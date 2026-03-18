Gerard Martín y Cubarsí: la sociedad que nadie esperaba en el Barça

Cuando terminó el entrenamiento del Barcelona, el último antes de recibir este miércoles al Newcastle en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions (18:45, Movistar; 1-1 en la ida), Joan Laporta se presentó en el campo Tito Vilanova. Según uno de los presentes, el presidente arengó a la plantilla, abrazó a cada jugador e incluso se animó a versionar el baile con el que celebró su victoria en las elecciones del pasado domingo. “Nos ha venido a visitar y le hemos dado la enhorabuena. Nos recordó que seamos nosotros mismos y que estamos a un nivel espectacular”, contó minutos después Pau Cubarsí en la sala de prensa. No era la primera vez que los jugadores de Hansi Flick mostraban su complicidad con el presidente: el día de los comicios, un grupo de futbolistas, entre ellos el central, se abrazó y cantó con Laporta tras votar. “Cada uno tiene la libertad de expresarse como desee”, subrayó el catalán.

No es una temporada sencilla para el central de 19 años, por momentos atrapado en la montaña rusa emocional del entorno azulgrana. De señalado a erigirse como líder indiscutible de la defensa pasó a ser cuestionado por un sector del club. Nunca, sin embargo, su jerarquía estuvo en duda para Hansi Flick. “Cubarsí está al nivel de Lamine, pero en defensa”, lo elogió el técnico alemán. El problema, según explican desde la dirección técnica, no era de Cubarsí, sino de la manera de defender del equipo. “Puede ser normal que un chaval de 19 años tenga un bajón, pero Pau no era el responsable, ni mucho menos. Era un problema colectivo, empezando por la presión”, destacan.

La salida de Iñigo Martínez el pasado verano generó un desajuste difícil de gestionar para Flick. El relevo natural del central vasco era Araujo, pero el fútbol del uruguayo se fue apagando, condicionado por un problema de salud mental. El técnico probó con Eric García —su compañero de zaga en los Juegos Olímpicos de París 2024— y también con Christensen. La pareja que menos se esperaba terminó siendo una de sus favoritas: Gerard Martín.

Compinches fuera del campo —tampoco es extraño ver a sus familias juntas en las expediciones del Barcelona—, la sorpresiva aparición de Gerard Martín como central zurdo resultó transformadora para Cubarsí: pudo volver al sector derecho de la zaga. “Gerard Martín está haciendo una temporada espectacular, juega más de central y se siente cómodo. Tanto Gerard, Ronald, Eric y Andreas pueden rendir al máximo”, destacó el joven central. Flick se sumó a los elogios: “Está haciéndolo bien, tiene una gran mentalidad, está muy enfocado y me alegra cómo entrena”.

Un dato llamativo: el Barcelona no ha perdido nunca cuando Gerard Martín ha empezado de central. Solo cayó en una ocasión (4-0 ante el Atlético), cuando ingresó desde el banquillo y jugó cuatro minutos en el centro de la zaga. “Hemos ido retocando algunos aspectos de la línea defensiva, pero ahora estamos a un gran nivel. Cada jugador disponible rinde a un nivel espectacular y eso ayuda al equipo. Si confiamos en la filosofía del staff, todo saldrá bien”, remató Cubarsí.

En un Barcelona que juega al golpe por golpe, si los delanteros atraviesan un bache —Lewandowski (seis) y Ferran Torres (tres) suman nueve goles en 2026—, el equipo necesita seguridad en la zaga. La empieza a encontrar con la dupla que nadie esperaba: Cubarsí-Gerard Martín.