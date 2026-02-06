El PP incorpora al agitador de ultraderecha Vito Quiles en su cierre de campaña en Aragón

El agitador ultraderechista Vito Quiles se incorpora como reclamo electoral del Partido Popular en el último metro de la campaña de Aragón. El PP ha anunciado en sus redes sociales el programa del acto de cierre de campaña para las elecciones del domingo en Aragón, que tiene lugar este viernes en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. En el último evento antes de las urnas, el candidato Jorge Azcón participará en un mitin con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, después de un concierto de Los Meconios, un grupo musical que en una fiesta de Vox en 2022 cantaba estribillos como “vamos a volver al 36″ o “las feministas protestan por una violación grupal, hay 10 más que investigar, me da igual, son de Senegal”. El último de los puntos del programa es un evento titulado “de k-ñas”, en el que varios miembros de Nuevas Generaciones del PP aragonés charlarán con el activista Vito Quiles tras las palabras del líder popular.

Con solo 25 años, Quiles, que ha conquistado popularidad hostigando micro en mano a políticos de izquierdas y periodistas que él considera progresistas por la calle, se ha convertido en una figura popular en la derecha española, sobre todo gracias a su masiva audiencia juvenil. Un dato: tiene más de 1,2 millones en Instagram. Tras haber ido en la lista de Alvise Pérez en las europeas, ahora se mueve en torno a Vox y al PP —sobre todo de Madrid— ante el silencio expectante de las direcciones de los partidos. Grupos con solera en el universo ultra como Hazte Oír, o en el antiindependentismo en Cataluña como S’ha Acabat, o en el conservadurismo duro como Atenea, el laboratorio de ideas del exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, lo respaldan abiertamente, como se demostró durante su gira por diversas universidades españolas el pasado otoño

Quiles tiene un expediente abierto en el Congreso de los Diputados tras una denuncia de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) por haber grabado en una zona no autorizada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, tiene pendiente otra denuncia por haber acosado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante la presentación de un libro de discursos de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Cartel compartido por Nuevas Generaciones de Aragón en el que anuncian la presencia de Vito Quiles en el acto de cierre de campaña.

Quiles ha participado en otras ocasiones en eventos de Nuevas Generaciones. En diciembre fue invitado a la copa de Navidad de NNGG Madrid y aparece en vídeos del PP de Madrid grabados en la sede de Génova, como uno que publicaron en su perfil de TikTok en el que el número dos de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, y el diputado en la Asamblea Ismael Sirio, que fue jefe de redes sociales de la formación a nivel nacional, charlaban sobre libertad de prensa con el activista.

Aunque por el extremismo de sus ideas se le suele atribuir mayor cercanía política a Vox y a Alvise Pérez, Quiles también se muestra próximo al PP y no elude su participación en actos de la formación de Feijóo, como cuando acudió a apoyar la manifestación convocada por dicha fuerza en el Templo de Debod de Madrid, a unos metros de la sede del PSOE: “Éxito rotundo en la concentración de esta mañana contra Pedro Sánchez. El hartazgo de la sociedad española ya no se puede tapar ni ocultar. ¡Hay que echarles!“, escribió en su perfil de X.

Este jueves se hizo público que Los Meconios también estarán en la fiesta de fin de campaña del PP de Aragón. El grupo estuvo rodeado de polémica en octubre de 2022 cuando participó en una fiesta de Vox en la que cantó estribillos en los que repetía “vamos a volver al 36″, en referencia al año del golpe de Estado que dio inicio a la guerra civil española, o frases como “si eres gay quieres ir a ver el orgullo LGTB, al Cogam debes enseñar el carné de buen homosexual” o “las feministas protestan por una violación grupal, hay 10 más que investigar, me da igual, son de Senegal”.

Tampoco es la primera vez que el PP, que según la mayoría de los sondeos ganará las elecciones autonómicas aunque con un resultado similar al obtenido en 2023, lleva a Los Meconios a un acto de partido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se subió al escenario con ellos durante las fiestas navideñas de Arganda del Rey. El acto de este viernes clausura la campaña de unos comicios en los que, según la mayoría de sondeos, el Partido Popular ganará las elecciones prácticamente con el mismo resultado que en 2023, pero esta vez con una presión mucho mayor de un Vox disparado.