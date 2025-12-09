Ayuso supera a Feijóo en la valoración de los votantes del PP y Abascal entre la población general

Ninguno de los líderes de los partidos políticos convence a la ciudadanía, que les da un suspenso general en la encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. La mejor nota es para el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con un 3,34 sobre 10; seguido del presidente de Vox, Santiago Abascal (3,31); el del PP, Alberto Núñez Feijóo (3,26); la promotora de Sumar, Yolanda Díaz (3,19) y la candidata de Podemos, Irene Montero (2,40). El líder de Vox supera al de los populares porque en el electorado del PP hay más votantes que aprueban a Abascal que simpatizantes de Feijóo en el caladero de Vox. El estudio refleja más problemas para el sucesor de Pablo Casado: los votantes del PP valoran mejor a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (7,9). Feijóo, con un 7,2 de nota en su propio electorado, empata con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida y se sitúa solo una décima por encima del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

El sondeo (2.500 entrevistas online) se realizó entre los pasados 27 de noviembre y 1 de diciembre. En esos días, el Tribunal Supremo envió al exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García, a prisión preventiva por su implicación en la presunta trama corrupta centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia y el PP convocó una manifestación de protesta para exigir el adelanto electoral. Previamente, el Tribunal Supremo condenó a quien era fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos en un caso de fraude que afecta a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Este ha sido procesado por fraude fiscal y falsedad documental y también está siendo investigado por un presunto soborno de medio millón de euros al ejecutivo del grupo sanitario Quirón que ha contratado a sus consultoras desde 2017.

Las entrevistas se realizaron antes de que este periódico destapara que la empresa gestora del hospital público de Torrejón (Madrid) ordenaba rechazar pacientes para ganar más, y antes de que Ayuso tratase de minimizar lo ocurrido atribuyéndolo, primero, a “rencillas entre directivos” y luego a una “campaña mezquina” para “eclipsar huelgas de profesionales contra el Gobierno”. Las respuestas tampoco incluyen el impacto en la ciudadanía de las últimas revelaciones sobre la gestión de las denuncias de acoso dentro del PSOE, que Sánchez ha asumido como un “error”. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

La evolución del desencanto hacia la política

Los datos del sondeo encajan con la recurrente inclusión de los políticos, es decir, los encargados de aportar soluciones, en la lista de principales problemas o preocupaciones señaladas por los ciudadanos. Cuando el instituto 40dB. pregunta cuál de los actuales líderes sería el mejor presidente para España, el 22,7% responde “ninguno”, que es el mismo porcentaje que señala que, de las opciones disponibles, la mejor es la actual, Pedro Sánchez. Hay, también, un 41% de encuestados que le ponen un 0. En el caso de Feijóo es el 33%.

Con todo, los datos arrojan evoluciones distintas en cada candidato y datos llamativos teniendo en cuenta la complicada coyuntura del PSOE y del Gobierno tras una sucesión de escándalos de corrupción y denuncias de acoso sexual y después de la ruptura con uno de los socios de investidura de Sánchez, Junts. Así, el líder socialista y el popular pierden puntos entre los ciudadanos desde las elecciones generales de 2023, pero la caída de Feijóo es más acusada, mientras que el presidente de Vox sube de manera continuada desde los comicios. El barómetro indica que el bloque de la derecha y la extrema derecha afianza su ventaja sobre la izquierda, pero es, sobre todo, por el acenso del partido de Abascal, ya que el PP ha perdido dos puntos porcentuales de estimación de voto desde las elecciones generales.

Valoración de los líderes del PSOE

La encuesta pidió a la ciudadanía que valorara a seis dirigentes socialistas: el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; el presidente catalán, Salvador Illa; los ministros María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar Puente y el propio Sánchez. De todos ellos, el mejor puntuado entre la población general no es el actual, sino Page (4,5 de nota media), porque el electorado del PP lo aprueba mayoritariamente y porque es el socialista que menos rechazo genera entre los votantes de Vox. Entre los apoyos del PSOE, sin embargo, el presidente de Castilla-La Mancha es el peor valorado de los seis. La representante favorita de los socialistas para los votantes de Sumar es la vicepresidenta y ministra de Hacienda mientras que los de Podemos se decantan por el Illa.

De una lista de siete cualidades (“preparación”; “determinación”; “honradez”; “visión estratégica y a largo plazo”; “decir lo que la gente piensa”; “capacidad de gestión de crisis” y “empatía”), Page es el mejor puntuado entre la población general de los seis dirigentes socialistas anteriormente citados, seguido de Illa. Sánchez recibe su nota más alta en “determinación” (4,3) y la más baja (3,2) en “honradez”.

En el electorado del PSOE, sin embargo, Sánchez obtiene un notable en todas las cualidades citadas, destacando su preparación (7,8), determinación (7,8) y capacidad de gestión de crisis (7,5), mientras que Page obtiene las peores puntuaciones en todas las categorías.

Valoración de los líderes del PP

Entre la población general, el líder del PP que mejor nota obtiene (4,48) es el presidente de Aragón, Jorge Azcón, pese a ser también uno de los más desconocidos (solo el 24,5% sabe quién es). Le siguen la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con un 4,35 de nota media y una tasa de conocimiento mucho mayor (92,3%); el presidente gallego, Alfonso Rueda; el andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla; el alcalde de la capital y finalmente, Feijóo: 98,9% de conocimiento; 3,26 de nota media.

Por electorados, además de imponerse a Feijóo entre los apoyos del PP, Ayuso también es la dirigente popular favorita para el electorado de Vox, seguida de Rueda, Azcón, Moreno y Martínez-Almeida. Entre los apoyos del PSOE, Sumar y Podemos, el popular que menos rechazo genera es Azcón.

Feijóo accedió a la presidencia del PP en abril de 2022 después, precisamente, de que el primer líder del partido elegido en unas primarias, Pablo Casado perdiera un pulso contra Ayuso. En su primer discurso al frente de los populares, el dirigente gallego marcó distancias con Vox y con las hipérboles de la presidenta madrileña -“No vengo a insultar a Sánchez, vengo a ganarle”; “moderación no es tibieza, diálogo no es sometimiento”-, sin embargo, permitió que la extrema derecha entrara en los gobiernos autonómicos presididos por el PP y, en sintonía con Ayuso - y siempre detrás de ella-, ha subido varios decibelios el tono de sus intervenciones contra el Gobierno.

Entre la población general, el presidente de los populares y aspirante a La Moncloa es el peor valorado de los seis dirigentes del partido anteriormente citados en todas las cualidades, obteniendo sus peores notas en “empatía” (3,5); “capacidad de gestión de crisis” (3,6) y “honradez” (3,7). Entre los propios votantes del PP, Ayuso obtiene las mejores puntuaciones en todos los atributos -8,9 en “determinación”; 7,9 en “visión estratégica”, “preparación” y “capacidad de gestión de crisis”-; por delante de Feijóo, que ocupa en segundo puesto de todos los dirigentes citados en la valoración de su preparación, visión estratégica y honradez.

Los votantes de Vox aprueban a Ayuso en las seis cualidades citadas, con un 6,7 en “determinación”, mientras que suspenden a Feijóo en todos los apartados.