Vicente Carrillo Fuentes, heredero del Cartel de Juárez, negocia un acuerdo con la justicia de Estados Unidos

Vicente Carrillo Fuentes, el último gran heredero del Cartel de Juárez, y hermano del Señor de los Cielos, negocia un acuerdo con Estados Unidos. La defensa del capo, conocido como El Viceroy, y la Fiscalía han pedido este martes en una audiencia en la Corte de Distrito del Este de Nueva York más tiempo para concretar los últimos detalles del pacto de culpabilidad, según han informado medios mexicanos. La próxima vista está programada para el 28 de julio. La justicia estadounidense acusa a Carrillo Fuentes de siete delitos federales. Todos están relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y asesinato.

Viceroy es un vestigio del liderazgo original del Cartel de Juárez, una de las primeras organizaciones del narcotráfico en México. Junto con su hermano, elevado a leyenda en la narcocultura y protagonista de una serie de televisión en EE UU, establecieron contacto antes que muchos otros narcos con las mafias colombianas para cruzar cocaína al otro lado de la frontera. Esa incursión, entre finales de los ochenta y principios de los noventa, convirtió al corredor entre Ciudad Juárez (Chihuahua) y El Paso (Texas) en el mayor punto de entrada de la droga a Estados Unidos. Carrillo Fuentes formó parte del grupo de 29 narcotraficantes extraditados por México al vecino del norte en febrero.

Asumió el liderazgo de la organización criminal más temida en su época después de que su hermano muriese en un quirófano de Ciudad de México en 1997 tras una fallida cirugía estética. Los hermanos Carrillo Fuentes se granjearon respeto a través del terror. Ambos eran conocidos por sus métodos sanguinarios para amedrentar a sus rivales y refrendar su liderazgo en la región. También iniciaron una de las etapas más negras para las mujeres en México: Ciudad Juárez se convirtió en el sinónimo de violencia machista y ganó una fama mundial por la ola de feminicidios impunes que se disparó desde los noventa.

Fue detenido finalmente en 2014 en Torreón (Coahuila, norte). Se le dictó prisión un año después, pero en 2016 ganó un juicio de amparo para reponer desde cero el procedimiento que se le abrió. Finalmente se le dictó prisión en 2017. La sentencia firme se concretó en 2021. En esa fecha, un juez lo condenó a 28 años de cárcel por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego.

Al momento de su detención, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía una recompensa de más de dos millones de dólares por su captura. Durante su liderazgo al frente del Cartel de Juárez, fue responsable de introducir y distribuir cientos de toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 1990 y 2014, según un informe de la agencia norteamericana de 2019.