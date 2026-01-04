Libros culinarios infantiles para regalar en Reyes

Una selección de obras en las que se puede aprender que el árbol del cacao fue una fuente de riqueza, que el ramen se elabora a fuego lento o que Atenas le debe su nombre al olivo

Esta es la historia de un niño llamado Juan que un día cambio una vaca por una semilla de guisantes. Su madre enfadada la tiró por la ventana. Esa misma noche, aquella semilla se convirtió en una planta gigante, un camino tentador por el que Juan anduvo hasta llegar a un castillo con gallinas que ponían guisantes de oro (...) Érase una vez, un jovencito que consigue una entrada para conocer la mayor fábrica de chocolate del mundo (...) ¿Os han contado alguna vez aquella historia de una niña que se encogía bebiendo una poción mágica; que gustaba de hablar y hablar de cualquier cosa mientras disfrutaba de insaciables tazas de té? (...) Esta es la historia de un pueblo Galo cuya fuerza nacía tras beber un delicioso guiso a fuego lento (...)

Si hacemos una lectura rápida de los cuentos que han marcado nuestra infancia, un buen número de ellos tienen vinculación con la alimentación o la gastronomía. Como diría Emily Dickinson. “Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro” Y para avivar la imaginación y estimular el hambre, nada como una buena historia con fondo culinario. Así que, aquí van cinco libros para viajar siguiendo la estela de una buena receta, la historia de un ingrediente o los orígenes de un pueblo.

Ilustración de Flavia Zorrilla del interior del libro 'Aventuras y desventuras de los alimentos que cambiaron el mundo', de Teresa Benéitez (A Fin de Cuentos Editorial). FLAVIA ZORRILLA

Las aventuras y desventuras de los alimentos que cambiaron el mundo (Editorial A Fin de Cuentos) de Teresa Benéitez y Flavia Gorrilla, es una invitación a sumergirse en ese imaginario que rodea a los orígenes de los ingredientes: el trigo, la vid, el plátano, el maíz, el cacao. “Tengo un secreto que contarte: soy una comedora de historias”, escriben las autoras al comienzo del libro “¿Te imaginas comerte un libro de aventuras entero, sin leer una sola palabra?” Sinceramente, léetelo porque está lleno de historias sorprendentes, educativas y, en algunas ocasiones, increíbles como que “los primeros que aprendieron a hacer azúcar fueron los árabes, que habían conocido el cultivo de la caña en Asia, de donde es originaria”; o que el primer tomate de la historia no gozó de éxito porque era demasiado ácido y porque, en sus orígenes, eran las conocidas ‘primas’ del tomate: la belladona, la mandrágora y el beleño. Todas con propiedades alucinógenas y venenosas"; o que “el árbol que dio nombre a la ciudad de Atenas” fue el olivo; o que hubo un tiempo en el que “el dinero crecía en los árboles” refiriéndose al fruto del cacao. El libro está bellamente ilustrado y, al final del mismo, cuenta con la lista de libros que han servido a las autoras como inspiración, un índice bibliográfico que invita al lector a seguir profundizando en la historia de la gastronomía.

Portada de 'Dame un bocado. Atlas de sabores del mundo', de Aleksandra Mizielinska y Daniel Mizielinski (Ediciones Maeva).

Un viaje por el mundo de los sabores es la propuesta también del libro Dame un bocado. Atlas de sabores del mundo (Maeva), escrito e ilustrado por Aleksandra Mizielinska y Daniel Mizielinski. Un billete que recorre 26 países de los cinco continentes, que invita al lector a subirse en una de las barcas de un mercado, sentarse en una jaima en el desierto marroquí o perderse por los mercados de Turquía. Es un libro precioso, repleto de datos históricos, de anécdotas, curiosidades y recetas. Tan pronto te descubre de dónde proceden determinados ingredientes como el maíz, el trigo o las patatas, a cómo se preparan determinadas recetas: desde la sopa de cacahuetes de Nigeria (llamada Groundnut Soup) a la sopa de limón y huevos de Grecia (Avgolemono) o al auténtico milhojas francés (Mille-feuille).

Uno de los cuentos ilustrados más bonitos y con trasfondo gastronómico es Los países de Amir (editorial Nuevo Nueve) escrita e ilustrada por Séverine Vidal y Adrián Huelva. El cómic cuenta la historia de un refugiado sirio, afincado en Francia, que, tras perder todo lo que tenía, recibe el apoyo y la ayuda de una familia. Esta es una historia solidaria y entrañable donde la gastronomía aparece como expresión de amor, de cercanía y agradecimiento.

'Superpedorro. Un cuento para conocer los bichitos que tenemos en la tripa', de Ángela Quintas y con ilustraciones de Ingrid Valls (Timun Mas Infantil).

Cuando Ángela Quintas (experta en Nutrición Humana y Microbiota) escribió el libro Superpedorro. Un cuento para conocer los bichitos que tenemos en la tripa (Timun Mas Infantil Editorial) no buscaba más que hacerle entender a los más pequeños de la casa el porqué de los dolores de tripa, el porqué de los gases y la importancia de una buena alimentación. “Todo surgió realmente en mi consulta, cuando los adultos me hablaban de problemas intestinales”, nos cuenta la autora. “Me di cuenta de que los niños tienen una libertad increíble para hablar de gases y cacas sin sentir vergüenza. Así que pensé que la mejor manera de acercarme a ellos e intentar que comprendieran qué les ocurre era escribiendo un cuento infantil“. Así nació este libro, ilustrado por Ingrid Valls, donde la autora cuenta la historia de Elías, un niño al que todos los del barrio le llama “superpedorro” porque “se tiraba unos pedos enormes”, algo que, el protagonista, consideraba que era un superpoder con el que había nacido, pero que con el tiempo derivó en un malestar. Con ese tono de la inocencia, con el juego y el divertimento, la autora crea un relato empático, divertido y didáctico. “Ojalá no perdamos la libertad de hablar sin pudor sobre las cosas importantes”, subraya la autora.

Detalle de la elaboración del Bibimbap, en el interior del libro 'Curso de cocina: Recetas asiáticas', de Orathay Souksisavanh, editado por DK.

Por último, de nuevo, emprendemos un viaje, en esa ocasión a Asia, a través de uno de los recetarios paso a paso que será el mejor regalo para los pequeños que quieren comenzar a hacer sus primeros platos en casa: Curso de cocina, Recetas asiáticas (DK) de Orathay Souksisavanh enseña desde cómo hacer correctamente los diferentes cortes de verduras a cómo aprender a encurtir y conservar, cómo hacer una mise en place y, al final, como preparar las recetas top de las cocinas asiáticas: la sopa de miso, la ensalada de pollo y pilla, el arroz cantonés, el bibimbap coreano, el primer ramen con calma, a fuego lento.