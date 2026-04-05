Antonio Maíllo: “El pacto con Podemos supone un punto de inflexión que no se va a quedar solo en Andalucía”

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, este sábado, en Sevilla.

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta sostiene en entrevista con EL PAÍS que el acuerdo entre las izquierdas permitirá una mayor movilización el 17 de mayo

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo (Lucena, Córdoba, 59 años), cree que el pacto alcanzado por IU, Podemos, Movimiento Sumar y otras cuatro fuerzas de izquierda este viernes supone “un punto de inflexión que no se va a quedar solamente en Andalucía, porque se abre ya un carril del que es difícil de salir”.

Pregunta. ¿Por qué Podemos ha aguantado hasta casi el límite de tiempo para negociar?

Respuesta. Eso se lo tiene que preguntar a Podemos. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. La letra mayúscula de este acuerdo es una mala noticia para Moreno Bonilla y el PP y es una buena noticia para la sociedad andaluza que aspira a un gobierno de cambio. En segundo lugar, se ha producido un punto de inflexión en la desmovilización del electorado progresista y de izquierda que va a estimular la participación. No es un punto mágico, pero ahora va a haber un cambio de tendencias y de viento favorable.

P. Podemos dice que su peso político no está reflejado. ¿Lo comparte?

R. Todo acuerdo exige un esfuerzo. IU ha renunciado a puestos previamente acordados. Todo el mundo cede. El acuerdo tiene una lectura importante, que es la responsabilidad histórica de organizaciones que dicen que nos ponemos al servicio y obedecemos el mandato de la sociedad andaluza que nos pide una candidatura unitaria para que seamos relevantes. Y eso lo hemos hecho.

P. ¿Este pacto es exportable a nivel nacional?

R. Se ha abierto un punto de inflexión que no se va a quedar solamente en Andalucía, porque se abre ya un carril del que es muy difícil salir. Es objetivamente necesario que haya un espacio político que debe representarse con la mayor eficiencia para evitar que las derechas entren a gobernar o para conseguir que las derechas salgan de donde gobiernan, como en el caso de Andalucía.

P. Si el 17 de mayo hay un mal resultado, ¿ese carril se cerraría?

R. Dependerá mucho de la movilización que haya y también quiero fortalecer mucho la marca Por Andalucía, que no es tan conocida; tiene que identificarse con IU, con Movimiento Sumar, con Podemos y con otras organizaciones políticas y asumir que hay un examen importante el 17 de mayo y que, efectivamente, va a tener sus lecturas políticas indudablemente y de las que yo asumiré mi responsabilidad.

P. Tras el acuerdo del viernes, ¿hay contactos para que en el acto que las izquierdas preparan el 19 de abril en Sevilla participe Podemos?

R. No está contemplado. Cuando se hace una buena comida, a veces tienes que utilizar varias hornillas y después ya se van juntando los elementos. Nadie me pregunta si se está pensando que al encuentro de Gabriel Rufián e Irene Montero en Barcelona vayamos los demás. Ahora mismo estamos en una hornilla diferente, pero iremos todos a la misma olla.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, este sábado en Sevilla durante la entrevista. PACO PUENTES

P. En las negociaciones del Jueves Santo ustedes hablaron de reparto de puestos más que de programas.

R. Que no se haya abordado el programa es porque se asumen los elementos mínimos comunes, que es recuperación de servicios, una política firme de vivienda que solucione su inasequibilidad y, por tanto, la redignificación de gente que lo está pasando muy mal a final de mes. En esa coincidencia programática están también unos elementos comunes que se van a desarrollar y sobre los que hay amplia coincidencia.

P. Pero Podemos dice que ustedes son miembros del partido de la guerra.

R. Lo más importante es que se ha llegado a un acuerdo al que no se pensaba que se iba a llegar, que va a haber una lista en la que se han podido unir hasta siete organizaciones y que somos la única izquierda plural bien articulada en Andalucía. Y ese es el valor, no ya los dimes y diretes de antes.

No acepto como bueno repetir los resultados"

P. Habla de dimes y diretes, ¿IU es partidaria de entrar en un gobierno de coalición con los socialistas?

R. Nosotros nos arremangamos si salen las cuentas y queremos incidir en transformar la vida de la gente. ¿Y eso qué nos diferencia? Del PSOE nos diferencia que ellos han formado parte de un bipartidismo con políticas erróneas que no vamos a permitir que se repitan. Y nos diferencia, por ejemplo, de Adelante Andalucía, que ellos dicen que no van a gobernar nunca y que para ellos es igual de adversario el Gobierno andaluz que el Gobierno español.

P. Pero Podemos también.

R. Si Podemos se ha incorporado a este proceso, es evidente que conformará la propuesta mayoritaria que refleja Por Andalucía. Yo creo que se ha producido una reflexión que hay que reconocérsela y que hay que respetarla. Nosotros no hemos engañado sobre lo que queremos ser.

P. La coalición tiene que superar un test el 17 de mayo. Si no se igualan los resultados, al menos cinco diputados, ¿puede ser un fracaso la unidad?

R. No acepto como bueno repetir los resultados. Lo veo como un reto. Esto significa más presión. Yo no he venido aquí para hacer cálculos personales, sino para contribuir, dar batallas y hacer apuestas políticas sobre las que se puede salir reforzado o no. El 17 de mayo se va a saber si el acuerdo del viernes nos puede empujar a la recuperación del espacio político.

P. Adelante se dirige al votante de izquierdas andalucista desencantado con el PSOE y con Sumar. ¿A cuál apela Por Andalucía?

R. El votante de Por Andalucía es un votante de izquierda intergeneracional que es consciente del momento histórico que vivimos, con un avance del fascismo en el mundo. Se lo voy a explicar con dos ejemplos: nosotros no caímos nunca en la trampa de las privatizaciones en las que cayó el PSOE cuando abrió la puerta a los conciertos sanitarios y no vamos a decir que el Gobierno de Andalucía y el Gobierno de España son iguales porque no lo son. El votante de Por Andalucía distingue muy bien el Gobierno de España en el que nosotros participamos y en el que se asumen las contradicciones, pero conseguimos subir 500 euros de salario mínimo, desobedecer el mandato del 5% de gasto militar de la OTAN, reconocer el Estado palestino, bloquear el tránsito del espacio aéreo para los aviones de guerra en Oriente Próximo. Son cosas que transformamos gracias a que estamos en el Gobierno.

P. Esos logros son los mismos que reivindica la candidata socialista, ¿cómo van a diferenciarse?

R. La gente sabe que el elemento diferenciador del Gobierno de España es Sumar, porque si el PSOE estuviera solo, hubiera hecho lo que siempre ha hecho: sumisión a la OTAN, a los EE UU, a la UE. Si usted compara las gestiones del PSOE cuando ha gobernado solo y cuando gobierna en coalición, ahí tiene la prueba del algodón ¿Qué hizo Zapatero? ¿Qué hizo Felipe González?

P. Hablaba de los pros de estar en el Gobierno, pero entre los contras están los acuerdos con los independentistas, los indultos… En Andalucía los temas territoriales generan muchas susceptibilidades.

R. En la financiación, por mucho que se diga, no hay ordinalidad, que era un principio que nosotros no aceptábamos. No sé dónde está el conflicto. En Andalucía nosotros tenemos un profundo sentimiento de comunidad y como candidato, tengo la convicción de que desde Andalucía podemos cambiar el marco en el que se desarrolla la política, la andaluza, que está permeabilizada de la española, y la española, que está absolutamente intoxicada, y a eso voy a contribuir.

Si el PSOE estuviera solo hubiera hecho lo que siempre ha hecho: sumisión a la OTAN, a los EE UU, a la UE"

P. Todas las encuestas cantan la victoria del PP y que las izquierdas andaluzas no suman.

R. Todas las encuestas en 2018 decían que Susana Díaz iba a repetir en cualquier combinación como presidenta del Gobierno. Andalucía se ha especializado en combatir los sondeos a través de la mejor encuesta, que es la del 17 de mayo.

P. Hablaba de apuntalar la marca Por Andalucía, ¿es porque no se distingue de la de Adelante?

R. Me preocupa que haya confusión de terminología. Vamos a trabajar en identificar que Por Andalucía es la marca de la organización unitaria para que la gente sepa lo que está votando en cada momento. Lo que me preocupa es que el PP revalide la mayoría absoluta o simple. Voy a la batalla grande que es echar al Gobierno de Moreno Bonilla y, si es posible, poder gobernar. Hay tres cosas sobre las que quiero intervenir: el mercado de la vivienda, la gratuidad de la formación profesional; se acabó la formación profesional privada y la solución de la sanidad pública detrayendo recursos de la privada, haciendo el PP.