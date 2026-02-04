Barcelona vive un febrero de cine impulsado por la gala 40 de los Goya

El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez-Leite, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernàndez, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé.

Más allá de la gran ceremonia de premiaciones, la edición 40 de los Premios Goya prometen un mes de febrero repleto de cine por toda la ciudad de Barcelona. “Queremos que el cine se perciba en el cotidiano de la ciudad”, ha afirmado la consejería de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández durante la presentación de la programación este miércoles en el Ayuntamiento de Barcelona donde también ha participado el presidente de la Academia de Cine español, Fernando Mèndez-Leite. La gala retorna a la ciudad condal 25 años después y se celebrará en el Auditori Fórum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), el próximo 28 de febrero. Entre las actividades extras que se destacan figuran proyecciones de las películas nominadas en la Filmoteca de Cataluña y también una actividad para mujeres privadas de libertad en el centro penitenciario Wad-Ras en el barrio del Poblenou con la participación de la actriz y directora, Alba Flores.

El momento de esplendor que vive el cine catalán, según ha considerado la consejera, coincide no sólo con la llegada de la gala en una cifra redonda pero también por el reconocimiento reciente de películas como Los Domingos, Sorda y Romería. “La profundidad y el enamoramiento del público por las películas que apelan a todos y que impactan a distintos públicos desde su interior pero también de manera colectiva es un gran momento del cine catalán”, ha afirmado Hernández. Por ello, la organización ha explicado que la celebración de los premios ocupará todo el mes de febrero para que la ciudadanía perciba la presencia de “una industria tan importante para la cultura pero también para la economía catalana”, ha afirmado la consejera.

La programación extra

Distintas actividades están previstas para el mes de febrero que incluyen proyecciones de películas nominadas seguidas de un coloquio con los creadores en la Filmoteca de Cataluña. En estas actividades participarán nombres como Oliver Laxe, Carla Simón, Álvaro Cervantes, Nora Navas, Leiva, Patricia López Arnaiz, Jose Mari Goenaga, Silvia Pérez Cruz, Manuel Gómez Pereira, Ángela Cervantes, Víctor Manuel y Oriol Maymó.

Entre los encuentros con los creadores, lo más esperado es una sesión del documental Flores para Antonio, con la presencia presencial de la directora y creadora Alba Flores, en el centro penitenciario femenino de Wad Ras en día 13 de febrero, en colaboración con el Departamento de Justicia. “Queremos reforzar el valor social del cine con una visión de colaboración social”, ha afirmado Hernandez.

En la plaza de las Glòries, que se puede ver desde este miércoles hasta el 1 de marzo, se exhibirá la exposición urbana La emoción de los Goya con más de 60 imágenes icónicas con “especial atención a profesionales vinculados a Catalunya”. Otro encuentro con el público esperado es con la actriz estadunidense Susan Sarandon, destacada por la Academia por su “filmografía extraordinaria e interpretaciones extraordinarias”.

Las actividades programadas no se restringen al cine, sino que también mueven la interdisciplinariedad artística y la sintonía con la música. El Palau de la Música recibirá un homenaje con el Goya de Honor de esta edición, Gonzalo Suarez. También habrá un concierto en L’Auditori de Barcelona, en colaboración con CaixaBank, con la Banda Municipal de la ciudad que recorrerá los temas sonoros premiados en los 40 años de los Goya como El 47 o la película Nora. Además, en el Ayuntamiento de Barcelona

Mientras Barcelona vive intensos días de lluvia, la llegada de una programación intensa para resguardarse en el universo interior de los cines es un buen negocio. La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Academia de Cine Español esperan un mes de celebración en la capital catalana. “Hay cientos de motivos para celebrar la gala en Barcelona. No es solo una gala memorable pero que esta ciudad se sienta orgullosa de recibir una ceremonia tan importante”, ha afirmado Mèndez-Leite.