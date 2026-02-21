Baile de nombres en los ‘think tanks’ que intentan influir en la política en España

De derecha a izquierda, Javier Carbonell, director de Future Policy Lab; Javier Soria, director del Laboratorio de Oportunidades; Berna León, director de Fundación Avanza; y Olga Cantó, miembro del equipo de Future Policy Lab, en una imagen tomada en 2024 el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Berna León, especializado en políticas públicas, se pone al frente del laboratorio de ideas del PSOE, y deja la dirección de Future Policy Lab a Javier Carbonell, experto en juventud. Jorge Galindo, autor del ensayo ‘Tres millones de viviendas’ sustituye al exdirigente de Cs Toni Roldán en EsadeEcPol

“Es mucho más difícil describir que opinar. En vista de lo cual, todo el mundo opina”, decía Josep Pla (1897-1981). Es complicado contradecir al escritor catalán: “Todo el mundo opina”. Sobre vivienda, educación, pensiones... Al empeño en que lo hagan con argumentos por delante se dedican los laboratorios de ideas, centros dedicados a la tarea de reclutar investigadores, elaborar informes, proporcionar expertos a los medios, todo ello para influir en la opinión pública y en los gobiernos. Es un mundillo en crecimiento en España, y en el que a menudo se les coloca la misma etiqueta importada de EE UU, think tank, a centros de difusión de propaganda y a otros que trabajan científicamente. Entre estos últimos, hay dos que en poco tiempo han logrado consolidación y ahora que protagonizan un baile de nombres que también impacta en el laboratorio de ideas del PSOE.

Future Policy Lab, centro nacido en 2022, cambia de máximo responsable. Javier Carbonell (Valencia, 32 años), profesor en la Universidad Sciences Po de París, investigador especializado en desigualdad , extrema derecha y juventud, pasa a ocupar la dirección. El hasta ahora director adjunto sustituye a Berna León (Atenas, 30 años), doctor en Sciences Po, que ha estado investigando y dando clases en Harvard hasta su incorporación como director de la Fundación Avanza, el think tank del PSOE, nacido en 2024. Los cambios, ya conocidos internamente, se harán públicos en breve.

En sus casi cuatro años, Future Policy Lab (FPL), que pretende abrir paso a medidas “que combatan la desigualdad y la crisis climática”, ha publicado informes evaluando cómo funcionan los ingresos mínimos y los avales de entrada para la compra de vivienda, qué limitaciones tiene el PIB como indicador del desarrollo, qué efectos tiene la mercantilización de la vivienda y por qué es necesario impulsar una estrategia industrial de Estado, entre otros. Siempre, combinando diagnóstico y propuestas. En su equipo figuran investigadores en sociología (José Antonio Noguera, Fabrizio Bernardi, Irene Lebrusán), politología (Pablo Simón) o economía (Olga Cantó), que han contribuido a que FPL se convierta en un nombre usual en el debate español sobre políticas públicas.

“Para entender el valor de la democracia y la necesidad de protegerla, es imprescindible dejar de estar todo el rato repitiendo ‘que viene la extrema derecha’. No funciona. Mejor, hablemos de temas concretos, explicando las implicaciones de las políticas, lo que funciona y lo que no, y cómo mejorarlo”, explica Carbonell, nuevo director de Future Policy Lab. “Nuestro objetivo —añade— es convertir ideas que hoy pueden parecer raras, como la herencia universal, en sentido común”.

Aunque apartidista, Future Policy Lab, que tiene canales de comunicación con administraciones y partidos de distinto signo, no esconde su inclinación a la izquierda. “En las sociedades puede haber momentos de retroceso, pero el futuro siempre es progresista”, afirma Carbonell, que cita como un logro de FPL que Sumar incluyera en su programa de 2023 la herencia universal, medida propuesta en uno de sus informes, en el que seis autores liderados por el investigador sobre desigualdad Borja Barragué detallan los obstáculos que impiden que España esté lejos de una auténtica “meritocracia” que premie por igual el esfuerzo de todos al margen de su origen social.

Los cambios en FPL también afectan a Javier Soria (Murcia, 29 años), que deja su dirección adjunta para centrarse en el Laboratorio de Oportunidades, un centro de investigación sobre movilidad social y desigualdad, áreas en la que el propio Soria, su fundador, está especializado. Doctorado en la Paris School of Economics y pendiente de incorporación como investigador postdoctoral en Harvard en septiembre, Soria pasa a centrarse en la dirección de un centro nacido en 2025 que cuenta con el respaldo de la Fundación Felipe González, de Opportunity Insights —un grupo de investigación radicado en Harvard— y de World Inequality Lab —otro grupo vinculado a la Paris School of Economics y a la Universidad de Berkeley, del que es codirector el influyente economista francés Thomas Piketty, director de tesis de Soria—.

En el Laboratorio de Oportunidades acompañan a Soria investigadores como Clara Martínez-Toledano, profesora de Economía y Finanzas en la Imperial College Business School (Londres), Octavio Medina, economista por Yale e investigador en el Choice Lab de Google, e Isabel Micó, investigadora del Banco de España. “En 2026, vamos a intensificar nuestra actividad con publicaciones académicas sobre brecha intergeneracional, acceso a la vivienda e integración de los migrantes”, explica Soria, residente en París.

De Harvard a Avanza

De la dirección de Future Policy Lab sale Berna León, doctor por Sciences Po, especializado en relaciones internacionales y políticas públicas, que recala en la Fundación Avanza, el laboratorio de ideas creado en 2024 el PSOE con la intención declarada de basar en datos y análisis su rearme ideológico ante el avance de la derecha en la batalla cultural.

León da así el paso de vincularse a un proyecto de un partido político. No oculta que tuvo dudas, pero afirma que lo decidió durante su estancia en Harvard para investigar y enseñar teoría política, coincidiendo con la ofensiva de Donald Trump contra este titán universitario. “Vi que no era posible dedicarse a la universidad de manera aséptica”, explica León, hijo del diplomático Bernardino León Gross, que fue secretariado de Estado de Exteriores con José Luis Rodríguez Zapatero.

“Nunca imaginé que escribir un artículo crítico sobre el Gobierno estadounidense pudiera ponerme en riesgo de deportación”, escribió Berna León en The Guardian en 2025, dando testimonio de su preocupación de aquellos días. El que es primer director de Avanza desde su fundación señala entre sus prioridades para este año consolidar la red internacional de think tanks de la que forma parte, publicar un informe sobre los riesgos para la democracia que entraña la desinformación y colaborar en una cumbre progresista prevista en abril en Barcelona.

Carbonell, Soria y León, que atienden a EL PAÍS en una videollamada conjunta, cuentan que fueron compañeros de piso en París —“nos comimos juntos el covid”, recuerda León— y que han compartido multitud de proyectos, entre ellos Future Policy Lab, BK2 —una asociación para ayudar a solicitar becas y posgrados en todo el mundo— y la coordinación del ensayo La desigualdad en España (Lengua de Trapo, 2024), prologado por Piketty, a cuya presentación acudieron el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y la vicepresidenta Yolanda Díaz (Sumar).

Datos contra la “polarización”

Al margen de estos cambios, Jorge Galindo (Valencia, 40 años), doctor en Sociología por la Universidad de Ginebra y máster en Políticas Públicas por la Erasmus University Rotterdam & Central European University, se convirtió en enero en director del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol. Lo hizo en sustitución del economista Toni Roldán, que había sido director desde la creación del centro, en 2019, cuando recaló allí tras salir de Ciudadanos dando un portazo a Albert Rivera por la decantación derechista del partido.

Jorge Galindo, fotografiado en el barrio de Moratalaz, en Madrid, en septiembre del año pasado. Galindo, autor del ensayo 'Tres millones de viviendas', es desde el mes pasado director del laboratorio de ideas EsadeEcPol en sustitución de Toni Roldán. Pablo Monge

Roldán, que ahora es profesor de la escuela de gobierno del Instituto de Empresa, da paso a Galindo, que ya era director adjunto. Ahora la mano derecha del nuevo director es Lucas Gortazar, una de las voces más influyentes en el debate sobre educación en España, en buena medida gracias a los informes de EsadeEcPol. Del equipo de Galindo forman parte las investigadoras especializadas en distintas ramas de la economía Isabella Becerra, Teresa Raigada, Lucía Cobreros y Jimena Contreras. Entre sus colaboradores hay expertos en áreas como desigualdad educativa (Álvaro Ferrer), fondos europeos (Manuel Hidalgo) y polarización (Sandra León), entre otros.

Integrado en Esade, escuela de negocios que a su vez forma parte de la red de universidades jesuitas, EsadeEcPol se ha ganado la condición de institución privada de referencia en la elaboración de informes sobre realidades socioeconómicas y políticas públicas, poniendo el foco en temas como los centros educativos en zonas pobres, los perfiles de los beneficiarios de las becas, la dificultad de las nuevas generaciones para ahorrar, el impacto de la inteligencia artificial en el sector público y la calidad del aprendizaje escolar de las matemáticas. Dos temas entre los prioritarios de EsadeEcPol para este año son las “brechas intergeneracionales” y “cómo hacer que el crecimiento económico llegue a todo el mundo”, señala Galindo en conversación telefónica. Su filosofía seguirá siendo la misma que hasta ahora. “Siempre, después del diagnóstico, responder a la pregunta what’s next. Es decir, qué hacemos ahora”, afirma.

Sin ser “aséptica ni equidistante”, Galindo reivindica a EsadeEcPol como una voz que pretende ofrecer “datos y evidencia” para racionalizar el debate público sobre asuntos cruciales. Eso es más difícil, claro, cuanto más “polarizada” esté la conversación, como ha comprobado él mismo con la vivienda, un tema que conoce bien el autor de Tres millones de viviendas (Debate, 2025). “Para puentear la polarización, lo más útil es hablar de lo concreto. Y creo que en ocasiones lo hemos conseguido. En vivienda, al margen de opiniones, hemos ampliado la base de diagnóstico. En educación, dos comunidades de signo distinto, Navarra y Madrid, han reconsiderado la jornada continua”, afirma Galindo sobre un asunto acerca del cual EsadeEcPol publicó un estudio de importante repercusión.

Insistente sobre la “gran cantidad de talento joven” que hay en la investigación económica española, Galindo valora la aportación decisiva al debate sobre políticas públicas que hacen instituciones oficiales como el Banco de España y la Airef, así como la llegada de organizaciones como Future Policy Lab. No obstante, cree que sería positivo que hubiera “más competencia” dentro del mundo de los think tank, en el que toma como referencias el Instituto de Estudios Fiscales, con sede en Londres, y el Instituto Bruegel, en Bruselas.

Javier Carbonell cita como modelo el European Policy Centre, también con sede en Bruselas, aunque afirma que la inspiración de Future Policy Lab son “los cafés literarios europeos del siglo XVIII, por ser espacios de socialización y producción de pensamiento”. Berna León, de Avanza, declara su predilección por el think tank estadounidense Employ America, que incide en la “productividad”, uno de los temas, dice, “más olvidados en España”. Pero en un arranque de provocación se atreve a citar también como ejemplo destacado a la Fundación Heritage, de enorme influencia en el trumpismo. Desde las antípodas ideológicas, León admira no solo su capacidad de incidir en el Partido Republicano y la Administración de Trump, sino de “tejer relaciones internacionales”.