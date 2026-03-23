Lo que de verdad les gusta comer a los cocineros: sus platos favoritos

Dominan grandes técnicas culinarias y elaboran menús degustación complejos, pero, a la hora de elegir su receta favorita, se quedan con las del día a día, las que les recuerdan a la familia y al hogar

Cuando se pregunta a grandes cocineros por su plato favorito, rara vez mencionan elaboraciones sofisticadas, grandes técnicas o emplatados rebuscados. Sus respuestas nos llevan a lugares íntimos: la cocina familiar, los aromas de la infancia, las elaboraciones sencillas, el cariño. Porque, aunque el oficio empuje hacia la creatividad constante, el cocinero valora, como el resto de los mortales, la sencillez y la solidez de las recetas del día a día.

Para muchos, el plato favorito son esos macarrones con su buena grasita —no al dente, precisamente—, unos buenos calamares a la romana, los canelones maternos, un salmorejo, una sopa o un arroz; incluso unas lentejas o unas verduras. Son recetas que recuerdan a los cocineros sus orígenes, a los que, por muchos premios y reconocimientos que reciban, siguen vinculados.

Hemos preguntado a 12 cocineros (ver vídeo) por sus platos preferidos y, si algo tienen en común cuando evocan esa receta que permanece en la memoria, es que todas están asociadas a una experiencia emocional. Porque, al final, la cocina es eso: emociones que se comparten en cada bocado. Que nadie busque grandes experimentos; en la sencillez está el secreto.