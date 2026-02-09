La cocinera española Nieves Barragán Mohacho logra una nueva estrella Michelin en Londres

La chef ya consiguió una estrella a los pocos meses de abrir su restaurante Sabor en 2018. Ahora alcanza otro reconocimiento con su nuevo restaurante Legado

Más de dos décadas después de llegar a Londres sin hablar inglés y sin un plan entre manos, Nieves Barragán Mohacho (Santurce, 1975) suma una nueva estrella Michelin a su trayectoria. La primera la obtuvo en 2018 por su restaurante español Sabor, abierto pocos meses antes junto a Piccadilly Circus. Y, en una gala celebrada esta noche en Dublín (Irlanda), acaba de lograr otra por Legado, el restaurante también de cocina española, que inauguró en agosto de 2025 en el londinense barrio de Shoreditch.

A través de un comunicado, la cocinera vasca ha expresado: “Que Legado reciba su primera estrella Michelin es un gran honor y motivo de orgullo tanto para mí como para todo el equipo. Es un testimonio de su esfuerzo y compromiso compartido con la cocina española. Desde que llegué a Londres, mi objetivo siempre ha sido compartir la comida española y la hospitalidad que me crió, y me entusiasma la forma en que Legado lo ha hecho”.

La entrada de Barragán en el mundo de la hostelería fue casi fortuita. Aunque nunca se había planteado ser chef profesional, la cocina había formado parte de su vida desde su infancia. De pequeña disfrutaba en los fogones con su madre, yendo al mercado y viendo a Arguiñano por televisión. Esta educación le marcó y fue asentándose con los años hasta transformarse en su identidad culinaria, basada en el respeto al producto y la tradición.

Algunos de los platos de gastronomía tradicional española que se pueden pedir en el restaurante Legado. Imagen proporcionada por el establecimiento. Sam Cornish

Cuando con tan solo 19 años se trasladó a Londres sin trabajo en 1998, una amiga, convencida de que su destreza en la cocina tenía futuro, la animó a probar en Chez Nico, un emblemático restaurante de alta gastronomía londinense (ya cerrado). Aquel primer contacto trabajando en una cocina de dos estrellas Michelin resultó decisivo: descubrió una disciplina desconocida hasta entonces y un entorno multicultural que amplió su manera de entender la gastronomía. Y lo que iba a ser una experiencia temporal se convirtió en una carrera sostenida en el tiempo, que, desde hace años, se ha repleto de éxitos.

Después de Chez Nico, en Londres, pasó por los restaurantes Fino y Barrafina, donde llegó a ser chef ejecutiva cuando consiguieron una estrella Michelin en 2013. Aun así, sentía la necesidad de construir un proyecto personal y lo logró en 2018 con la apertura de Sabor, un restaurante concebido como un viaje por las distintas geografías españolas. La propuesta fue rápidamente reconocida con una estrella Michelin y consolidó el nombre de Nieves Barragán en el panorama gastronómico internacional.

Interior del restaurante Legado, en Londres. Milo Brown

Legado, abierto el año pasado en colaboración con el grupo de hostelería JKS Restaurants, suma toda la experiencia previa de la cocinera vasca y se plantea como una narración gastronómica sobre España, sus regiones, oficios e ingredientes, reinterpretados desde Londres. La guía Michelin, en su web, señala que lo mejor es disfrutar de su barra para apreciar la destreza del equipo y probar platos como el cochinillo, las mollejas de cordero o las ‘gambas cristal’, acompañados de una carta de vinos 100% españoles.

Barragán, que ya fue destacada en 2019 por el Financial Times como una de las mujeres más influyentes de la gastronomía, con Legado no solo suma otra estrella Michelin, sino que consolida su visión de la cocina española como memoria, oficio y relato compartido, con Londres como escenario permanente.