Pablo Iglesias, tras el acuerdo de izquierdas en Andalucía con Podemos: “Hay una inmensa desilusión”

El Viernes Santo, y a solo unas horas del cierre del plazo, se llegó a un acuerdo en Andalucía: Izquierda Unida, Sumar y Podemos anunciaron que concurrirán juntos a las elecciones del 17 de mayo. Horas después, Podemos criticó su propio acuerdo en una nota de prensa. Y este lunes ha sido Pablo Iglesias, como tertuliano, en Radio Nacional de España quien se ha pronunciado sobre el pacto:

—Ahora mismo hay una inmensa desilusión en la gente de izquierdas.

El cofundador de Podemos ha criticado el pacto entre las fuerzas de izquierdas porque, dice, no ha habido mecanismos participativos. Podemos encabezará la lista de Jaén y el número dos en la de Sevilla, sitios que no son de segura elección. E Iglesias se ha referido así al cabeza de lista, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. “¿Quién ha votado a Maíllo para ser el candidato?, ¿quién ha votado a los demás candidatos? Nadie. Eso yo creo que genera en mucha gente una sensación... como de cierta desafección, porque se expulsa no solo a los militantes, sino a la ciudadanía”.

De paso, ha aprovechado su intervención en la tertulia del programa Las mañanas de RNE para alabar el encuentro de este jueves en Barcelona entre Irene Montero y Gabriel Rufián. “Un tándem de liderazgos”, ha dicho el propio Iglesias. “Creo que, sobre esa base, la izquierda en el estado español tiene opciones. E incluso que pueda haber una sorpresa en las elecciones generales, pero claro, esto es lo contrario al modelo Sumar. El modelo Sumar ha apostado por acuerdos de despacho. Allí no ha habido primarias jamás para elegir a nadie. Y una dinámica de juego de tronos que pasa por matar a Podemos y que te aplauda el PSOE”.

Podemos formó parte de la coalición con Sumar en las generales de junio de 2023 y, seis meses después, oficializó su ruptura en el Congreso de los Diputados y se pasó al Grupo Mixto.

La rueda de prensa de Sumar, este lunes. Eduardo Parra - Europa Press (Europa Press)

Sumar inicia una ronda de contactos

Los ecos de las palabras de Iglesias han llegado también a Sumar. Este lunes, en una rueda de prensa liderada por los ministros Ernest Urtasun (Comuns) y Mónica García (Más Madrid) han anunciado que convocarán al margen del PSOE una serie de reuniones para sacar adelante el decreto de prórroga de los contratos de alquiler.

Este decreto, de salir adelante, implicaría una prórroga extraordinaria de hasta dos años para aquellos contratos de vivienda que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 durante dos años y en los mismos términos que estaban. “La ronda la hacemos porque como espacio político tenemos acción propia”, ha dicho el ministro Urtasun. “Es la principal preocupación del país”. Esta medida, según cálculos de la formación, afecta a 2,7 millones de inquilinos en España.

Preguntados ambos ministros por las palabras de Iglesias y, quizá, otro hipotético acuerdo con Podemos a nivel estatal de cara a las próximas elecciones generales, Urtasun ha sido tajante: “En 2023 nos presentamos todas las fuerzas. A partir de ahí, hubo un partido político que decidió salirse. En lo demás, se lo tendrá que preguntar a Podemos. Vamos a seguir trabajando”.