La OTAN suspende su misión en Irak

El Rey Felipe VI junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste a las jornadas de demostración tecnológica de la Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente (BACSI), en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete), este miércoles.

La OTAN ha decidido suspender su misión en Irak (MNI), la mayoría de cuyos miembros (unos 240 sobre casi 600) son españoles. La portavoz de la Alianza Atlántica, Alison Art, había avanzado este miércoles que la organización estaba “ajustando” su postura en el marco de la misión de la OTAN en Irak, por lo que se trabajaba “en estrecha coordinación con los aliados y socios”.

Fuentes aliadas han confirmado a EL PAÍS que la decisión adoptada consiste en suspender todas las actividades, ante el deterioro de las condiciones de seguridad y la imposibilidad de seguir desarrollando su tarea. Irak se ha convertido en escenario de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán y las bases militares de los países occidentales en objetivo de los ataques de Teherán y de las milicias chiíes proiraníes.

La suspensión no supone que la misión se da por acabada, ya que podría reanudarse cuando cambien las circunstancias, pero sí que la mayor parte del personal será evacuado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado este miércoles en Albacete, donde ha acompañado al Rey, que España está preparando la evacuación y reubicación de su personal ante la decisión de la OTAN de reajustar la misión por razones de seguridad. España ya procedió el pasado fin de semana a evacuar a los casi 70 efectivos de operaciones especiales que tiene adscritos a la coalición de lucha contra el Estado Islámico liderada por Estados Unidos.

En el caso de la misión MNI la situación es diferente, ya que los militares españoles están integrados en una operación de la OTAN, a la que corresponde decidir sobre su continuidad. Se da la circunstancia de que el contingente español es el más numeroso de la misión de la OTAN y que estaba previsto que un general español tomase el mando a partir de mayo.

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