Tres regalos para dar en plena Navidad madrileña

Un masaje facial japonés, un tratamiento para tu pelo y un autobronceado sin sol: ideas para vivir las fiestas sin salir de la ciudad

La oferta de experiencias como regalo navideño se ha disparado en Madrid. Masajes, peinados exprés y tratamientos de estética han ganado terreno frente al consumo físico, con bonos, reservas y citas como alternativa al paquete tradicional. Las búsquedas se concentran en diciembre y los centros se llenan de personas que regalan servicios de una sola sesión: rápidos, con precio cerrado y sin necesidad de escaparse de la ciudad.

La mayoría se consume en una hora y no requiere preparación previa. Madrid te enreda recomienda tres de los más demandados esta temporada: un masaje facial kobido en Amaran, un secado con infusiones en Blow Dry Bar y un bronceado sin rayos UVA en Tan & Glow. Todos funcionan con cita previa y han visto aumentar las reservas en las semanas previas a Navidad.

Un masaje facial de una hora

Amaran (calle de Blasco de Garay, 41) es un centro de estética que funciona con un sistema sin carta de tratamientos. Cada sesión comienza con un diagnóstico individual. Su fundadora, Marta Fuentes, trabaja en estética desde los 18 años. Hace más de una década abrió su propio espacio, con un planteamiento que evita menús cerrados. “Se hace un estudio y se diseña una programación personalizada”, explica. “El precio es fijo, aunque el tratamiento cambie. No hay sorpresas”. El ticket medio ronda los 140 euros mensuales.

El masaje kobido es el más solicitado en diciembre. Es un tratamiento facial japonés de una hora que trabaja cara, cuello, hombros y cabeza. “Aunque parezca mucho tiempo, solo para la cara se pasa volando”, dice Fuentes.

El centro también realiza masajes corporales adaptados a cada caso. “Alguien puede necesitar algo más relajante en piernas, pero descontracturante en la espalda. No hay un formato único”. Esa atención personalizada es parte del sistema: las clientas no eligen un servicio, sino que se les diseña uno según lo que necesitan.

La zona de masajes de Amaran. Foro cedida.

Uno de los tratamientos menos comunes que ofrecen es la depilación eléctrica. “Es el método original, pero sigue siendo el más eficaz para eliminar pelo que el láser no detecta: como las canas o el vello residual”. En muchos casos, lo utilizan como cierre de procesos más largos.

El perfil de clientela es amplio. Vienen adolescentes para su primera limpieza facial y mujeres que llevan décadas cuidándose. “También tenemos clientas que vienen desde fuera del barrio. Algunas tardan una hora en llegar, pero prefieren venir aquí porque saben quién las va a tratar”, cuenta Fuentes.

Un tratamiento para el pelo con café

Blow Dry Bar (calle de Pelayo, 76) aplica el modelo de los salones de secado exprés que se popularizaron en Londres o Nueva York, pero con un enfoque más técnico. “Queríamos traer a Madrid un servicio rápido y especializado, pero con una identidad propia”, explican desde el equipo. El personal ha sido formado en academias como Vidal Sassoon y trabajan con marcas como Aveda, Philip Martin’s o Schwarzkopf.

El servicio habitual incluye lavado, peinado y estilizado con productos botánicos. “Ofrecemos una experiencia completa: masaje de bienvenida, ritual aromático, café, infusiones e incluso bizcocho”, cuentan. También hay servicios de corte y color.

El interior de Blow Dry Bar. Foto cedida.

El ambiente del local está diseñado para ofrecer una pausa breve y cómoda. “La gente no viene solo a peinarse: es una forma de prepararse para algo. Para muchas, es el paso previo a una cita, una reunión o un plan de fin de semana”. Algunos clientes repiten cada semana, otros reservan solo en momentos puntuales del año.

La mayoría reserva con antelación, especialmente para color. Los días con más movimiento son jueves, viernes y sábado. El ticket medio está entre los 85 y los 120 euros. También atienden en inglés e italiano, y buena parte de su clientela es internacional.

Un bronceado sin sol ni cabina

UVA Tan & Glow (calle de Sagasta, 21) ofrece tratamientos de autobronceado sin exposición solar. La sesión dura menos de una hora, no requiere preparación previa y el resultado es inmediato. “Queríamos ofrecer una alternativa saludable al sol directo y a los rayos UVA sin comprometer los resultados”, explican desde el centro.

Utilizan productos veganos, libres de subtonos naranjas, adaptados a cada tipo de piel. “Cada cuerpo es distinto y adaptamos el producto en función del tono, la textura y el resultado que busca la persona”. El ticket medio es de 37 euros.

El tratamiento comienza con una evaluación previa. Algunos clientes completan la cita con manicura o pedicura. Atienden con cita previa, de lunes a viernes de 11.00 a 21.00, y los sábados hasta las 15.00. Los días más solicitados son jueves y viernes. “También hay quien viene los lunes o martes para evitar aglomeraciones”, explican. En temporada alta, entre marzo y septiembre, las agendas suelen llenarse con más antelación.

Tan & Glow tiene otra sede junto al parque del Retiro. Ambos locales ofrecen una hora de aparcamiento gratuita. “Algunos clientes vienen incluso desde Toledo. Lo eligen como preparación para una boda, una sesión de fotos o simplemente para verse mejor unos días”, cuentan desde el equipo.