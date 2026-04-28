El Panathinaikos rompe los planes del Valencia Basket y se adelanta en la serie

Jerian Grant (derecha) lucha el balón con Brancou Badio en el primer partido del 'playoff' para la Final Four de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Panathinaikos.

El equipo de Ataman domina el marcador desde el primer minuto y se lleva el primer partido gracias a un tiro libre de Nunn

El Valencia Basket que había ido tapando todos sus agujeros en la segunda mitad, había logrado cortar la racha anotadora de Kendick Nunn y dejarlo en solo cinco puntos en la segunda mitad. Pero en la última jugada el Panathinaikos le buscó para que decidiera el primer partido de los cuartos de final y el estadounidense forzó una falta a 2,1s del final que le dio un punto que dejó sin respuesta al equipo de Pedro Martínez (67-68). En los otros dos partidos de la jornada de cuartos, el Fenerbahçe venció al Zalgiris Kaunas (89-78) y el Olympiacos, al Mónaco (91-70).

El Panathinaikos cumplió con su objetivo en la primera parte y se fue al vestuario después de dejar al Valencia en 32 puntos, una miseria para esta temporada en la que ha frecuentado los 100 puntos, y 21 triples fallados (5/26). La buena noticia para Pedro Martínez es que, a pesar de estas cifras, su equipo salvó el pellejo en esos primeros 20 minutos después de ir 11 puntos abajo (17-28).

El acierto de Kendrick Nunn (15 puntos en 15 minutos en la primera parte) y la energía de Mathias Lessort en la pintura o saliendo para despejar como una quitanieves el juego exterior, con bloqueos providenciales para Nunn, marcaron estos dos cuartos iniciales. El Valencia no se vino abajo y Jean Montero salió para liderar a un conjunto taronja en apuros porque el Panathinaikos llevaba el partido por donde quería Ataman, todo un experto en la Euroliga, la competición que ha conquistado tres veces en esta década.

El Valencia y el Panathinaikos llevaron el partido donde nadie esperaba: un duelo defensivo en el que los taronja se sentían incómodos porque los defensores griegos concedían el tiro a los peores lanzadores y eso arruinó sus porcentajes. Los locales, además, no conseguían bajar de los seis puntos de desventaja.

El Valencia Basket no se impacientó y fue limando, punto a punto, la desventaja hasta igualar el choque (67-67 a falta de 24,5 segundos). Pero entonces llegó la falta a Nunn y su punto decisivo. El Panathinaikos da un golpe de efecto y, después de jugar el jueves, volverá a Atenas con una victoria como mínimo que le permitirá pensar en no regresar al Roig Arena para sellar su pase a la Final Four.