Tres planes con los que prepararse para la Navidad
El roscón de Madreamiga, el panetone de Mallorca y una cata de caviar ecológico en un patio encantador
Hay años en los que la Navidad se presenta con menos ganas. Por rutina, por distancia o porque el cuerpo no acompaña. Pero a veces basta con encontrar un momento distinto para que empiece a notarse: una cata de caviar en un jardín escondido, una merienda con panetone sobre la Gran Vía o un roscón artesanal que merece ser llevado a casa.
Son gestos sencillos, sin fuegos artificiales, pero con algo de esa magia que aparece cuando se comparte. Esta no es una guía de grandes planes, sino tres formas discretas y muy madrileñas de entrar en diciembre sin forzar el ánimo. Porque, al final, cada uno decide si un día es especial o no.
Caviar ecológico en un jardín escondido
Una sala tranquila, un jardín interior y una cucharilla de caviar como punto de partida. El restaurante El Patio de Claudio, dentro del Hotel Único Madrid (Claudio Coello, 67), acoge una nueva parada del pop up itinerante de Caviar Riofrío. Del 11 al 18 de diciembre se podrá reservar una cata guiada de su variedad Osetra —producida en una piscifactoría granadina con certificación ecológica— y probar el bocado diseñado para la ocasión por el chef Mario Valles: mousse de foie con caviar. El precio es de 35 euros por persona.
La propuesta combina el ritual de una degustación pausada con la oportunidad de conocer una de las pocas producciones de caviar ecológico que existen en Europa: esturiones criados en agua de manantial, sin aditivos ni aceleradores de crecimiento.
El recorrido, que ha pasado por varios restaurantes de Madrid desde octubre —Cardumen, Berria o JW Marriott, entre otros— regresa ahora al lugar donde comenzó. No es un evento masivo ni un festival gastronómico, sino una cita breve y contenida, más cercana al aperitivo silencioso que al brindis con discurso.
Panetone, chocolate y luces navideñas
En la sexta planta de The Principal Madrid (Marqués de Valdeiglesias, 1), justo donde la Gran Vía empieza a iluminarse al caer la tarde, se sirve una merienda que junta tres cosas difíciles de rechazar en diciembre: chocolate caliente, panetone artesano y vistas. Cada día, de cinco a siete, el Lobby Bar y la terraza cubierta del hotel se llenan del olor a bollería recién hecha. El precio: nueve euros.
La propuesta es sencilla, pero funciona. Pastelería Mallorca instala por primera vez un pop up fuera de sus locales habituales y lo hace aquí, en uno de los hoteles más discretos del centro, con música suave, árboles decorados y una calma que no es tan fácil encontrar en esta zona durante las fiestas.
La idea tiene algo de plan improvisado y algo de ritual: bajar al centro, ver el alumbrado, esquivar el gentío y subir a merendar con vistas. No hace falta quedarse a cenar, ni vestirse de gala. Solo sentarse un rato, ver la ciudad encenderse y recordar por qué la merienda —esa costumbre tan poco reivindicada— se defiende sola.
El roscón sin disfraz de Madreamiga
Hay roscones que decoran vitrinas y otros que se comen. El de Madreamiga pertenece al segundo grupo. No lleva fruta de colores, ni nata industrial, ni adornos de azúcar. Solo masa madre, ralladura de cítricos, agua de azahar y una naranja confitada que no se queda en el plato.
La receta no ha cambiado en años, pero funciona. Se elabora en más de 24 horas y se hornea justo cuando la masa ha fermentado lo suficiente para quedar tierna por dentro y con un aroma que se cuela por toda la tienda. Este año, además del clásico, hay una versión de pistacho con chocolate blanco. El primero cuesta 29,50 euros (500 gramos) y se vende en el local de Alonso Cano, 8, o a través de su web, con envíos a domicilio. También se pueden comprar mangas de relleno —nata, trufa o pistacho— para añadir al gusto.
Los días previos al 6 de enero el obrador entra en modo campaña: amasadoras en marcha todo el día, pedidos acumulados y un olor constante a azahar que avisa de lo que viene. El resto es sencillo: un dulce que no necesita disfraz y que, si se acierta con el punto de horno, sigue siendo el mejor regalo que se puede llevar a casa por Navidad
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
España ocultada
De Plus Ultra a la SEPI y detalles de la trama de hidrocarburos: los casos de corrupción que estallan
¿De dónde salió la peste porcina? El laboratorio catalán de la zona con jabalíes infectados hacía experimentos justo con esa cepa del virus
La reaparición de María Corina Machado en Oslo y las incógnitas que deja abiertas
Lo más visto
- Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
- El Congreso estudia una proposición de ley para unificar a todos los funcionarios de categoría A en un único grupo
- Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
- La asociación de fiscales progresistas ve en la sentencia del Supremo “un giro constitucionalmente letal”
- Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’