Vídeo | La Generación Z quiere emprender en Grecia

En Grecia, el número de empresas start-up crece, con casi uno de cada dos jóvenes que se plantea emprender su propio negocio. El Instituto Prorata estima que un 48% de las personas de entre 17 y 34 años tienen la intención de crear su propia empresa. Eudora Pouli se arriesgó a hacerlo hace un año y medio, abriendo una tienda de cosmética que lleva su nombre. Especializada en química, está poniendo en práctica sus habilidades en su proyecto.

