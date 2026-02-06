Última hora de la actualidad política, en directo | Sánchez y Feijóo respaldan a sus candidatos en el final de campaña para las elecciones de Aragón

Los representantes de los principales partidos políticos cierran este viernes la campaña para las elecciones de Aragón, que se celebran el domingo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en Zaragoza para participar en un mitin junto a la candidata socialista, la exministra Pilar Alegría, que se arriesga a obtener el peor resultado en la historia del PSOE en la comunidad autónoma. Según el sondeo de estimación de voto más reciente de 40dB, los socialistas pasarían de 23 asientos en las Cortes aragonesas a 17. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también se ha desplazado hasta la capital aragonesa, donde intervendrá acompañando al candidato a la reelección, Jorge Azcón. Según el mismo sondeo, el PP subiría dos escaños respecto a los que obtuvo en 2023, hasta los 30, a cuatro de la mayoría absoluta. Vox conseguiría 13 asientos según la estimación, seis más que en los anteriores comicios. Y en el fragmentado espacio a la izquierda del PSOE —con las candidaturas por separado de Chunta Aragonesista (CHA), IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde, a las que se suman las de los regionalistas Aragón Existe y el Partido Aragonés (PAR)— los más beneficiados son IU-Sumar, que se quedarían en dos asientos.

