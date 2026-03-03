Las enmiendas del PP frenan en el Senado la ley de multirreincidencia, la primera aprobada en el Congreso en 2026

PP y Vox han decidido presentar in extremis enmiendas en el Senado al proyecto de ley de multirreincidencia, el primero ratificado a mediados de febrero en este periodo de sesiones por una muy holgada mayoría del Congreso, y con esa decisión retrasarán varios meses cuando menos su entrada en vigor. El apoyo en el Congreso del PSOE a la llamada ley de multirreincidencia fue una concesión simbólica para congraciarse con Junts, y buscar un acercamiento tras su ruptura con el bloque de investidura en otoño, y provocó el rechazo de los socios de izquierdas del Ejecutivo.

El plazo límite para registrar enmiendas al proyecto de ley de multirreincidencia aprobado por el pleno del Congreso el pasado 12 de febrero acaba en la medianoche de este 3 de marzo. PP y Vox confirmaron que las presentarán y esa decisión conlleva de entrada que el proyecto tendrá que completar ahora toda una tramitación en la Cámara alta, con su paso por ponencia, comisión y pleno, que podría celebrarse entre el 7 y el 8 de abril, después de la Semana Santa, con la idea de que pueda remitirse de nuevo para su refrendo definitivo por el Congreso antes del 20 de abril. Será entonces cuando la Mesa del Congreso tendrá que fijar una fecha para la discusión del nuevo texto corregido, con la posibilidad de que algunos de los grupos que lo respaldaron en febrero ya no lo haga.

Vox se adelantó al PP y ya anunció a primera hora de este martes que con sus enmiendas se proponía “reforzar de manera efectiva la defensa del orden jurídico nacional y la protección de la seguridad pública” y en concreto plantea modificar el régimen de sustitución de penas por la expulsión aplicable a los ciudadanos extranjeros. En suma, que si un ciudadano extranjero ha sido previamente condenado por sentencia firme por cualquier delito previsto en el Código Penal y vuelve delinquir —con independencia de la naturaleza de la nueva pena impuesta, ya sea de multa, prisión u otra distinta—, la pena correspondiente sea sustituida en todo caso por la expulsión del territorio nacional. Se contaba con que Vox presentaría enmiendas en el Senado, pero en su día el PP apuntó a que no las apoyaría. Ahora aún no aclaran qué harán cuando llegue el momento de las nuevas votaciones.

El PP del Senado lo que sí ha decidido ahora es presentar sus propias correcciones al texto que aceptó en el Congreso. Lo anticipó en su momento la vicesecretaria de Regeneración Institucional del equipo de Alberto Núñez Feijóo y apuntó que las mismas irían en la línea de evitar que la regularización masiva de migrantes que ha aprobado el Gobierno sea un “coladero”, que no haya “impunidad” para el delito y que no se “premie” a delincuentes.

La ley de multirreincidencia fue registrada por Junts en abril de 2024, admitida a trámite en septiembre de ese año y validada en la comisión de Justicia con el visto bueno del PP, PSOE, Vox, Junts y PNV a finales de diciembre. Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG ya se opusieron entonces y lo hicieron en el pleno del 12 de febrero, donde salió adelante con un amplio y poco habitual marcador: 302 votos a favor —PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN—, 36 en contra —Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG— y 8 abstenciones —ERC y Coalición Canaria—.