España recupera la calma tras la inestabilidad de los temporales: llega más sol y más calor

El tiempo por fin ha dado un respiro. La presencia de altas presiones traerá una jornada tranquila, sin lluvias y con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España. Se espera una semana con una subida generalizada de las temperaturas con termómetros que llegarán a los 26ºC en Murcia o los 24ºC de Granada. De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) las islas Canarias estarán en riesgo (alerta amarilla) por polvo en suspensión y calima.

Los datos de Meteorología señalan que la visibilidad estará reducida a unos 3.000 metros y que en las islas montañosas afectará inicialmente a las medianías y se extenderá posteriormente a las costas, y este fenómeno será más significativo en las vertientes este y sur.

Para este lunes en el resto del país, las temperaturas mínimas también estarán en ascenso ligero salvo en Alborán y el sudoeste, donde se espera un descenso. Las heladas débiles quedarán restringidas a cumbres de montaña de los Pirineos y de la Cantábrica y no se descartan de forma puntual en la meseta Norte. Desde primera hora podrán aparecer algunas nieblas en la meseta Norte, en el extremo norte y en zonas del litoral mediterráneo, donde podrían tardar algo más en levantarse. El viento será en general flojo, con predominio de la componente sur en el interior, mientras que en Canarias soplará moderado del este.

Rubén del Campo, el portavoz de la Aemet, señala que para el resto de la semana se esperan jornadas estables con temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año. Sin embargo, resalta que en comunidades como Galicia, Asturias y Castilla y León, se prevé la llegada de lluvias abundantes a partir del día miércoles. De cara al fin de semana, el temporal podría volver a la inestabilidad de semanas previas. Del Campo menciona que se espera la llegada de una nueva borrasca a partir del viernes, que traerá consigo una bajada en las temperaturas.