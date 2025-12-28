La vivienda en 2026 en Cataluña: más problemas para alquilar y precios de compra al alza

El sector inmobiliario cree que la regulación del alquiler de temporada solo beneficiará a quien renueve contrato y que habrá caseros que vendan sus pisos. El Sindicato de Inquilinos pide que se multe a los propietarios que no cumplen y ampliar la legislación

Cataluña afronta un nuevo año de crisis de vivienda sin grandes cambios. Lo asegura el sector inmobiliario, que mantiene que cambios legislativos como la regulación del alquiler de temporada no mejorarán la situación para los inquilinos a corto plazo. Aseguran que la entrada de esta fórmula en la regulación de precios llevará a los propietarios que lo utilizaban para esquivar el tope de rentas a vender los pisos antes que volver al alquiler habitual. En este sector, está por ver si los precios siguen contenidos o vuelven a subir, como ocurrió el último trimestre del que hay datos. Respecto a la venta, expertos y profesionales del sector inmobiliario auguran que los precios seguirán al alza porque la obra nueva no basta para una demanda que crece empujada por la presión demográfica.

El mercado inmobiliario tiene otros frentes abiertos. La eventual regulación del alquiler de temporada en el Congreso, o el debate abierto sobre la posibilidad de prohibir las compras especulativas: si hay espantada de inversores, lo lamentará el sector, mientras lo celebrarán los colectivos que defienden el derecho a la vivienda. Estos mismos recuerdan que en 2026 se acaban 150.000 contratos de alquiler.

Mientras, el plan del Govern de Salvador Illa para ganar 50.000 pisos públicos tomará carrerilla con los concursos para construir el primer paquete de 14.500 en 324 solares cedidos por 116 municipios. La Generalitat tiene también pendiente la puesta en marcha del primer contingente de 40 inspectores que velarán por el cumplimiento de la legislación del alquiler (de un total de 100 que acordó con los comunes). El colegio de arquitectos y la patronal de los promotores piden que se despejen las dudas que tienen sobre las licitaciones. Las que siguen son voces del sector sobre las perspectivas para 2026.

Alquileres de temporada a precio regulado. La presidenta del Colegio de APIs y jurista Montserrat Junyent explica que los pisos de alquiler de temporada deberán pasar a precio regulado (aplicando el índice oficial) tanto si se renuevan los contratos como si se alquilan por primera vez. Pero está convencida de que “los propietarios que estaban haciendo un uso fraudulento de la temporada, como paso previo a venderlo a la espera de si se modificaba la legislación, decidirán venderlos”.

Dudas ante la nueva regulación. En la inmobiliaria Forcadell, su responsable de alquileres, Àlex Vázquez, revela que la nueva regulación todavía no está publicada en el DOGC y vaticina que “tendrá, seguro, interpretaciones: no dudo de que tendremos más preguntas que respuestas” lamenta ante una novedad que se suma a años de frenesí legislativo. “Con las regulaciones del alquiler, el único inquilino que ha ganado es el que tiene contrato en vigor; el que quiere acceder a un alquiler es el que tiene el verdadero problema”, avisa.

Los inquilinos piden multas para que se cumpla la regulación y ampliarla. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carme Arcarazo, alerta de que la clave para que el precio de los alquileres baje es que se cumpla la regulación, lo que pasa por inspecciones y multas a los caseros. La organización confía en la tramitación, a partir de febrero, de la regulación del alquiler de temporada y habitaciones en el Congreso con “un texto pactado con el PSOE, PNV, ERC, Bildu y Podemos”. “Falta Junts” para tener mayoría, reconoce. En paralelo, celebra que se haya abierto el debate sobre las compras especulativas y da la vuelta al argumento de que la espantada de caseros o inversores reduzca el mercado: “Tanto si los propietarios o inversores reculan como si se marchan, sería positivo: si alguien vende, otro podrá alquilar y la ley obliga a que sea más asequible”.

Portales que alertan de una reducción “drástica” de alquileres. El director de estudios y portavoz de Pisos.com, Ferran Font, señala la “drástica reducción” de pisos de alquiler y asegura que el “exceso de regulación ha llevado a una sensación de desprotección de los propietarios que en el caso del alquiler de temporada les llevará a desistir: difícilmente pasarán al alquiler habitual y los venderán”. Mientras, el sector “lleva un año y medio de ventas disparadas, una parte de las cuales se explica por las ventas de alquileres de temporada”.

“Inquilinos solventes frente a población excluida del mercado”. El catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo pinta un panorama negro en la accesibilidad tanto en la venta (con precios subiendo, dice) como en el alquiler. “Solo los inquilinos más solventes conseguirán las pocas viviendas en alquiler que salen”, vaticina, frente a “la exclusión completa de los grupos de población con menos recursos: jóvenes, migrantes o monoparentales”. García Montalvo vislumbra un “mercado del alquiler tan roto y tensionado como en los pasados años”, fruto de “medidas desenfocadas que no entienden que la falta de oferta no es una cuestión de desvío al alquiler de temporada y rentabilidad, sino de riesgo de impago o dificultad de recuperar la vivienda”.

Idealista: precios a la baja, oferta en mínimos y “elitización” del alquiler. El portavoz del portal inmobiliario Idealista, Francisco Iñareta, cree que en 2026 los precios de la vivienda “se moderarán en Cataluña tanto en venta como en alquiler”. En alquiler por el control de rentas y la regulación del alquiler de temporada y habitaciones. “La consecuencia, en cambio, será desastrosa para el mercado: la oferta disponible caerá aún más, hasta mínimos históricos, y la competencia por acceder a las pocas viviendas disponibles será feroz”, augura y habla de un proceso de “elitización del alquiler”, porque la “sobrecualificación de la demanda dejará fuera cada vez a más personas y familias y condenará sin acceso a un amplio segmento poblacional que hasta ahora no había tenido problemas”.

Promotores pendientes de los concursos para construir. El presidente de la patronal de los promotores, APCE, Xavier Vilajoana, confía en que “se pongan las bases de los próximos años” y pide “que los concursos sean flexibles y den pie a que se presenten empresas grandes, con musculatura, y también pequeñas, con conocimiento del territorio”. Vilajoana también confía en la prometida agilización de trámites y licencias o en que se concrete el anuncio de aumentar densidad de los nuevos barrios. “La industria de la construcción tiene muchas patas que hay que activar a la vez”, resume.

Arquitectos celebrando que “por fin arranque la máquina”. El decano del Colegio de Arquitectos, Guim Costa, aplaude que la administración ponga en marcha una maquinaria que llevaba décadas parada. Si se cumplen las previsiones, los arquitectos afrontan visados de proyecto y fines de obra masivos, “de pisos asequibles y protegidos o libres, de alquiler y de compra”. Costa confía en que el impulso de la administración alivie la falta de vivienda después de 15 años de parón y una población que ha aumentado en 1,5 millones de personas y la irrupción de compradores extranjeros".