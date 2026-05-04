Seis vigilantes armados custodiaban la droga del barco con el alijo gigante de cocaína

Los agentes de la Guardia Civil que asaltaron al buque mercante Arconian en alta mar se encontraron con seis hombres fuertemente armados en cubierta, según fuentes conocedoras del operativo. El carguero, que llegó este domingo a Las Palmas de Gran Canaria, transportaba un alijo gigante de cocaína que este lunes sigue pesándose y que aún no se ha podido cuantificar con exactitud.

Durante este lunes, parte de los 23 detenidos, la mayoría de nacionalidad filipina y holandesa, han sido trasladados a tierra y se ha realizado el registro de la embarcación. Los agentes han intervenido al menos tres fusiles y tres pistolas semiautomáticas.

La droga estaba escondida tras una pared de metal sellada mediante soldaduras. Daba la sensación de que no había nada detrás, que se acababa el barco, señalan las mismas fuentes. Tras ese tabique se halló una cifra de fardos aún sin cuantificar, aunque algunas fuentes apuntan a que pueden ser aproximadamente 1.500. Siempre según estas estimaciones y a falta de que el pesaje judicial arroje cifras concretas, el mercante podía transportar más de 30 toneladas de droga, lo que supondría una cifra récord en la lucha contra el narcotráfico. Una de las imágenes de la zona en la que encontraron los paquetes de droga muestra un espacio estrecho y alargado con una gran cantidad de bultos apilados de manera irregular. Los fardos son de color blanco, negro o plateado y van sujetos con cintas o cuerdas. En el techo se ven tuberías, cables y conductos.

Desde que el carguero llegó a Las Palmas, los agentes han trabajado en el examen del interior de la embarcación y en el análisis de estos bultos, para comprobar si efectivamente contienen cocaína, y cuál es su peso, algo que será imprescindible para dar una cifra real del alijo. La necesidad de que en todo momento se mantenga la cadena de custodia del alijo está ralentizando el proceso.

La operación, dirigida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), ha movilizado a agentes especializados en situaciones de alto riesgo, como la Unidad Especial de Intervención (UEI), cuyos agentes se encargaron de realizar la entrada y el aseguramiento del barco. Durante el asalto se vivieron momentos de tensión, según las fuentes consultadas. Las imágenes conocidas hasta ahora del operativo muestran al menos seis armas, tres fusiles y tres pistolas semiautomáticas. Estas últimas tenían cuerdas o cabos azules atados en la culata y el cañón del arma, como si fueran correas improvisadas para que el portador de la misma se colgase el arma y así poder sostenerla por periodos largos de tiempo. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha calificado la intervención de “golpe histórico al narcotráfico” y ha compartido en su perfil de la red social X imágenes de las armas incautadas a bordo.

El buque oceánico Duque de Ahumada, con una tripulación de 25 personas, y una patrullera de la Armada también han sido movilizados para este operativo.

El Arconian es un carguero de tamaño medio que había salido de Sierra Leona el 22 de abril y tenía como puerto de destino Bengasi, en Libia. Navegaba bajo bandera de conveniencia de Comoras, un archipiélago del sudeste de África situado frente a las costas de Mozambique que ofrece una legislación laxa que es aprovechada por los armadores. Fue interceptado frente a la costa de Dajla (la antigua Villa Cisneros)​, una ciudad del Sáhara Occidental.

Los barcos que trasladan grandes alijos de cocaína suelen traspasar la carga en alta mar a narcolanchas, que hacen recorridos cada vez más largos hasta tierra. El hecho de que se hagan estos repartos en alta mar ha hecho que las intervenciones de barcos cargados de estupefacientes se adelanten, para prevenir que la droga se disemine y sea mucho más complicado arrestar a los implicados.

El mayor alijo de cocaína intervenido en España en un solo operativo alcanza las 13 toneladas. La droga se localizó en el Puerto de Algeciras en octubre de 2024 y llegó a España oculta en un contenedor procedente de Ecuador y con destino Alicante. Iba escondida entre una carga de plátanos. A comienzos de este 2026, la Policía intervino en alta mar 9.994 kilos de cocaína, casi 10 toneladas. Esta incautación es hasta ahora la mayor aprehensión de cocaína en el agua en la historia de este cuerpo policial y la mayor de las policías europeas, según manifestaron fuentes de la investigación.