Ir al contenido
_
_
_
_
Gastronomía: recetas, restaurantes y bebidasEl Comidista
El comidista
Verduras

Lombarda a la montañesa, ¿una receta navideña cántabra o madrileña?

Vázquez Montalbán describió la col morada con manzana como un plato típico de Cantabria, pero en Madrid existe una especialidad muy similar. Lo importante es que es perfecta para Navidad

Mikel López Iturriaga
Mikel López Iturriaga
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La “lombarda a la montañesa” es una de las recetas que aparece en el libro La cocina de los finisterres: viaje por las cazuelas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, del escritor Manuel Vázquez Montalbán. Es probable que muchos cántabros se sorprendan al saber de su existencia, porque no habrán oído hablar de esta especialidad “montañesa” (es decir, de su tierra) en la vida. Más de un madrileño también fruncirá el ceño, porque el plato les recordará a la lombarda navideña típica de la capital.

Entiendo el descoloque en ambas comunidades, porque yo también había geolocalizado siempre la lombarda con manzana en Madrid. Pero el novelista, creador del detective gourmet Pepe Carvalho y gran aficionado a la gastronomía no solo recogió la preparación en el susodicho dicho recetario, sino que la mencionaba como típica de Cantabria en un artículo sobre el restaurante El Molino de Puente Arce en EL PÁÍS.

Sea de donde sea, lo relevante es que su combinación de sabores -y de colores- funciona a la perfección, y el puntillo dulce y ligeramente ácido de la manzana le va como un guante a la lombarda. Mi receta actualiza la de Vázquez Montalbán para preservar el mordiente y el colorido de la verdura, e incorpora un salteado en mantequilla de la manzana que no estaba en el original. Aunque si quieres una receta 100% vegana, tampoco será una tragedia usar aceite de oliva. El añadido de piñones es voluntario, pero subirá la navideñidad del plato (y sólo hacen falta unos pocos, que no son baratos precisamente).

Tiempo: 30 minutos

Dificultad: No hace falta ser cántabro ni madrileño

Ingredientes

Para 4 personas

  • 800 g de col lombarda
  • 3 manzanas reinetas o golden
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • 3 cucharadas de vinagre blanco
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Dos cucharadas de piñones (opcional)

Instrucciones

1.

Poner a hervir agua abundante con bastante sal en una cazuela y preparar un bol grande con agua con hielo.

2.

Picar la lombarda en cuadrados o en tiras cortas no demasiado finas, desechando la parte blanca más dura del centro. Cocerla en el agua hirviendo hasta que esté al dente, unos 10 minutos. 

3.

Pasarla al agua con hielo, enfriar y dejar sobre un colador (el paso por agua con hielo se puede obviar, pero la lombarda queda con un color más bonito).

4.

Pelar el ajo y cortarlo en láminas. Dorarlo en una sartén a fuego medio con un chorro generoso de aceite. Sacar el ajo a un platito con papel de cocina.

5.

Añadir la lombarda a la sartén y después el vinagre. Salar, mezclar y dejar a fuego bajo mientras se hacen las manzanas.

6.

Pelar las manzanas, quitarles el corazón y cortarlas en trozos de bocado.

7.

Poner la mantequilla en otra sartén grande a fuego medio. Cuando se haya derretido y empiece a tostarse, añadir la manzana (si la sartén no es muy grande, conviene hacerlo en dos tandas). Saltear hasta que estén doradas y tiernas.

8.

Servir la lombarda con la manzana y los ajos fritos por encima. Rematar con unos piñones ligeramente tostados en la sartén si se quiere.

Sigue a El Comidista en Youtube

Sobre la firma

Mikel López Iturriaga
Mikel López Iturriaga
Director de El Comidista, web gastronómica en la que publica artículos, recetas y vídeos desde 2010. Ha trabajado como periodista en EL PAÍS, Ya.com o ADN y colaborado en programas de radio como 'Hoy por hoy' (Cadena Ser), 'Las tardes de RNE' y 'Gente despierta'. En televisión presentó programas como El Comidista TV (laSexta) o Banana split (La 2).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Crema de col lombarda

Crema de col lombarda

Julia Laich

Entrantes de Navidad: ensalada de remolacha y naranja, crema de coliflor con huevas y lombarda glaseada con jamón

Mikel López Iturriaga

Archivado En

_

newsletter

Recibe el boletín de El Comidista
Apúntate

Lo más visto

  1. El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
  2. Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
  3. El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
  4. Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
  5. Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_