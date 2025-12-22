Conservas para improvisar la cena de Nochebuena
No hay cena que una buena lata no pueda resolver. Estas recomendaciones prometen un banquete navideño capaz de dejar con la boca abierta incluso al invitado más exigente
Queridos lateros, imaginemos el siguiente escenario tan propio de estas fechas señaladas, algo que nos puede pasar a cualquiera: quedan pocas horas para la Nochebuena y te acaban de liberar de la cárcel, han pagado tu rescate, estabas en criosueño en una nave de la corporación Weyland-Yutani que acaba de llegar a la Tierra. Te has despertado de un coma o tan solo eres proclive a esa tradición tan española de procrastinar. Sea como fuere, sientes pánico, un sudor frío te recorre el espinazo y empiezas a imaginar tu vida sin esas amistades o familia que vas a perder en un par de horitas. No temas, aquí está vuestro amigo y vecino Monsieur Catalatas para salvar la noche y librarte de una vida de avatares en la legión extranjera. Empezamos.
1
Berberechos gallegos con limón y pimienta
Berberechos 30/40 unidades de conservas Mariscadora (28 euros). No solo es una de las conserveras con mejor relación calidad-precio del laterío patrio (tal vez la mejor), sino que además esta talla de berberecho gallego hoy en día es una rara avis. Empacado a mano y con origen en la ría de Noia, la catedral mundial del berberecho, es un comienzo para no fallar. Un poquito de limón y pimienta y a chutar. Si puede estar fresquita la lata, mejor. Y recordad: el caldo se bebe, SIEMPRE, bajo riesgo de perder el pasaporte.
2
Ventresca con tomate y ajo
Ventresca de bonito del norte de conservas Zallo (10 euros). Esta mítica conservera de Bermeo hace una ventresca que quita el “sentío”. Mantequilla pura a la que tan solo le vamos a preparar una cama del mejor tomate que vuestro sueldo pueda pagar, que vamos a salar para que suelte el agua, y uno o dos dientes de ajo picado por encima. Lo aliñáis y recordad tener a mano siete u ocho barras de pan. De nada.
3
Anchoas ‘vintage’
Antxoas Xaia Gourmet edición vintage (25 euros). Nuevo jugador en el maravilloso tablero de las anchoas de nuestro país, he elegido esta lata porque tiene tres años de maduración en barril, algo que no había visto hasta el momento. En Hondarribia hacen algunas de las mejores antxoas del mundo, con un muy apropiado uso del aceite de girasol en su elaboración, que aporta sabor neutro y no opaca para nada los matices de las anchoas. Un diez para mí.
4
Navajas salteadas con ajo y guindilla
Navajas de Islas Cíes en aceite de oliva de la Cofradía de Cangas (14,5 euros). Lata que no deja de sorprender y enamorar. Salteamos una hectárea de ajos y guindilla en aceite de oliva virgen extra, ponemos las navajas, le añadimos pasta de tomate concentrado y un chorrazo de manzanilla de Sanlúcar. Cuando reduzca, pimienta y chorrazo de limón y al plato. Os vais a querer quedar a vivir ahí.
5
Caviar de erizo con limón
Caviar de erizo de Los Peperetes (43 euros). Si todavía necesitáis algo que ponga la guinda a una improvisada cena o comida navideña de laterío, estas gónadas de erizo de mar (u oricios, como son conocidos en Asturias) es la lata que necesitáis. Porque es uno de los sabores más potentes que hay en el mar, con todo su salvajismo y pureza. Se pueden comer en canapés con un chorrito de limón o en un plato de pasta (ricci di mare), muy famoso en Italia, que dejará con la boca abierta a más de uno.
Las latas, como las Navidades, son algo hecho para compartir y disfrutar. Tenemos la suerte de tener en España las mejores conservas del mundo. Hagamos que estas Navidades también lo sean. O por lo menos un poco mejores, que falta nos hace a todos. Os deseo una muy feliz Navidad, queridos lateros.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Anchoas con café: un ‘stendhalazo’ de Santoña
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
- Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
- Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios