Última hora de la actualidad política, en directo | Sánchez y Feijóo respaldan a sus candidatos en el final de campaña para las elecciones de Aragón
Los sondeos vaticinan el peor resultado de su historia para los socialistas con 17 escaños y una subida de dos asientos para el PP respecto a 2023
Los representantes de los principales partidos políticos cierran este viernes la campaña para las elecciones de Aragón, que se celebran el domingo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en Zaragoza para participar en un mitin junto a la candidata socialista, la exministra Pilar Alegría, que se arriesga a obtener el peor resultado en la historia del PSOE en la comunidad autónoma. Según el sondeo de estimación de voto más reciente de 40dB, los socialistas pasarían de 23 asientos en las Cortes aragonesas a 17. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también se ha desplazado hasta la capital aragonesa, donde intervendrá acompañando al candidato a la reelección, Jorge Azcón. Según el mismo sondeo, el PP subiría dos escaños respecto a los que obtuvo en 2023, hasta los 30, a cuatro de la mayoría absoluta. Vox conseguiría 13 asientos según la estimación, seis más que en los anteriores comicios. Y en el fragmentado espacio a la izquierda del PSOE —con las candidaturas por separado de Chunta Aragonesista (CHA), IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde, a las que se suman las de los regionalistas Aragón Existe y el Partido Aragonés (PAR)— los más beneficiados son IU-Sumar, que se quedarían en dos asientos.
El agitador ultraderechista Vito Quiles se incorpora como reclamo electoral del Partido Popular en el último metro de la campaña de Aragón. El PP ha anunciado en sus redes sociales el programa del acto de cierre de campaña para las elecciones del domingo en Aragón, que tiene lugar este viernes en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. En el último evento antes de las urnas, el candidato Jorge Azcón participará en un mitin con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, después de un concierto de Los Meconios, un grupo musical que en una fiesta de Vox en 2022 cantaba estribillos como “vamos a volver al 36” o “las feministas protestan por una violación grupal, hay 10 más que investigar, me da igual, son de Senegal”. El último de los puntos del programa es un evento titulado “de k-ñas”, en el que varios miembros de Nuevas Generaciones del PP aragonés charlarán con el activista Vito Quiles tras las palabras del líder popular.
El PP y Vox llegan a las elecciones de este domingo en Aragón a cara de perro, con descalificaciones mutuas y acusaciones de guerra sucia y corrupción, aunque sin descartar que acaben pactando si el resultado de las urnas evidencia que se siguen necesitando para gobernar. El detonante de la última escalada de tensión ha sido la publicación en el diario Abc de unos audios de 2024 en los que dirigentes aragoneses de Vox critican con crudeza la orden de Santiago Abascal de abandonar los gobiernos autonómicos que desde un año antes compartía con el PP. En ellos se escucha a Ana Pilar González del Cacho, la jefa de Gabinete del entonces vicepresidente regional y actual candidato de Vox, Alejando Nolasco, afirmar: “Menudo conocimiento de España tiene Abascal… No tiene ni puta idea, es un puto basto”.
Buenas tardes. Comienza aquí la narración en directo de la actualidad política de este viernes, 6 de febrero, centrada en el final de campaña de las elecciones aragonesas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; se han desplazado hasta Zaragoza para acompañar a sus candidatos en el cierre de campaña.
