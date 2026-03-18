Mi derecho, mi lugar 2026: cuándo inicia el registro, quiénes pueden participar y cómo obtener un lugar en la prepa

El nuevo sistema de ingreso al bachillerato en la zona metropolitana del Valle de México abre su registro en línea para el ciclo 2026-2027. Estos son los cambios clave frente al antiguo Comipems

El proceso de asignación a la Educación Media Superior en la zona metropolitana del Valle de México —conocido como Mi derecho, mi lugar — inicia la etapa de registro de aspirantes. A partir de este martes 17 de marzo y hasta el 14 de abril de 2026, los estudiantes que concluyen la secundaria pueden inscribirse en la plataforma oficial para obtener un lugar en el bachillerato público.

Se trata de la segunda edición de este modelo coordinado por el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS), que sustituyó al examen único del Comipems con el objetivo de garantizar el acceso universal a este nivel educativo.

A diferencia del sistema anterior, el nuevo esquema centraliza el proceso en una sola plataforma digital. Con un único registro, los aspirantes pueden elegir diversas opciones educativas —hasta 10 en algunos casos— dentro de instituciones públicas de la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

El sistema contempla tres modalidades de participación: opciones sin examen, opciones con examen (como la UNAM y el IPN) o una combinación de ambas. Aunque la mayoría de las instituciones ofrecen acceso directo, son los planteles de alta demanda los que mantienen pruebas de admisión.

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El objetivo, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), es asegurar que todos los egresados de secundaria tengan un lugar en el nivel medio superior, reduciendo la exclusión.

Fechas clave del proceso 2026

El calendario oficial del proceso establece varias etapas:

Registro en línea: del 17 de marzo al 14 de abril

Aplicación de examen (UNAM e IPN): 20, 21, 27 y 28 de junio

Publicación de resultados: 18 de agosto

Asignación e inscripciones: finales de agosto

Los resultados se darán a conocer a través de la Gaceta Electrónica en el portal oficial del programa, que será el único documento con validez oficial para la asignación.

¿Quiénes pueden participar?

El proceso está dirigido a:

Estudiantes que cursan el tercer grado de secundaria;

egresados que ya cuentan con certificado de secundaria.

La cobertura incluye planteles públicos de bachillerato general, tecnológico y profesional técnico en las 16 alcaldías de Ciudad de México y 22 municipios del Estado de México.

Requisitos para el registro

Para completar el registro en línea, las autoridades solicitan documentos básicos como:

CURP actualizada;

acta de nacimiento;

certificado o constancia de secundaria;

comprobante de domicilio;

correo electrónico y teléfono de contacto.

Además, es necesario contar con una cuenta en el sistema de identificación digital (Llave MX), que permite validar la identidad del aspirante durante el proceso.

Cómo funciona la asignación

La asignación de lugares depende de varios factores. En el caso de las instituciones sin examen, el sistema considera principalmente el orden de preferencia de las opciones seleccionadas por el aspirante. Para la UNAM y el IPN, en cambio, se toman en cuenta los aciertos obtenidos en el examen, el promedio mínimo requerido y la disponibilidad de espacios.

Si un aspirante no obtiene un lugar en estas instituciones, el sistema le asignará una opción educativa con acceso directo, siempre dentro de sus preferencias registradas.

¿Qué pasa si no se obtiene lugar?

El proceso contempla una etapa extemporánea, del 19 al 26 de agosto, para quienes no se registraron a tiempo o no lograron ser asignados en su primera ronda. En esta fase, los aspirantes pueden elegir entre las opciones que aún cuenten con espacios disponibles.