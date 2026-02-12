‘Yamitsuki’, la ensalada japonesa de col que querrás preparar una y otra vez

Su nombre significa ‘adictiva’ y no es en vano: no solo es la manera perfecta de comer esta hortaliza sino también una muy fácil de prepararla

Dicen que la col –o repollo– será tendencia este 2026. También que la yamitsuki, una ensalada japonesa que se prepara con esta hortaliza y muy pocos ingredientes más, es una de las mejores formas de comerla; de hecho, su nombre significa “adictiva”. Se la conoce también como shio kyabetsu o col al estilo izakaya porque es precisamente ahí, en las tabernas japonesas, donde se sirve tradicionalmente esta ensalada para refrescar y limpiar el paladar entre platos, generalmente ricos en grasa.

La gracia de la ensalada radica en la textura de la col, crujiente pero algo tierna, que se consigue al masajearla, y en el aliño bastante potente de sésamo –semillas y aceite–, ajo, pimienta negra y sal. Algunas recetas indican también otros ingredientes que añaden umami a la ecuación como caldo de pollo en polvo, miso o dashi en polvo, pero aquí nos ceñiremos a una versión muy sencilla que enseñan en New York Times con alguna modificación.

Dificultad : Baja no, bajísima Ingredientes Para 2 personas como entrante o guarnición 400 g de col blanca

2 cucharadas de aceite de sésamo tostado

1 o 2 dientes de ajo (dependiendo del gusto de cada quien)

2 cucharadas rasas de semillas de sésamo blanco o negro o una mezcla de los dos

1 cucharadita de sal fina

Pimienta negra recién molida Instrucciones 1. Retirar el tronco de la col –la parte blanca y dura que está en el centro– y las hojas exteriores que estén dañadas. Cortar el resto en cuadrados grandes, de entre dos y tres centímetros. Las partes más duras se pueden cortar más pequeñas, aunque depende de qué tan crujiente se quiera la ensalada. 2. Poner la col cortada en un colador y limpiar debajo del grifo. Escurrir bien y pasarla a un bol. 3. Añadir la sal y masajear la col apretándola con las manos limpias durante dos o tres minutos. Enseguida empezará a soltar líquido y a ablandarse. Dejar reposar 10 minutos. 4. Mientras, preparar el aliño mezclando bien el aceite y las semillas de sésamo, los dientes de ajo rallados o machacados y la pimienta negra. Consejo Para suavizar el ajo: blanquear previamente hirviendo los dientes pelados en agua durante un minuto. 5. Volver a poner la col en un colador y enjuagar debajo del grifo con agua fría para retirar el exceso de sal. Escurrir muy bien. 6. Poner la col en un bol y añadir el aliño. Mezclar bien y probar; si es necesario, añadir sal o ajustar el aliño como se desee. Dejar reposar cinco minutos y servir.

