Irene Montero se acerca a Gabriel Rufián para intentar reflotar a Podemos

La eurodiputada da pasos en su candidatura a las generales en una charla con el portavoz de ERC cuando su partido, muy debilitado, acaba de pactar con IU y Sumar en Andalucía

Cuando las encuestas reflejan desde hace tiempo un cierto distanciamiento de los ciudadanos con la política, son pocos los cargos públicos que no necesitan presentación. Dos de ellos, Irene Montero y Gabriel Rufián, se reúnen este jueves en Barcelona para hablar de la unidad de la izquierda —un debate que de momento los partidos afrontan cada uno desde su trinchera—, de cómo encarar las próximas generales y ser capaces de frenar el avance de la derecha y la extrema derecha en un contexto geopolítico marcado por las guerras que impactan también en la economía y el debate doméstico.

La eurodiputada, exministra de Igualdad y número dos de Podemos, da pasos así en su carrera hacia los comicios de 2027, para los que aún no ha sido designada oficialmente candidata, pero sí propuesta por su organización. La propia Montero, que desde hace años mantiene una muy buena relación con el portavoz de ERC en el Congreso, ha sido la instigadora de un acto que tendrá como moderador al exportavoz de los Comunes en el Congreso Xavier Doménech bajo el lema “Que s’ha de fer” (qué hay que hacer) y que ha servido al partido para agitar la teoría de un posible tándem electoral entre ambos el año que viene. Rufián, quien propuso en otra charla en la capital con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado candidaturas unitarias, es el líder preferido entre los votantes de la izquierda, según encuestas como la de 40dB. para EL PAÍS y Cadena SER, que lo señala favorito para el 52% de los encuestados, pero su formación insiste en descartar que sus siglas se fundan en una coalición de ámbito estatal. Rufián será, si quiere, el cabeza de lista de los republicanos al Congreso, pero en esa papeleta no habrá fuerzas políticas de la izquierda estatal, aseguran.

El acto en Barcelona es especialmente incómodo para la dirección republicana. A medida que la cruzada de Rufián ha pasado de lo declarativo a acciones concretas, la situación se ha ido tensando. Él siempre ha disfrutado —y explotado— cierta condición de verso suelto dentro de la formación, pero el nuevo escenario se ofrece como toda una prueba al límite de sus costuras. Ni el presidente de ERC y máximo valedor de Rufián, Oriol Junqueras, ni su número dos, Elisenda Alamany, estarán este jueves en el auditorio de la Pompeu Fabra.

La representación oficial recae en dos miembros de la Ejecutiva pero desconocidos para el gran público: Oriol López, adjunto a Alamany, y Laura Pelay, vicesecretaria del partido. Se evita así la soledad del portavoz en Madrid con dos fieles a Junqueras, pero se descafeína cualquier foto de apoyo. Tampoco se esperan muchas caras del grupo parlamentario en Madrid, donde la apuesta de Rufián genera igualmente recelos.

A la presión del diputado se suma también la que hace Ágora Republicana, la corriente interna creada por Joan Tardà y que si asistirá a la charla. El exportavoz intenta abrir el debate sobre la necesidad de confluencia entre las izquierdas, pero mirando a las elecciones catalanas. Tardà quiere que se consulte esa posibilidad a la militancia, pero la cúpula insiste en que ya sus siglas son el mejor antídoto contra el avance de la extrema derecha. ERC sí se abre, como adelantó este miércoles SER Catalunya, a explorar coaliciones con los Comunes en medio centenar de municipios donde estos últimos no han logrado representación, pero sí maximizar el voto.

Esa entente de los Comunes con ERC no se extiende a la idea de Rufián para las generales, pero aun así algún miembro de la dirección, sin especificar todavía quién, estará en el acto. En ellos delegan la representación el resto de partidos de Sumar, que miran con respeto pero cierta distancia el movimiento. Podem Catalunya, por su parte, ve en la llegada de Montero a Barcelona un revulsivo para su papel discreto en el panorama político catalán (el partido no se presentó a las últimas autonómicas tras romper con Comunes) y de ahí que varios dirigentes hayan confirmado su presencia. La CUP no enviará representación.

Panorama difícil

Podemos llega a la cita de este jueves muy debilitado, tras dos fracasos en las autonómicas de Aragón y de Castilla y León, donde, sin IU ni Sumar, logró menos del 1% del voto. Dos campañas que resultaron nefastas para los intereses del partido, que quedó fuera de las cortes autonómicas, y para los de Montero, porque se implicó mucho en ambas. El acto con Rufián, además, se celebra seis días después del acuerdo alcanzado in extremis para concurrir dentro de la coalición Por Andalucía en las autonómicas del 17 de mayo. Aunque fue Podemos el que pidió volver a la confluencia (de la que ya formaba parte esta legislatura en el Parlamento), la organización en la comunidad empañó el acuerdo al apresurarse a señalar que “no reflejaba su peso político”.

Hace cuatro años, el pacto entre Podemos e IU se registró fuera de plazo y, aunque sus diputados tuvieron que concurrir como independientes, los de Belarra, con mucha menos implantación que Izquierda Unida en Andalucía, fueron los grandes beneficiados en el grupo, al conseguir tres de sus cinco escaños. El acuerdo de la semana pasada les otorga el número uno por Jaén y el dos por Sevilla, dos posiciones con las que ahora mismo no cuentan.

Frente al silencio de la dirección nacional, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, fue muy duro el lunes en RNE. “¿Quién ha votado a [Antonio] Maíllo para ser el candidato?, ¿quién ha votado a los demás candidatos? Nadie. Eso yo creo que genera en mucha gente una sensación... como de cierta desafección, porque se expulsa no solo a los militantes, sino a la ciudadanía”, aseguró en la tertulia. Un día después, Iglesias le pidió en TVE al líder de IU que, en caso de que Podemos no obtenga diputado, les ceda uno de los suyos.

El que fuera vicepresidente segundo en el primer Gobierno de coalición con el PSOE ha alentado estos días la idea de una candidatura liderada por Montero y Rufián. “Ese equipo que podrían hacer Rufián y Montero ilusionaría a mucha gente y podría ser el inicio de algo que la gente está pidiendo, que es: dejen ustedes de pelearse, pónganse de acuerdo. Nos gusta mucho Rufián aunque sea independentista y aunque en su partido no le apoyen en lo que está haciendo. Irene Montero es un referente, una figura política que ha demostrado su valentía como nadie. Pues ojalá que a partir de ahí ellos dos sean capaces de tender la mano a mucha gente”, dijo Iglesias. El exdirigente ya abogó por acercarse a otra fuerza soberanista, en este caso el BNG, en las autonómicas gallegas de 2024, pero ese acuerdo nunca se materializó por el rechazo también de los nacionalistas.

Los partidos de Sumar en el Gobierno observan la jugada. Los cuatro han iniciado su propio proceso para ir juntos a las generales y el próximo 19 de abril celebrarán en Sevilla su segundo acto con el lema “Un paso al frente”. Todos son conscientes, ahora mismo, de que Rufián es una apuesta ganadora, pero su camino es otro. Tampoco han elegido de momento marca ni líder, dos cuestiones clave que algunas voces reclaman resolver cuanto antes mientras Montero pisa el acelerador.