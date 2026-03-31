IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns anuncian un acto sin Podemos en Sevilla en la antesala de las andaluzas

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en el Parlamento anadaluz el pasado 24 de marzo.

Un día después de la oferta de integración en Por Andalucía de la dirección estatal del partido morado, las fuerzas coaligadas afirman: “Nuestras manos nunca han dejado de estar tendidas”

Un día después de que la dirección estatal de Podemos hiciera público su respaldo a la oferta de “mano tendida” a IU realizada por su candidato en Andalucía, Juan Antonio Delgado, la formación que lidera Antonio Maíllo, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar han anunciado este martes un acto conjunto en Sevilla, para el próximo 19 de abril, a menos de un mes de las elecciones autonómicas, en el que no está prevista la participación de la formación morada.

El acto da continuidad al de presentación de la alianza de las cuatro fuerzas de izquierdas presentes en el Gobierno celebrado en Madrid en febrero. Los partidos convocantes invitan a asistir a “todas las fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora del Estado”. “Nuestras manos nunca han dejado de estar tendidas para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización”, señalan las cuatro fuerzas en un comunicado conjunto.

“Damos así un paso más en la construcción iniciada de una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales, haciendo coincidir además este acto en tiempo y lugar con la precampaña de las elecciones autonómicas de Andalucía, que decidieron convocar hace apenas una semana para el próximo 17 de mayo”, añaden.

El acto tendrá como lema de nuevo “Un paso al frente”, que sirve así también para apoyar a la coalición Por Andalucía, en la que ya figuran IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz y en la que Podemos ahora aspira a entrar a última hora. El plazo para la inscripción de coaliciones termina este viernes.

“Por Andalucía es la mejor forma de plantar cara a la nefasta gestión llevada a cabo por la derecha de Juanma Moreno Bonilla en ese territorio estos últimos cuatro años y a las intenciones de la extrema derecha de hacer caer al PP una vez más en sus chantajes, como ocurre en otras comunidades a pesar de que el partido de Alberto Núñez Feijóo sigue presumiendo de victorias electorales”, apuntan los cuatro partidos coaligados en un comunicado el que no hacen referencia a la oferta de Podemos.

Los firmantes insisten en que así siguen “el trabajo emprendido hace meses para tejer un espacio más democrático” y cumplir con su “empeño” de “cerrar las puertas a todas aquellas políticas conservadoras que resten derechos a la mayoría social de cualquier territorio y a nivel estatal”. Para los cuatro, hacer frente a “la grave involución que persiguen las fuerzas reaccionarias en derechos tan importantes como sanidad, educación o vivienda” requiere del “mayor y más amplio esfuerzo posible”. Y recalcan que por eso, al igual que en el acto de Madrid, quieren “volver a sentir la presencia cercana de referentes de la cultura, sindicatos y movimientos sociales”, que —a su juicio— son “la mejor compañía para seguir dando respuestas a las exigencias que nos demanda la sociedad”.

Partido Verde

Por otra parte, Por Andalucía anunció este martes que el Partido Verde, anteriormente Equo, ha ratificado su compromiso con la coalición para las próximas elecciones. “La ratificación, respaldada por las bases de la organización, refuerza la solidez y la legitimidad democrática del proyecto común de las izquierdas andaluzas”, señala Por Andalucía en un comunicado.

“Tras meses de trabajo compartido, la coalición llega a la recta final con una candidatura amplia, plural y democráticamente respaldada, lista para presentarse ante la ciudadanía andaluza. Con el plazo de registro de la coalición fijado para el 3 de abril [este viernes], Por Andalucía afronta esta fase decisiva cohesionada y con un proyecto que representa la única alternativa real frente a las políticas de recortes y privatizaciones del Partido Popular”, añade.