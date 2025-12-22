Conservas para improvisar la cena de Nochebuena

Queridos lateros, imaginemos el siguiente escenario tan propio de estas fechas señaladas, algo que nos puede pasar a cualquiera: quedan pocas horas para la Nochebuena y te acaban de liberar de la cárcel, han pagado tu rescate, estabas en criosueño en una nave de la corporación Weyland-Yutani que acaba de llegar a la Tierra. Te has despertado de un coma o tan solo eres proclive a esa tradición tan española de procrastinar. Sea como fuere, sientes pánico, un sudor frío te recorre el espinazo y empiezas a imaginar tu vida sin esas amistades o familia que vas a perder en un par de horitas. No temas, aquí está vuestro amigo y vecino Monsieur Catalatas para salvar la noche y librarte de una vida de avatares en la legión extranjera. Empezamos.

1

Berberechos gallegos con limón y pimienta

Berberechos 30/40 unidades de conservas Mariscadora (28 euros). No solo es una de las conserveras con mejor relación calidad-precio del laterío patrio (tal vez la mejor), sino que además esta talla de berberecho gallego hoy en día es una rara avis. Empacado a mano y con origen en la ría de Noia, la catedral mundial del berberecho, es un comienzo para no fallar. Un poquito de limón y pimienta y a chutar. Si puede estar fresquita la lata, mejor. Y recordad: el caldo se bebe, SIEMPRE, bajo riesgo de perder el pasaporte.

2

Ventresca con tomate y ajo

Ventresca de bonito del norte de conservas Zallo (10 euros). Esta mítica conservera de Bermeo hace una ventresca que quita el “sentío”. Mantequilla pura a la que tan solo le vamos a preparar una cama del mejor tomate que vuestro sueldo pueda pagar, que vamos a salar para que suelte el agua, y uno o dos dientes de ajo picado por encima. Lo aliñáis y recordad tener a mano siete u ocho barras de pan. De nada.

3

Anchoas ‘vintage’

Antxoas Xaia Gourmet edición vintage (25 euros). Nuevo jugador en el maravilloso tablero de las anchoas de nuestro país, he elegido esta lata porque tiene tres años de maduración en barril, algo que no había visto hasta el momento. En Hondarribia hacen algunas de las mejores antxoas del mundo, con un muy apropiado uso del aceite de girasol en su elaboración, que aporta sabor neutro y no opaca para nada los matices de las anchoas. Un diez para mí.

4

Navajas salteadas con ajo y guindilla

Navajas de Islas Cíes en aceite de oliva de la Cofradía de Cangas (14,5 euros). Lata que no deja de sorprender y enamorar. Salteamos una hectárea de ajos y guindilla en aceite de oliva virgen extra, ponemos las navajas, le añadimos pasta de tomate concentrado y un chorrazo de manzanilla de Sanlúcar. Cuando reduzca, pimienta y chorrazo de limón y al plato. Os vais a querer quedar a vivir ahí.

5

Caviar de erizo con limón

Caviar de erizo de Los Peperetes (43 euros). Si todavía necesitáis algo que ponga la guinda a una improvisada cena o comida navideña de laterío, estas gónadas de erizo de mar (u oricios, como son conocidos en Asturias) es la lata que necesitáis. Porque es uno de los sabores más potentes que hay en el mar, con todo su salvajismo y pureza. Se pueden comer en canapés con un chorrito de limón o en un plato de pasta (ricci di mare), muy famoso en Italia, que dejará con la boca abierta a más de uno.

Las latas, como las Navidades, son algo hecho para compartir y disfrutar. Tenemos la suerte de tener en España las mejores conservas del mundo. Hagamos que estas Navidades también lo sean. O por lo menos un poco mejores, que falta nos hace a todos. Os deseo una muy feliz Navidad, queridos lateros.