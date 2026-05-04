El primer debate electoral en Andalucía | Los cinco principales candidatos se ven las caras
Los presentantes de PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía confrontan posturas en RTVE
La campaña electoral que concluirá con la elección de los nuevos 109 diputados del Parlamento de Andalucía tiene este lunes uno de sus primeros hitos. RTVE organiza y retransmite desde las 21.45 horas de este lunes el debate a cinco que enfrentará a los candidatos de las fuerzas que cuentan con representación en la Cámara autónoma. El PP presenta a la reelección al actual presidente de la comunidad, Juan Manuel Moreno, que es el único cabeza de cartel que repite. Nueva es como candidata la del PSOE, María Jesús Montero, y también optan por primera vez a presidir el Gobierno autónomo de la comunidad más poblada de España Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).
Durante 90 minutos, los cinco candidatos debatirán en torno a tres bloques: economía —donde se incluirá empleo y vivienda—; políticas sociales —educación, sanidad e inmigración—; y un último bloque sobre financiación autonómica y pactos, entre otros. El debate estará moderado por la la directora de informativos de Televisión Española en Andalucía, Laura Clavero, y por el presentador de La noche en 24 horas, también de TVE, Xavier Fortes.