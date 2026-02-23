Los gobiernos deben intensificar las medidas para poner fin a la violencia contra los niños

Niños palestinos dan la bienvenida al Ramadán entre los escombros de sus hogares destruidos después de más de dos años de continuos ataques israelíes en el campo de refugiados de Bureij, en Gaza, el 13 de febrero de 2026.

Estamos fallando a mil millones de menores en lo que respecta a su seguridad. Prevenir las agresiones contra la infancia fortalece la salud pública, los sistemas de protección social, la resiliencia de las comunidades y la movilidad intergeneracional

Cuando adoptamos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nos comprometimos a crear un mundo que invirtiera en nuestros niños, en el que todas las niñas y todos los niños crecieran libres de violencia, explotación y abandono. Esta ambiciosa agenda estableció, por primera vez, objetivos mundiales para poner fin a todas las formas de violencia contra los niños, basados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Hoy, 10 años después, debemos afrontar una cruda realidad: no estamos en camino de alcanzar esos objetivos.

Cada año, la mitad de los niños del mundo son víctimas de la violencia. Sin rodeos, estamos fallando a mil millones de niñas y niños en lo que respecta a su seguridad en sus hogares, escuelas, comunidades, centros de atención y en Internet.

Reconocemos la complejidad del problema y sus consecuencias, que a menudo duran toda la vida y se extienden a lo largo de generaciones. La violencia erosiona todas las inversiones que las familias, las comunidades y los gobiernos realizan en los niños, desde su educación e inclusión social hasta su salud mental y física. La violencia que sufren mil millones de niños y niñas hoy es la misma violencia que socavará la salud, la prosperidad y la estabilidad de nuestras sociedades mañana.

Como ministros y líderes sanitarios, nos mueve lo que es posible: las intervenciones y las inversiones que más pueden mejorar la vida de las personas. Reconocemos que la violencia contra los niños y niñas es totalmente evitable. Y que prevenir la violencia fortalece los resultados de salud pública, los sistemas de protección social, la resiliencia de las comunidades y la movilidad intergeneracional.

Décadas de investigación rigurosa, movilización comunitaria y experiencia nacional nos han proporcionado una comprensión clara de lo que funciona. El marco INSPIRE, coordinado por la OMS y sus socios, ofrece un plan probado de siete estrategias, que van desde el fortalecimiento de las normas y leyes hasta el apoyo a los padres y cuidadores, pasando por la ampliación de los servicios de respuesta y la creación de entornos escolares seguros. Una reciente revisión de las pruebas sobre la prevención de la violencia contra los niños, la mayor realizada hasta la fecha, confirmó de manera inequívoca que las estrategias INSPIRE funcionan. Ahora somos la primera generación de la historia que cuenta con los conocimientos y las herramientas necesarios para lograr una reducción sostenida de la violencia a escala nacional. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de actuar.

Los niños que crecen en un entorno seguro son más sanos, aprenden mejor y están más protegidos socialmente, convirtiéndose en adultos que contribuyen a sociedades más fuertes y equitativas

Por eso estamos poniendo en marcha el Consejo de Campeones de la OMS para poner fin a la violencia contra los niños. Se trata del primer colectivo mundial de ministros comprometidos con el uso del capital político de los gobiernos para situar la prevención de la violencia donde le corresponde: en el centro de las agendas nacionales y mundiales de salud, desarrollo social, justicia, protección y economía. Nos vemos obligados a actuar por el hecho de que los niños que crecen en un entorno seguro son más sanos, aprenden mejor y están más protegidos socialmente, convirtiéndose en adultos que contribuyen a sociedades más fuertes y equitativas.

Juntos, nosotros, los 10 ministros y el director general de la OMS, generaremos y demostraremos liderazgo político. Desde el principio, debemos hacer frente a la dramática disparidad entre la magnitud del problema y la magnitud de la inversión. Ya sea que se analicen los presupuestos nacionales o los flujos de financiación, el poder de la prevención de la violencia, con sus beneficios para los resultados de los niños, desde el desarrollo social hasta la salud mental, sigue sin ser reconocido y cuenta con recursos insuficientes. Nos comprometemos a dar prioridad al problema, aumentar la financiación e intensificar las medidas para liberar el potencial de la prevención de la violencia contra los niños.

Este año es nuestra prueba de fuego. En noviembre de 2026, el Gobierno de Filipinas acogerá la Segunda Conferencia Ministerial Mundial sobre la Erradicación de la Violencia contra los Niños. El evento se basará en la impactante Primera Conferencia Ministerial Mundial celebrada en Colombia en 2024, un momento que demostró lo que es posible: dar prioridad y proteger a nuestros ciudadanos más prometedores y vulnerables, movilizar a los Estados miembros, la sociedad civil y los ciudadanos, y asumir compromisos sin precedentes para actuar en favor de los niños afectados por la violencia.

Con la fecha límite de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acercándose rápidamente, debemos hacer más y mejor. La Conferencia Ministerial de Manila debe celebrar el éxito, consolidar los avances, elevar las expectativas y generar compromisos concretos, acordes con la magnitud del reto que supone la prevención de la violencia. Representa un momento para ampliar las estrategias INSPIRE más probadas, afrontar de lleno el déficit de financiación, reforzar los sistemas de salud y protección social, y garantizar que la experiencia vivida —por los niños, los jóvenes, la sociedad civil y las víctimas de la violencia— contribuya a dar forma a las soluciones tan esenciales para cumplir nuestra promesa compartida de los ODS.

Que nuestros próximos pasos, como líderes y defensores, demuestren nuestro compromiso, redoblando nuestros esfuerzos para trabajar por un mundo libre de violencia y explotación, tal y como prometimos, tal y como cada niño se merece.