El PP de Aragón ficha para el cierre de campaña a Los Meconios, el grupo de “vamos a volver al 36″

Según la Real Academia de la Lengua, el meconio se define como el “primer excremento de los niños recién nacidos”. Ese es el nombre que adoptaron, en plural, el dúo valenciano de Sergio C. Martínez y Mario Camps, que en su canal de YouTube —donde han viralizado sus temas—, tienen como vídeo destacado “la canción definitiva sobre Pedro Sánchez”. “Un antihimno sobre, quizás, el presidente más amado/odiado de la historia de nuestra democracia”, según describen. Los Meconios cerrarán este viernes, en Zaragoza, el acto de final de campaña del presidente y candidato del PP a las elecciones autonómicas, Jorge Azcón.

La polémica rodeó a Los Meconios en octubre de 2022, cuando participaron en una fiesta de Vox —Viva 22— y salieron al escenario a entonar una canción en cuyo estribillo se repetía “vamos a volver al 36″(año del golpe de Estado contra la II República con el que se inició la guerra civil española). La letra también incorporaba frases como “si eres gay quieres ir a ver el orgullo LGTB, al Cogam debes enseñar el carné de buen homosexual” o “las feministas protestan por una violación grupal, hay 10 más que investigar, me da igual, son de Senegal”.

Casi tres años y medio después, el PP ha fichado al mismo grupo para que este viernes cierre la carrera a las urnas autonómicas del popular Azcón, en un mitin en el que también estará presente el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo. El acto clausurará la campaña de unos comicios en los que, según la mayoría de sondeos, el Partido Popular ganará las elecciones prácticamente con el mismo resultado que en 2023, pero esta vez con una presión mucho mayor de un Vox disparado.

Fue precisamente en la fiesta de la extrema derecha donde Los Meconios y la canción antes mencionada dio más alas aún a los youtubers. “Es un grupo divertido que está muy de moda entre la gente joven”, defienden en el equipo de Azcón sobre la elección del dúo. En redes sociales, donde acumulan decenas de miles de seguidores, se autodescriben como “Parodias, memes y crítica social/política”.

En otoño de 2022, tras la actuación de la canción con la frase “vamos a volver al 36″, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pidió a la Fiscalía General del Estado que investigase los hechos. “Nuestra letra no dice que queramos volver al 36, sino que, con esta crispación, vamos camino de un nuevo 36“, se defendieron los integrantes de Los Meconios el lunes pasado en una entrevista en Esradio. ”¿Qué tipo de país es este donde los artistas no critican al poder y se manifiestan contra la oposición? Dicen que si eres de derechas no eres artista; que no tienes alma, sino psicopatía", apostillaron.

Además de los simpatizantes de Vox, otros políticos del PP han compartido espacio con Los Meconios más recientemente. ¿Quién? La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, que durante las fiestas navideñas de Arganda del Rey se subió al escenario con ellos. El municipio tiene un Ayuntamiento de coalición de PP y Vox. Hace unos días, el presidente de Aragón puso a su colega madrileña como ejemplo de “modelo que funciona” y la invitó durante todo un fin de semana de campaña a la comunidad aragonesa. Este viernes, además, Azcón bailará al son de las mismas letras que Vox y Ayuso a dos días de la cita crucial en las urnas. Y en las que se enfrenta el desafío de una extrema derecha en auge.

Votantes de Vox

A los votantes de Vox apeló veladamente este jueves Feijóo, durante un acto en Calanda, Teruel. “Los aragoneses van a ser los primeros que tengan oportunidad en este año 2026 de sacar a Sánchez del Gobierno de España y eso es votando al PP en Aragón”, dijo el líder del PP. “El desahogo tiene dos salidas”, añadió, una que dura “cinco minutos y no cambia las cosas” y otro que “dura cuatro años y sí cambia las cambian las cosas”.