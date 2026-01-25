Menú semanal de El Comidista (26 de enero a 1 de febrero)

Sopa griega de garbanzos y limón, acelgas a la vasca, mejillones con pan frito, pimentón y vinagre y ‘far breton’: nuestro menú semanal es una muestra de amor por los productos de temporada

Si quieres enterarte antes que nadie de todo lo que se cuece puedes suscribirte a nuestra newsletter y recibirás el menú semanal de El Comidista en tu correo cada viernes. Aquí tienes toda la información.

Febrero hace su aparición y nosotros seguimos poniendo el foco en daros cada semana recetas elaboradas con productos de temporada. Apostamos esta vez por la col y la naranja para una ensalada, las acelgas para una receta tradicional vasca, la coliflor para un plato especiado y lleno de contrastes, y las coles de bruselas para bañarlas con una suculenta salsa de queso. Que no quede duda acerca de nuestro amor por las frutas y verduras en su mejor momento de consumo.

Lunes 26 de enero

PRIMERO: ENSALADA DE COL Y NARANJA CON VINAGRETA DE TOMILLO

Puedes hacer esta receta con col blanca o lombarda, da igual, ambas combinan genial con los frutos secos garrapiñados picantes, el toque herbal del tomillo fresco y el cítrico de esta fruta.

SEGUNDO: MEATLOAF

Acompañado de patatas o ensalada, el plato estadounidense sirve como principal. Su dificultad es tan baja como la de preparar unas albóndigas.

Miriam García Martínez

POSTRE: FAR BRETON

A base de huevos y leche, este postre francés se prepara fácilmente y es ideal para servir en una comida o cena con varios invitados.

Martes 27 de enero

PRIMERO: CREMA DE CHAMPIÑONES

Pocos platos reconfortan más que una crema cuando empieza a hacer fresquillo. Saca el máximo partido a los champiñones con nuestra fórmula probada.

SEGUNDO: CREPE DE JAMÓN, QUESO Y HUEVO

Las crepes cumplen la misma función que una tostada, una tortilla –de taco– o un pan de pita: son una base sobre la que poner otros ingredientes. Estas son perfectas para una comida ligera.

Estúpida y sensual yema Julia Laich

POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: KIWI

El kiwi está de temporada y es una de las frutas con mayor concentración de vitamina C. Ideal para hacerle frente al frío.

Miércoles 28 de enero

PRIMERO: SOPA GRIEGA DE GARBANZOS Y LIMÓN

El plato se puede hacer de dos formas: con legumbres de bote o cocidas por ti. El secreto de ambas es el remate final con tahini.

SEGUNDO: ACELGAS A LA VASCA

Si piensas que las acelgas son aburridas, prueba a hacerlas con patatas cocidas, la penca rebozada y queso Idiazábal. Y ya, si eso, nos cuentas.

POSTRE: GALLETAS DE CHOCOLATE, PISTACHO Y SAL EN ESCAMAS

El trío de sabores y el procedimiento relativamente sencillo hacen que esta receta de la cocinera Alison Roman sea absolutamente ganadora.

Tus amigos te amarán si se las haces Julia Laich

Jueves 29 de enero

PRIMERO: LÁNGOS

Aunque en su origen se preparaba en hornos comunitarios, hoy el método de cocción habitual es la fritura. Es crujiente, recuerda al sabor de las porras y se puede servir con crema agria y queso.

SEGUNDO: COLIFLOR ESPECIADA CON YOGUR Y GRANADA

Marinar la coliflor para después asarla da una base de sabor y textura que mejora con un aderezo cremoso, el frescor del perejil y el crujiente de la granada. ¿Se puede hacer con freidora de aire? Sí.

Crujiente, sabrosa y colorida Mònica Escudero

POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: POMELO

Pobre pomelo, relegado desde los años ochenta a la categoría de desayuno de dieta por su punto amargo y su ligereza. ¿Lo has probado asado?

Viernes 30 de enero

PRIMERO: MEJILLONES CON PAN FRITO, PIMENTÓN Y VINAGRE

Estos moluscos pueden convertirse en el aperitivo más resultón, y vienen con un truco para facilitar su limpieza.

El crujiente del pan y el toque de vinagre son la clave Mònica Escudero

SEGUNDO: PATATAS, CEBOLLA Y HUEVO AL HORNO CON SALSA DE CILANTRO

El horno hace todo el trabajo duro en esta receta, mientras tú solo tienes la costosísima tarea de triturar unos pocos ingredientes para la salsa.

POSTRE: BIZCOCHO DE ALMENDRA Y MANDARINA

La receta tradicional del clásico de la repostería sefardí lleva más de dos horas, pero tenemos el truco para hacerla en menos de la mitad sin perder calidad.

Sábado 31 de enero

PLATO PRINCIPAL: AJO MULERO

Una receta tradicional de Castilla-La Mancha de origen humilde que se prepara con pan del día anterior.

La tortilla vegana que no conocías Julia Laich

POSTRE: FRUTA DE TEMPORADA: NARANJA

Sentimos decirte que las naranjas no curan los resfriados, pero siguen estando bien ricas.

Domingo 1 de febrero

PLATO PRINCIPAL: COLES DE BRUSELAS ASADAS CON SALSA DE QUESO CHEDDAR

Si tienes un trauma infantil por culpa de la sobrecocción de estas coles en miniatura, puedes hacer las paces con ellas asándolas al horno y acompañándolas con una salsa de queso que querrás comerte a cucharadas.

POSTRE: COQUITO

Si no tenemos a mano el famoso ‘Pitorro de coco’ para cantar y bailar las canciones de Bad Bunny, podemos hacerlo con un coquito: no es lo mismo, pero está buenísimo.

Coquito sin pitorro (pero con coco) Mònica Escudero

El producto de la semana

TOMATE ROSA DE BARBASTRO, LA VARIEDAD DULCE Y CARNOSA QUE VA MÁS ALLÁ DEL VERANO

Jugoso, delicado y con una producción limitada de julio a noviembre, esta especie crece a los pies de los Pirineos gracias al esfuerzo de una asociación que lo cultiva artesanalmente.

Tomates de Barbastro, en su plena madurez. el comidista

Sigue a El Comidista en Youtube.