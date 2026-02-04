El cocido madrileño sube de categoría: ya es el Bien de Interés Cultural de la región

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración con el objetivo de “preservar su legado como unas de las principales expresiones de la identidad regional”

La Comunidad de Madrid tiene un nuevo bien que proteger: el cocido madrileño. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial, a este platillo regional. El objetivo es “preservar su legado como unas de las principales expresiones de la identidad regional” y difundir “sus características tradicionales y su relevancia social”.

Se trata de una receta “arraigada que trasciende lo gastronómico para formar parte de la vida cotidiana de los madrileños desde hace siglos”, tanto en entornos rurales como urbanos, consolidándose como “un elemento de convivencia y tradición compartida”, tal y como ha defendido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. Ha añadido que el cocido, “con una trayectoria de más de 150 años”, ha pasado “de ser menospreciado por determinadas élites” a transformarse en un referente “tanto en el ámbito familiar como en los mejores restaurantes de la región”.

El cocido madrileño está compuesto por carnes, verduras, embutidos y garbanzos, cuya técnica de elaboración principal es la cocción en agua. Tradicionalmente, se sirve en vuelcos, es decir, con la presentación separada de los grupos de alimentos siguiendo el orden en el que deben consumirse.

Aunque sus orígenes son inciertos, la denominación de cocido madrileño aparece documentada a lo largo del siglo XIX, aunque ya desde el XVI se cita la olla podrida, que para muchos gastrónomos e historiadores es su predecesor. Pero es entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX cuando se consolida una elaboración concreta de cocido vinculada al ámbito madrileño, asociando esta receta al territorio donde se cocina.

Pocos platos madrileños están tan extendidos en todos los municipios de la región y con muchas variantes locales. Algunas reciben denominaciones específicas en función de sus particularidades, como el pradeño de Villa del Prado, el corucho de Cenicientos o la olla del segador de Navalcarnero.

Las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) ―que certifican la calidad de un producto agroalimentario― de las fresas de Aranjuez, los espárragos de Aranjuez y el ajo fino de Chinchón, así como la Denominación de Origen Protegida (DOP) Miel de Madrid se sumarán a otras referencias de prestigio ya consolidadas como la DOP Vinos de Madrid, que celebró en 2025 su 35 aniversario y que en la última campaña certificó más de 35.700 hectolitros, comercializados bajo 268 marcas y reconocidos con 46 premios. En todos los casos, las asociaciones representativas de cada uno de estos productos ya están constituidas, lo que permite preservar su denominación, y actualmente se están redactando los pliegos necesarios para solicitar su reconocimiento en la Unión Europea.