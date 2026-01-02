Tres planes para arrancar enero sin prisas

Una comida en Keli, un bagel galardonado de Sisi Bagels y un tratamiento facial en Sapphira son algunas paradas ideales para empezar el año

Enero arranca con ganas de calle, de hacer planes tranquilos y de seguir descubriendo Madrid sin prisas. Para quienes comienzan el año en la ciudad, tres lugares invitan a hacerlo con pausa: Keli, un restaurante en el Barrio de Salamanca que recupera la cocina española sin relojes ni artificios; Sisi Bagels, en Malasaña, recién premiado en Nueva York por ofrecer el mejor bagel internacional; y Sapphira, en Príncipe de Vergara, un centro de estética que apuesta por el bienestar real y sin excesos. Porque, a veces, empezar bien el año es simplemente eso: regalarse un rato.

Uno de los mejores bagels internacionales se hace en Madrid

Sisi Bagels, en la calle Espíritu Santo, 38, acaba de ganar en Nueva York el tercer premio al mejor bagel internacional. “Sentíamos que hacía falta un producto así en Madrid y la acogida ha sido increíble. La gente compra mucho para llevar”, cuenta Victoria, quien fundó el proyecto junto a Cristian tras años recorriendo Nueva York y comiendo bagels.

El local nació como pop-up, pero un año después ya cuenta con dos establecimientos —y un tercero a punto de abrir en la plaza de Olavide—. Entre los favoritos, destacan el Sisi bagel original, con queso crema, hierbas, sal, mantequilla y ajo; el de pastrami; o el smash bagel con salmón ahumado. También preparan versiones dulces, como el de mantequilla de maní con chocolate.

Aunque el reconocimiento ha llegado por sus bagels, la fama les vino antes por otro motivo: su tiramisú con latte gigante se hizo viral en redes. Desde entonces, hay quien viene solo a probarlo. “Todo lo hacemos casero y tenemos un equipo muy creativo, que disfruta probando cosas nuevas con nosotros”, explican. Por tiempo limitado, también sirven banana pudding, inspirado en el postre más famoso de Nueva York, y nuevas combinaciones como el bagel de albóndigas o el de sweet chili.

Keli: la casa que Madrid le debía a su barrio

En un rincón privilegiado del Barrio de Salamanca, donde durante décadas estuvo Embassy, ha abierto Keli (paseo de la castellana, 12): un restaurante que no se presenta como novedad, sino como regreso. Regreso a la cocina española sin prisa, al pan hecho en casa, a la sobremesa sin horarios. “Queremos que el barrio vuelva a tener un sitio que sienta suyo”, dice Kike Sierra, impulsor del proyecto.

Fachada del restaurante Keli. Foto cedida.

Distribuido como una casa madrileña —biblioteca, salón, cocina, bodega, sala de juegos—, el espacio reivindica la hospitalidad con calidez y memoria. Al frente de la sala, Jorge Dávila defiende un ritmo pausado: “Aquí no se elige mesa; es la casa quien te acomoda donde vas a estar mejor. El lujo es no mirar el reloj”.

La cocina está a cargo de Juan Pablo Jiménez, quien rehúye etiquetas y se define como “el cocinero de casa”. En su carta, sin fuegos artificiales, brillan los sabores de siempre: chipirones en su tinta “como en las casas de postín”, gallina en pepitoria, arroz caldoso de capón y setas, o unas patatas a la importancia que no son negociables. “Lo más moderno que se puede hacer hoy es guisar como antes”, resume. Es un lugar ideal para ir a jugar con amigos, comer por la zona o tomar unos vinos después del trabajo.

Un alto en el camino (y en el ruido)

En Príncipe de Vergara, entre oficinas, tráfico y vida que no se detiene, hay una puerta que se abre al silencio. El centro Sapphira no promete milagros ni transformaciones radicales, sino algo más escaso: un trato real, sin excesos ni disfraces. “Mi propósito es acompañar a las personas a sentirse bien en todos los sentidos”, explica su fundadora, Verónica Cabana. “Quise crear un espacio donde hablar de las propias inseguridades no diera pudor. Donde uno se sintiera cuidado de verdad”, asegura.

En el centro conviven lo sensorial y lo médico, lo estético y lo emocional. Hay cabinas amplias, luz suave, aromaterapia y un equipo que huye del automatismo. “Cada sesión se explica paso a paso. Nuestra prioridad es la naturalidad”, apunta Cabana.

El interior de Sapphira. Foto cedida.

Entre los tratamientos más solicitados están los rituales faciales con masaje kobido, los protocolos de hidratación profunda con ácido hialurónico y las limpiezas dermopurificantes para pieles sensibles. También ofrecen opciones médico-estéticas como radiofrecuencia facial o bioestimulación con vitaminas, siempre con un enfoque mesurado. “No vendemos otra cara: ayudamos a que la gente se reconozca”, dice la fundadora.

Después del tratamiento, muchos clientes alargan la pausa con un paseo, una comida tranquila o una visita a una galería. “Estamos donde empieza lo bueno de Madrid”.