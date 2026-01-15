Ir al contenido
Bocadillos

Nueve bocadillos que vale la pena probar en Madrid (y que no son de calamares)

Los bocatas viven un buen momento en la capital. Esta es una selección de propuestas que se salen del jamón y la tortilla de siempre

Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO
Mikel López Iturriaga
Mikel López Iturriaga
Ir a los comentarios

De albóndigas, de huevo frito, de ternera o de verduras: los bocadillos originales y trabajados se están haciendo un hueco en Madrid, y cada vez hay más sitios que van más allá de los típicos de jamón, lomo o tortilla de toda la vida. Que también están muy bien, pero un poco de variedad y de cariño a la hora de practicar la cocina entre pan y pan no viene mal, sobre todo en un país que siempre ha visto el bocata como una comida rápida de último recurso.

En nuestra selección no hay ningún bocadillo de calamares, y no es porque tengamos manía a esta especialidad tan madrileña, sino porque ya hicimos otro vídeo centrado exclusivamente en ella. En el vídeo de arriba encontrarás propuestas más finolis y otras que apuestan por la cantidad, variedades clásicas y más modernas, y sitios consagrados por completo al bocata junto a bares que solo tienen uno. ¿Nos hemos dejado buenos bocatas en el tintero? Seguramente, y si conoces alguno, te agradeceríamos que nos lo recomendaras en los comentarios.

Bocadillos que aparecen en la ruta

Sigue a El Comidista en Youtube.

Sobre la firma

Mikel López Iturriaga
Mikel López Iturriaga
Director de El Comidista, web gastronómica en la que publica artículos, recetas y vídeos desde 2010. Ha trabajado como periodista en EL PAÍS, Ya.com o ADN y colaborado en programas de radio como 'Hoy por hoy' (Cadena Ser), 'Las tardes de RNE' y 'Gente despierta'. En televisión presentó programas como El Comidista TV (laSexta) o Banana split (La 2).
