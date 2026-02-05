Ir al contenido
Gastronomía: recetas, restaurantes y bebidasEl Comidista
El comidista
Cata a ciegas

Mercadona, Lidl o Dia: ¿cuál es la mejor mermelada de fresa de supermercado?

El dulce de referencia en muchos desayunos españoles se somete a examen: la directora del Museo de la Confitura, María Regás, cata a ciegas nueve marcas populares y dicta sentencia

06:02
¿Cuál es la mejor mermelada de fresa de supermercado? | EL COMIDISTA
Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO
Mikel López Iturriaga
Mikel López Iturriaga
Aunque no sea el dulce más complejo o glamuroso, y seguramente nunca recibirá las bendiciones de los dietistas-nutricionistas, la mermelada de fresa lleva décadas reinando en los desayunos de los españoles. Tan clásica como la de albaricoque o la de ciruela, y más para todos los públicos que las de frutos rojos o la de naranja, sus versiones industriales no suelen entusiasmar demasiado a nadie, pero tienen algo de infantil que las ha hecho fuertes en nuestras tostadas con mantequilla.

Cumpliendo con nuestra función social, hoy pasamos revista a las mermeladas de fresa más comunes en los supermercados españoles. Maria Regás, directora del Museu de la Confitura del Empordà, cata nueve marcas blancas y no blancas, y decide cuáles son las mejores y cuáles las peores. Importante: son todas mermeladas, y si no hemos incluido alguna marca popular (como por ejemplo, Bonne Maman), es porque hace confituras, que tienen una composición y un proceso diferentes, y por eso son más densas y llevan más azúcar. Mira el vídeo de arriba para conocer el veredicto.

Marcas probadas en la cata

  • Hacendado
  • Hero
  • Lidl
  • La Vieja Fábrica
  • Eroski
  • Dia
  • Wilkin & Sons
  • Helios
  • El Corte Inglés

Sigue a El Comidista en Youtube.

