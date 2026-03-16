Un aventurero emprende la vuelta a Extremadura para trazar el primer gran recorrido regional de España

Manuel Calderón (Villanueva de la Serena, 63 años) arranca este mes en Mérida la aventura La Vuelta a Extremadura Caminando, que durará hasta el próximo 11 de junio tras recorrer 2.300 kilómetros en un total de 100 etapas a una media de 23 kilómetros por jornada.

Desde que salga del puente romano de la capital autonómica, Calderón pasará por pueblos grandes y pequeños de la región, sierras conocidas y parajes que ni siquiera él sabía que existían. “Esta iniciativa ha dejado de ser un desafío individual para convertirse en algo compartido. Era un reto deportivo y personal, ahora se ha convertido en un reto social”, asegura.

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La semilla de esta vuelta a Extremadura se plantó hace cuatro años, cuando Calderón culminaba otro reto mayor, dar la vuelta a España caminando. Fueron 4.815 kilómetros en siete meses, desde mayo hasta diciembre de 2022. Salió de Villanueva de la Serena con una mochila de 15 kilos y los pies llenos de ampollas a los pocos días. Pero lo que marcó aquel viaje no fue la épica, sino la emoción del regreso. “El momento más emotivo fue cuando entré en Extremadura. Me quedaban etapas, pero sentí que ya lo tenía conseguido”, recuerda. Esa sensación de arraigo le obligó a preguntarse qué podía hacer él por su tierra.

Al aventurero se le ocurrió que, si había dado la vuelta a España, por qué no hacerlo a Extremadura. Entonces detectó un vacío: ninguna comunidad autónoma española cuenta actualmente con un sendero circular homologado como GR (gran recorrido) que rodee todo su territorio. A partir de ese momento, contactó con la Federación Extremeña de Montaña y empezó a diseñar un itinerario que cumpliera las exigencias técnicas. “Debe tener menos de un 30% de asfalto, nada de fincas privadas, etapas con inicio y final en núcleos habitados”, cuenta.

A lo largo de esos 2.300 kilómetros, el andador villanovense traslada que en su periplo no recorrerá un simple perímetro. “Haré el trazado como si fuese una margarita, un recorrido que entra y sale, que dibuja pétalos hacia el interior para mostrar lo más emblemático y también lo más desconocido de la región”, relata. Durante el camino dormirá en casas de cultura, alojamientos cedidos por ayuntamientos, hospederías públicas y viviendas particulares.

Pero su ambición va más allá del mapa físico, ya que quiere hacer un mapa social y humano de la Extremadura de 2026. El impulsor de la idea cuenta con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer, Proines Salud Mental y asociaciones de enfermedades raras. Entre las iniciativas que llevará a cabo destacan el “kilómetro solidario”, con el que quiere dar visibilidad a causas sociales; “los 500 metros de inclusión”, con el que abrirá el recorrido a personas con discapacidad, mayores o escolares; y el “regalo itinerante”, donde conectará simbólicamente los municipios mediante pequeños objetos que viajarán en su mochila de pueblo en pueblo.

Calderón cuenta que, por ejemplo, en la cuarta etapa, entre Medellín y Villanueva de la Serena (Badajoz), le acompañarán miembros de una asociación de salud mental que incluso le entrevistarán mientras caminan o en otra jornada empujará la silla de ruedas de una joven con parálisis cerebral.

Antes de convertirse en caminante profesional, Calderón dirigía un estudio de interiorismo. Según cuenta, la pandemia actuó como punto de inflexión. “Mi vida estaba en piloto automático y decidí cambiar, terminé los trabajos que tenía en marcha y me dispuse a dar la vuelta a España”, dice.

Uno de los objetivos finales de esta Vuelta a Extremadura Caminando es que se fomente el turismo activo y sostenible, que ayude a fijar población en zonas afectadas por la despoblación, ya que se podría utilizar la idea para desarrollar futuros senderos que recorran los amantes del senderismo.

Mapa de la vuelta a Extremadura.

El comienzo de la aventura es el puente romano de Mérida, ya que es una estructura que lleva 2.000 años en pie, aguantando crecidas y guerras. “Quería empezar cruzando lo más grande que tenemos aquí, para que nos dé fuerza”, explica.

Manuel Calderón invita a quien quiera acompañarle en las diferentes etapas por Extremadura a que se una. Informa de que institutos de ambas provincias ya han anunciado que recorrerán tramos con alguno de sus alumnos, ya que, aunque exista un plan cerrado de etapas y alojamientos, insiste en que el verdadero viaje lo irá escribiendo según vayan pasando los días.

Toda la ruta será monitorizada en tiempo real a través de Wikiloc, bajo el perfil Vuelta Extremadura Caminando, Sendero Extremadura, permitiendo a todo aquel que le interese, seguir de cerca esta experiencia que combina deporte, cultura y compromiso social.