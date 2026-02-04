Madrid responde a la ministra de Vivienda sobre el 155 que le gustaría aplicar: “Tratan de echarnos y meternos en la cárcel”

Las acusaciones entre Madrid y el Gobierno central son muy recurrentes y se han convertido en parte del paisaje de la política en España, pero este miércoles han escalado a un nivel pocas veces visto. La ministra de Vivienda de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, ha dicho que le “encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid”, una medida que recoge la Constitución y que solo se ha activado en una ocasión durante la democracia, tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Rodríguez considera que Ayuso no cumple con sus obligaciones en materia de vivienda, pero que no puede aplicar ese mecanismo porque el PSOE no cuenta con mayoría en el Senado, en manos del PP.

La amenaza de la ministra ha caído como una bomba en el entorno de Ayuso. “Como no nos ganan en las urnas, buscan siempre cualquier excusa para tratar de echarnos y tratar de meternos en la cárcel”, ha respondido Miguel Ángel García Martín, el portavoz del Gobierno de Madrid. “En la cárcel están ellos (en referencia al exministro y mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos). Los que estamos ganando las elecciones y aplicando las políticas con las que nos presentamos somos precisamente nosotros”, ha insistido García Martín.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparece ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, el 30 de enero. Eduardo Parra (Europa Press)

La vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles. PP y PSOE saben que se juegan muchos votos en este tema, especialmente en Madrid, un mercado muy tensionado por la subida de precios, la falta de vivienda de alquiler, el bum de los pisos turísticos y la inversión extranjera. Los socialistas puntúan bajo en las elecciones que se celebrarán este domingo en Aragón y las perspectivas no son mucho mejores en las que están por venir, en marzo en Castilla y León y en junio en Andalucía. Sánchez quiere poner sobre la mesa temas básicos para los ciudadanos como la sanidad y las pensiones. Ahora también, como ha quedado comprobado con la intervención de la ministra en TVE, quiere que se hable sobre vivienda. Sobre su lamento por no poder aplicar el 155, Isabel Rodríguez ha dicho: “Es una manera elocuente de visibilizar que en ocasiones lo que una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional”. “Las administraciones públicas competentes y ayuntamientos tienen que ser conscientes de esa emergencia, tienen que actuar”, ha añadido.

A su juicio, Madrid va a contracorriente al negarse a aplicar la ley de vivienda. El Gobierno pone límites al precio del alquiler, bonifica el 100% del IRPF de los caseros y regula el alquiler por temporada y el que se hace por habitaciones. En Sol, la sede del Gobierno de Madrid, se han declarado en rebeldía y han recurrido la ley al Constitucional por entender que invade competencias autonómicas. Por esta colisión, la ministra pide a Ayuso que haga “una reflexión” y no piense en “meros cálculos electoralistas”. “No se está topando (el alquiler) en Madrid porque el PP no quiere, ni en Andalucía porque el PP no quiere y ni en Aragón porque el PP no quiere”, ha explicado Isabel Rodríguez.

La tensión entre la ministra y los consejeros de la Comunidad de Madrid podrá palparse el jueves porque se van a cruzar en Aranjuez, donde se construye una promoción de viviendas públicas. Sánchez prometió en 2023 la construcción de 180.000 viviendas, pero la mayoría no han sido entregadas y los expertos calculan que podría costar un lustro llegar a esa cifra que prometió el presidente. “Tiene que ponerse a trabajar y entregar esas 180.000 en vez de acoplarse a nosotros en Aranjuez”, le ha sugerido el portavoz a la ministra casi en tono de broma.