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El Panathinaikos rompe los planes del Valencia Basket y se adelanta en la serie
El equipo de Ataman domina el marcador desde el primer minuto y se lleva el primer partido gracias a un tiro libre de Nunn
El Valencia Basket que había ido tapando todos sus agujeros en la segunda mitad, había logrado cortar la racha anotadora de Kendick Nunn y dejarlo en solo cinco puntos en la segunda mitad. Pero en la última jugada el Panathinaikos le buscó para que decidiera el primer partido de los cuartos de final y el estadounidense forzó una falta a 2,1s del final que le dio un punto que dejó sin respuesta al equipo de Pedro Martínez (67-68). En los otros dos partidos de la jornada de cuartos, el Fenerbahçe venció al Zalgiris Kaunas (89-78) y el Olympiacos, al Mónaco (91-70).
El Panathinaikos cumplió con su objetivo en la primera parte y se fue al vestuario después de dejar al Valencia en 32 puntos, una miseria para esta temporada en la que ha frecuentado los 100 puntos, y 21 triples fallados (5/26). La buena noticia para Pedro Martínez es que, a pesar de estas cifras, su equipo salvó el pellejo en esos primeros 20 minutos después de ir 11 puntos abajo (17-28).
El acierto de Kendrick Nunn (15 puntos en 15 minutos en la primera parte) y la energía de Mathias Lessort en la pintura o saliendo para despejar como una quitanieves el juego exterior, con bloqueos providenciales para Nunn, marcaron estos dos cuartos iniciales. El Valencia no se vino abajo y Jean Montero salió para liderar a un conjunto taronja en apuros porque el Panathinaikos llevaba el partido por donde quería Ataman, todo un experto en la Euroliga, la competición que ha conquistado tres veces en esta década.
🚫𝗡𝗼 𝗽𝘂𝗱𝗼 𝘀𝗲𝗿.— Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 28, 2026
Jean Montero tuvo la última para ganar el partido, pero no logró tirar a canasta. El @valenciabasket cae ante Panathinaikos en el primer partido de los Playoffs de la #EuroLeague. pic.twitter.com/LsleBUVmBx
El Valencia y el Panathinaikos llevaron el partido donde nadie esperaba: un duelo defensivo en el que los taronja se sentían incómodos porque los defensores griegos concedían el tiro a los peores lanzadores y eso arruinó sus porcentajes. Los locales, además, no conseguían bajar de los seis puntos de desventaja.
El Valencia Basket no se impacientó y fue limando, punto a punto, la desventaja hasta igualar el choque (67-67 a falta de 24,5 segundos). Pero entonces llegó la falta a Nunn y su punto decisivo. El Panathinaikos da un golpe de efecto y, después de jugar el jueves, volverá a Atenas con una victoria como mínimo que le permitirá pensar en no regresar al Roig Arena para sellar su pase a la Final Four.