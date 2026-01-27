Junts deja en el aire la revalorización de las pensiones tras el rechazo del PP

Justo un año después la incertidumbre y el escenario es el mismo. El Gobierno no tiene asegurado, ni mucho menos, poder convalidar este martes en el Congreso los decretos que el Consejo de Ministros aprobó esta pasada Navidad y que permitirían revalorizar ya las pensiones (un 2,7% la mayoría), prorrogar una serie de medidas dirigidas a las familias más vulnerables y subvencionar el uso del transporte público. Junts, como el año pasado por estas fechas, mantiene en el aire su apoyo a ese conjunto de actuaciones, parece decantarse por el no y su voto es imprescindible para que esas mejoras prosperen ante el rechazo ya anunciado este lunes del PP. Las negociaciones están abiertas y Junts aún se guarda algún as en la manga.

El Congreso ha tenido que convocar este martes un pleno ómnibus extraordinario, ya que enero es inhábil normalmente en el Parlamento, para plantear la convalidación de dos decretos aprobados en el último Consejo de Ministros de 2025, el pasado 23 de diciembre, y que deben pasar el filtro de las Cortes en el plazo de un mes. Dos decretos que contienen una serie de medidas de lo que se conoce como “la agenda social” del Ejecutivo de coalición del PSOE y Sumar, como este lunes se encargó de subrayar la portavoz socialista, Montse Mínguez, que apeló a la responsabilidad de todos los grupos para que no faciliten que esas actuaciones decaigan.

En el primero de los decretos el Gobierno ha incluido la subida anual de las pensiones, que suponen un incremento del 2,7% para la mayoría y entre un 7% y un 11% para las no contributivas, y para el Ingreso Mínimo Vital, pero dónde también están la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la limitación de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas), la prórroga del bono social eléctrico o la extensión de las ayudas para los afectados por la dana, entre otras políticas. El segundo decreto que se debatirá y votará este martes será el que debe revalidar un conjunto de ayudas y subvenciones para la promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje. Ninguno de los dos está asegurado.

PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG defienden la imperiosa necesidad de esos decretos y hasta Podemos, últimamente muy distanciado del resto de socios de investidura, los consideró a su manera imprescindibles, según su portavoz, Pablo Fernández: “Aprobar dicha convalidación es una obligación moral, porque no hacerlo constituiría un drama para miles y miles de familias. Pero la continuidad de estas medidas es una cuestión de mínimos y esto no cambia lo que el Gobierno no está haciendo en materia social y de políticas de vivienda”.

El PP, sin embargo, se vuelve a alinear con Vox y se posicionará en contra como ya hizo el año pasado en la primera votación. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, lo anticipó ayer a primera hora en una entrevista en la Cope, y luego lo formalizó desde la sede el responsable de Hacienda, Juan Bravo: “Nuestro voto, evidentemente, será un no. No estamos de acuerdo”. Y recordó que en noviembre registraron una iniciativa para desvincular esa revalorización de otras cuestiones: “Cada vez que han traído un decreto en estas condiciones saben cuál es nuestra posición y si quieren que a los pensionistas se le suba la pensión, se le actualice conforme al IPC, permitan que esto se tramite y el problema estará solucionado”.

El PP, además, apuntó sobre el decreto con las ayudas al transporte que debería abrirse una “profunda reflexión” sobre si procede conceder esos beneficios a unos grupos concretos en vez de dedicar esos millones a la seguridad y el mantenimiento de las vías ferroviarias tras lo visto en el accidente de Adamuz.

Junts recuperó su estrategia de no avanzar su voto pero insinuar su oposición a temas no pactados y cerrados de antemano y bilateralmente. La portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, lamentó así la actuación que consideró recurrente por parte del Gobierno: “El PSOE utiliza a los pensionistas como chantaje político: o aceptas todo el paquete, o perjudicas a los pensionistas. Y esto es inaceptable”. Junts, como el PP, registró su propia propuesta para actualizar las pensiones sin estar “secuestradas” por otras medidas que nada tienen que ver. Fuentes de la dirección del partido de Carles Puigdemont aún apostaban este lunes por ver qué decretos se acabarían votando realmente este martes en el pleno.

En el grupo socialista seguían apostando, pese a todas estas complicaciones, por mantener la negociación abierta sin apriorismos partidistas ante “la importancia” de los asuntos a debate. Ni el PSOE ni La Moncloa han adelantado qué harán si los decretos y sus beneficios decaen si las votaciones no prosperan.