.

2.

Calentar una cazuela o una sartén de bordes altos a fuego medio-alto con un chorro generoso de aceite de oliva. Agregar los ajos y el comino en grano. 

3.

En cuanto se empiecen a dorar los ajos, añadir las espinacas. Salpimentar y saltear un par de minutos hasta que se hayan ablandado pero aún mantengan su color verde vivo.

4.

Añadir las alubias escurridas y agua o caldo casi hasta cubrir todo. Salpimentar nuevamente si se usa agua o un caldo sin sal. Cocer a fuego medio por 10 minutos. Servir caliente.

Si tienes dudas o quejas sobre nuestras recetas, escríbenos a elcomidista@gmail.com. También puedes seguir a El Comidista en Youtube.

