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Elecciones Andalucía
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El primer debate electoral en Andalucía | Los cinco principales candidatos se ven las caras

Los presentantes de PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía confrontan posturas en RTVE

Directo | Debate elecciones en Andalucía 2026
Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026.
El País
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Sevilla -
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La campaña electoral que concluirá con la elección de los nuevos 109 diputados del Parlamento de Andalucía tiene este lunes uno de sus primeros hitos. RTVE organiza y retransmite desde las 21.45 horas de este lunes el debate a cinco que enfrentará a los candidatos de las fuerzas que cuentan con representación en la Cámara autónoma. El PP presenta a la reelección al actual presidente de la comunidad, Juan Manuel Moreno, que es el único cabeza de cartel que repite. Nueva es como candidata la del PSOE, María Jesús Montero, y también optan por primera vez a presidir el Gobierno autónomo de la comunidad más poblada de España Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Durante 90 minutos, los cinco candidatos debatirán en torno a tres bloques: economía —donde se incluirá empleo y vivienda—; políticas sociales —educación, sanidad e inmigración—; y un último bloque sobre financiación autonómica y pactos, entre otros. El debate estará moderado por la la directora de informativos de Televisión Española en Andalucía, Laura Clavero, y por el presentador de La noche en 24 horas, también de TVE, Xavier Fortes.

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