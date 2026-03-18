Europa despierta al arrebatador Barça, que golea 7-2 al Newcastle

Los azulgranas, abanderados por un espléndido Raphinha, resuelven en la segunda parte con un fútbol pletórico un partido muy competido hasta el descanso por la bravura del equipo inglés. El Atlético será su rival en cuartos

La deseada Champions despertó la versión más bestia y pasional del Barça en un partido para el recuerdo en el Camp Nou. El fútbol contundente de los azulgranas derribó a un muy buen equipo como el Newcastle. Los goles barcelonistas cayeron sin pausa ni piedad como directos al mentón de los ingleses hasta contar siete, después de que los dos equipos se hubieran batido en un espectacular intercambio de golpes, sin reservas, hasta alcanzar el descanso con un 3-2. Ya de vuelta a la cancha, el Barça volvió a ser el Barça de Flick, de Lamine, de Raphinha, de Pedri, de Fermín, de Lewandowski, y también de Gerard Martín, un equipo tan reconocible como desbocado y ambicioso, el mismo que tantas emociones generó el año pasado en el barcelonismo y en Europa y que se enfrentará al Atlético en cuartos.

BCN Barcelona 7 Joan García (Wojciech Szczesny, min. 81), Pau Cubarsí, Eric García (Ronald Araujo, min. 21), João Cancelo (Xavi Espart, min. 65), Gerard Martín, Marc Bernal, Raphinha, Pedri, Fermín López (Dani Olmo, min. 66), Lamine Yamal y Robert Lewandowski (Ferran Torres, min. 65) NEW Newcastle 2 Aaron Ramsdale, Lewis Hall, Malick Thiaw, Dan Burn, Kieran Trippier (Tino Livramento, min. 45), Joelinton (Sven Botman, min. 63), Jacob Ramsey, Sandro Tonali (Joe Willock, min. 54), Anthony Elanga (Jacob Murphy, min. 63), Anthony Gordon (William Osula, min. 80) y Harvey Barnes Goles 1-0 min. 5: Raphinha. 1-1 min. 14: Anthony Elanga. 2-1 min. 17: Marc Bernal. 2-2 min. 27: Anthony Elanga. 3-2 min. 50: Fermín. 4-2 min. 51: Lamine Yamal. 5-2 min. 55: Lewandowski. 6-2 min. 60: Lewandowski. 7-2 min. 71: Raphinha Arbitro François Letexier

Tarjetas amarillas Joelinton (min. 16), Cubarsí (min. 43), Trippier (min. 49), Joseph Willock (min. 59)

“Montjuïc fue el inicio. El Camp Nou es donde la historia será escrita”, había anunciado Lamine. El 10 quiso convertir el encuentro en una cuestión personal y encendió en su mejor noche al Spotify Camp Nou. La calidad individual de Lamine y, sobre todo de Raphinha, el futbolista que mejor define la obra de Flick, marcaron la diferencia ante la apuesta colectiva de Howe. Tiene el Barcelona muchos mejores futbolistas que el Newcastle y cuenta además con una propuesta tan valiente como particular de Flick. Un plan que provoca escepticismo en muchos analistas por temerario y que, sin embargo, entusiasma a sus jugadores, a los aficionados y al presidente Laporta. No hay mejor credencial para ser respetado en cualquier escenario que un 7-2.

A la bella causa azulgrana contribuyó el Newcastle, que jugó en el Camp Nou como si estuviera en el St. James’ Park, intimidador y agresivo en la presión, fuerte en el cuerpo a cuerpo por su calidad física, muy vertical y dispuesto a embestir sin parar a Joan García. El Barça, sin embargo, no era el mismo equipo que tanto sufrió en cancha de los magpies, sino que aprendió a descifrar las marcas individuales en la divisoria con el dinamismo de sus volantes y la habilidad de Lamine. La efectividad fue igualmente decisiva porque los azulgranas marcaron nada más llegar al área de Ramsdale. Lamine se dejó caer en la línea de medios, giró y armó una transición muy viva a la que dieron continuidad Raphinha y Fermín para acabar con un tiro del brasileño a la red del Newcastle.

El gol no frenó las embestidas del equipo inglés, especialmente ofensivo y rápido por su costado izquierdo, desde donde empezó a entrar y a poner centros ante la impotencia del lesionado Eric y después de Araujo. No acertaron los azulgranas en el momento de tirar la línea del fuera de juego, superados por la pared de Hall con Barnes, y el centro cruzado fue rematado por Elanga. El partido se convirtió en un duelo con mucho ritmo y poco control, muy apretados los equipos, igualados en el marcador del Camp Nou. Al gol de Bernal, que remató una pelota cabeceada por Martín después de una falta botada por Raphinha, siguió el empate de Elanga, habilitado por Gordon después de un taconazo de Lamine.

Al Barça le costó recuperar el ánimo después de la excentricidad del extremo que costó el 2-2. Los azulgranas se mostraban demasiado excitados, impacientes y reiterativos en las pérdidas, entregados a un intercambio de golpes especialmente agradecido por el Newcastle, un equipo directo, vertiginoso, fiero en ataque y condescendiente en defensa, porque permitió un buen flujo de remates al Barça. Aunque Lewandowski no atinó, Lamine transformó a instancias del VAR un penalti de Trippier a Raphinha. El tanto fue un calmante para el equipo y los hinchas del Camp Nou, sorprendidos por la afrenta del Newcastle.

El Barcelona había pasado un muy mal rato porque no entraban en juego Pedri ni Fermín y, sin pausa ni calma, se impone la locura y la diversión, el desenfreno que tanto interesa a los muchachos de Howe. Los azulgranas, sin embargo, se corrigieron en el descanso y apareció un equipo más puesto y sereno, menos ansioso y certero, imposible para el Newcastle. El mejor timing y la pegada, así como la finura y la velocidad con la pelota, propiciaron un cuarto de hora arrebatador y sublime, presidido por la profundidad de Fermín, la garra de Raphinha y el temple de Gerard Martín. El festival futbolístico fue tan pletórico que hasta Lewandowski recuperó la puntería ante el jolgorio del Camp Nou.

Hubo goles de distinta factura, de desmarque y a balón parado, y también la lesión de Joan García. No hay quien pare al Barça cuando se pone a correr y se propone acabar cada jugada con gol hasta contar siete. Alcanzaba con ganar y, sin embargo, se registró un marcador inédito: 7-2 . La arrebatadora actuación azulgrana permitió evocar la final de Berlín 2015. El barcelonismo vuelve a soñar 10 años después con la Champions.