Alimentaria se entrega a la proteína

La feria sobre tendencias de alimentación reúne en Barcelona a 3.300 empresas que adaptan su oferta a un consumidor más exigente en salud, precio y conveniencia

Comer de forma saludable, cuidar la calidad nutricional, dormir mejor y prestar atención a la salud mental se han consolidado como algunos de los hábitos que ganan peso entre las nuevas generaciones. Y la alimentación refleja ya ese cambio de prioridades. La Feria Alimentaria 2026 regresa esta semana (hasta el jueves) al recinto Gran Via de Fira de Barcelona con más de 3.300 empresas del sector. Entre stands y ponencias, la industria trata de anticipar las nuevas tendencias de consumo con productos cada vez más saludables, sin renunciar al sabor ni a la comodidad. “Hubo un tiempo en que lo deseado eran productos sin: sin gluten, sin azúcar... Luego con Omega3 y ahora la proteína”, ha resumido Josep María Bonmatí, director general de la Asociación Española de Empresas de Gran Consumo (AECOC). “Eso va cambiando poco a poco”.

Las nuevas generaciones ya son conocidas por la defensa y la práctica de hábitos más saludables: beben menos, practican más deporte y comen mejor. En el feed de las principales redes sociales, influencers impulsan el consumo de productos más saludables, y la proteína ha vivido un boom en los últimos años. Enric Tardio Capdevila, responsable de Innova Market Insights, ha compartido durante la feria las 10 principales tendencias en alimentación y bebidas para 2026. “La proteína es como el wifi, porque ahora la encuentras en todos los sitios a los que vas”. Según el estudio, el auge de los productos ricos en proteína se consolida como una de las principales tendencias del consumo alimentario, con un crecimiento del 22% y una presencia cada vez más transversal. “Ya no se asocia solo al rendimiento físico, sino también a beneficios mentales, al envejecimiento saludable y al control del peso mediante una nutrición más densa y equilibrada”, ha comentado Tardio.

En paralelo, la salud digestiva también se posiciona como un eje de bienestar. “El sueño es una gran preocupación y notamos un crecimiento del interés en productos que proporcionan más energía y agilidad mental”, señala Tardio. Un 87% de los europeos consideran clave la salud intestinal, impulsando ingredientes como el kéfir y productos enfocados en mejorar el sueño, la energía y la gestión de la ansiedad.

Una longaniza de oro en la Feria Alimentaria en Barcelona que celebra su 50 aniversario. GIANLUCA BATTISTA Germinado de brocoli en la Feria Alimentaria en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA Un hombre prepara un caldo en el puesto de Aneto en la Feria Alimentaria en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA Varios embutidos de pescado en la Feria Alimentaria en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA Cuatro bolsas de chips de huevo con alto contenido en proteína. GIANLUCA BATTISTA Una mujer huele varios aceites en la Feria Alimentaria en Barcelona que celebra 50 aniversario. GIANLUCA BATTISTA Varios botes de zumo para el bienestar intestinal. GIANLUCA BATTISTA Gominolas que previenen caída de pelo y cuidan la piel expuestas en una vitrina en la Feria Alimentaria en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA Lingote de Mar en Feria Alimentaria en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA

Además, la preocupación por la salud mental también gana terreno en el campo alimentario y no solo se refleja en la comida, sino también en el auge de bebidas orientadas a generar momentos de relajación. Según profesionales consultados en la feria, crece la búsqueda de la llamada “belleza desde el interior”, impulsada por el consumo de vitaminas y componentes como el colágeno en distintos productos. “Existe una preocupación entre los jóvenes por su imagen exterior y consideran que la alimentación es clave”, han señalado desde el estudio.

Aunque la creciente preocupación por la salud marca el consumo, los clientes, cada vez más exigentes, no están dispuestos a renunciar ni al sabor ni a la comodidad. “No hay que olvidar que la alimentación también es placer”, ha subrayado el portavoz de la feria, Josep Maria Bonmatí. En paralelo, factores como el ritmo de vida acelerado, el teletrabajo y el aumento de personas que viven solas impulsan la demanda de productos prácticos y fáciles de consumir.

En este contexto, productos que proporcionan la conveniencia también es una tendencia del sector. Pero con nuevas exigencias, ya no vale cualquier solución rápida. El consumidor busca opciones que mantengan una imagen más natural y una mejor calidad, sin complicarse en la cocina como el Brócoli 4.0: un proceso proprio de deshidratación que potencia las propiedades antioxidantes en comparación con el brócoli cultivado en huerta. “Los consumidores quieren mantener características más naturales, pero que sean fáciles de consumir”, explican desde la organización.

Entre los productos más llamativos de la feria también se destacan los que buscan reinventar la tradición con un enfoque innovador y funcional: desde embutidos elaborados a partir de pescado o longaniza recubierta de oro comestible, hasta snacks como chips hechos solo con clara de huevo o revueltos instantáneos listos en segundos. También ganan terreno las combinaciones inesperadas, como miel con trufa, chili o té matcha, y nuevas versiones de clásicos, como patatas fritas en aceite de aguacate o chocolate endulzado con dátil. Junto a estas apuestas, surgen propuestas más experimentales, como el caviar de caracol o los nuevos turrones desarrollados por Albert Adrià junto a Torrons Vicens.

Entre las 10 tendencias apuntadas como el rumbo de la alimentación, la sostenibilidad aparece en último lugar. En un contexto marcado por el cambio climático, ni el consumidor ni la industria parecen situarla aún en el centro de sus decisiones. “Cada consumidor entiende la sostenibilidad de una manera distinta: algunos la asocian a las emisiones, otros a la reducción de residuos”, ha señalado Josep Maria Bonmatí. La transición, coinciden participantes de la feria, avanza, pero lo hace a un ritmo más lento que otras prioridades como la salud, el sabor o la conveniencia.