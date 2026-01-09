5 planes gratis en Madrid del 9 al 16 de enero: un espectáculo de ballet y una exposición de Carmen Martín Gaite

La capital redobla su apuesta por el séptimo arte con un ciclo sobre la comunidad LGTBIQ+ en el franquismo y diferentes proyecciones gratuitas en el Cine Doré

Romper la monotonía que se instala en los días posteriores a las Navidades no es tarea sencilla. Algunos buscan en los primeros días del año cualquier tipo de incentivo para recuperarse tras la resaca de las fiestas familiares y sobreponerse a las bajas temperaturas de Madrid. Las vacaciones se han terminado y ahora tocar regresar a la rutina. Una forma de suavizar el choque con la realidad es dejarse llevar por la programación cultural que ofrece la capital, que no es poca cosa. Desde un espectáculo de ballet dirigido por el reconocido bailarín y coreógrafo Antonio Najarro, hasta una exposición sobre la vida de la célebre escritora Carmen Martín Gaite, todo encaja en el complejo rompecabezas del ocio madrileño.

El arte de la elegancia

La bailarina y coreógrafa Antonia Mercé, conocida popularmente como La Argentina, fue la principal artífice de la renovación de la danza española y andaluza en los primeros compases del siglo XX. En los meses de mayo y junio de 1929, los Ballets Espagnols de la artista nacida en Buenos Aires se representaron en el Teatro Nacional de la Opéra-Comique de París, una serie de espectáculos que rindieron a la capital francesa ante el talento de inconmensurable de La Argentina.

Ahora, la Fundación Juan March acoge un nuevo proyecto que, bajo el mismo nombre, recupera dos títulos emblemáticos que se estrenaron en aquel remoto 1929 con gran éxito: Juerga, de Julián Bautista, y Triana, de Isaac Albéniz, a los que se unen varias piezas coreográficas pertenecientes al repertorio de La Argentina. A partir de los figurines y decorados originales de, entre otros, Néstor Martín-Fernández de la Torre, Antonio Najarro recrea la singularidad visual y musical de ambos ballets, piezas esenciales en la configuración de una danza española moderna. Najarro fue director del Ballet Nacional de España desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 1 de septiembre de 2019, cuando dio paso a Rubén Olmo.

Fecha: los días 10, 11, 12, 14, 16 y 17 de enero (diferentes horarios).

Lugar: calle de Castelló, 77.

Transporte: estación de Metro de Núñez de Balboa (línea 5).

Pasión y talento multidisciplinar

Con motivo del centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925-Madrid, 2000), la Biblioteca Nacional ha impulsado una exposición que viaja a través de su memoria. El recorrido muestra los hitos de su trayectoria vital e intelectual y su legado cultural a través de la selección de fotografías, retratos y manuscritos de sus principales títulos y cuadernos, cartas, collages, libros de su biblioteca personal, materiales audiovisuales, objetos personales, y la proyección internacional de la escritora por medio de las traducciones de su obra a lenguas comunitarias y extracomunitarias.

Las distintas áreas de la muestra recorrerán su vida de forma escalonada a través de diferentes etapas. En primer lugar, la colección recupera sus antecedentes familiares, su infancia y juventud salmantinas, un periodo marcado por el transcurso de la Guerra Civil; su paso por el Instituto Femenino de Segunda Enseñanza; la creación de sus primeros escritos y lecturas; y su formación como filóloga románica en la Universidad de Salamanca.

El circuito continúa con su llegada a Madrid en 1948 y su aventura en la Revista Española —un núcleo del grupo de jóvenes prosistas madrileños de los años 50—. La exposición también rememora el matrimonio de Martín Gaite con el novelista Rafael Sánchez Ferlosio; el Premio Nadal de la célebre escritora en 1957 por la obra Entre visillos; y la llamada del ensayo tras la publicación de Ritmo lento. Finalmente, se repasa la elección de su lugar en el mundo al final de la década de 1970: habitar la soledad con todas sus consecuencias; la significación de Estados Unidos en su vida y obra; la narración del duelo tras la muerte de su hija Marta; y los reconocimientos públicos en el último decenio de su vida o lo que ella llamaba “la edad de merecer”.

Fecha: del 18 de diciembre de 2025 al 14 de junio de 2026.

Lugar: Biblioteca Nacional de España, en el paseo de Recoletos.

Transporte: estación de Metro de Alonso Martínez (línea 5).

La diversidad detrás del objetivo

El ciclo ¡Una, diversa y silenciada!: cine y disidencias en la Transición propone una óptica alternativa sobre cómo se vivieron los últimos años de la dictadura franquista y la Transición desde el ámbito audiovisual. A través de distintas películas y formatos, se busca comprender un período histórico que marcó profundamente a la sociedad española y que sigue teniendo repercusiones en la actualidad.

A lo largo de tres sesiones el público tendrá la oportunidad de acercarse a algunos de los momentos históricos que marcaron la historia española contemporánea. Todo a través de diferentes producciones acompañadas por un grupo diverso de personas invitadas cuya experiencia permitirá establecer un diálogo de ida y vuelta entre el pasado reciente y el presente.

El ciclo abordará temas como la vida cotidiana de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+, su visibilidad en el audiovisual, los mecanismos de propaganda del régimen, la cobertura mediática del proceso de transición y la creación artística como forma de resistencia cultural. Los eventos están pensados como espacios interactivos que buscan promover la participación del público y generar una conversación colectiva e intergeneracional.

Fecha: del 14 al 16 de enero.

Lugar: La Casa Encendida, en la ronda de Valencia.

Transporte: estaciones de Metro de Acacias (línea 5) y Embajadores (línea 3).

Una ventana al cine del siglo XX

El emblemático Cine Doré todavía resiste al paso del tiempo y a la transformación del mercado cinematográfico 113 años después de su inauguración, el 19 de diciembre de 1912. Ni si quiera las obras que ha iniciado el Ministerio de Cultura para mejorar la accesibilidad del edificio han detenido la actividad del mítico establecimiento, que desde 1989 acoge la Filmoteca Española. Como incentivo para visitar la sala, el ministerio mantendrá las entradas gratis durante los meses que dure la rehabilitación. Los más cinéfilos tendrán la oportunidad de redescubrir grandes clásicos de la historia del cine, como Dirigible o Millonario de ilusiones, del aclamado Frank Capra, ganador de tres premios Oscar.

Fecha: del 2 al 31 de enero.

Lugar: Cine Doré, calle de Santa Isabel, 3.

Transporte: estación de Metro de Antón Martín (línea 1).

Los libros de la juventud

La Imprenta Municipal-Artes del Libro celebra del 11 de diciembre al 11 de enero de 2026 la 49ª edición de uno de los eventos especializados en libros para niños y jóvenes más importantes de la capital: el Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid. Un encuentro que este año lleva por lema Libros conciencia, y que presenta un amplio programa pensado para todos los públicos con actividades gratuitas.

La programación incluye varias actividades con el objetivo de iniciar y animar a los más pequeños y a los jóvenes a la lectura: presentación de las últimas novedades en literatura infantil y juvenil, actuación de cuentacuentos, magos, realización de talleres y cursos, organización de mesas redondas con autores, ilustradores y editores, entre otras.

También podran verse varias exposiciones que exponen la obra gráfica de varios creadores. Los ilustradores muestran al público su visión e invitan a disfrutar con imágenes de alguno de estos libros, sobre los temas que permanecen y también sobre los lectores y los paisajes donde leen o leerán.

Fecha: del 11 de diciembre de 2025 al 31 de enero.

Lugar: calle de Concepción Jerónima, 15.

Transporte: estaciones de Metro de Tirso de Molina (línea 1), Sol (líneas 1,2,3 y Cercanías) y La Latina (línea 5).