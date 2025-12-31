Ir al contenido
Rueda despide el año con loas a Castelao, padre del nacionalismo gallego

El presidente de la Xunta llama a hacer de Galicia “un refugio en el que las cosas se entiendan de otra manera” y censura a quienes gobiernan “para indignar”

Sonia Vizoso
Sonia Vizoso
A Coruña -
Con el PP de Alberto Núñez Feijóo uniendo su destino a la ultraderecha en buena parte de España, su sucesor en Galicia ha decidido despedir el 2025 con un homenaje a Daniel Rodríguez Castelao, padre del nacionalismo gallego moderno e intelectual exiliado durante el franquismo. Alfonso Rueda, presidente de la única comunidad en la que Vox no tiene ni la más mínima representación política [su única concejala en un pequeño pueblo de Ourense dejó el partido el pasado mayo], ha aprovechado el discurso para ensalzar las ideas “revolucionarias” de Castelao y el autogobierno actual que permite “combatir los agravios [contra Galicia] que aún existen”. Frente al “ruido” de esas redes sociales que “marcan el compás” en el mundo, el presidente de la Xunta llama a hacer del territorio gallego “un refugio en el que las cosas se entiendan de otra manera”.

Rueda ha despedido el Año Castelao, en el que se ha conmemorado el 75º aniversario de su muerte, desde el Museo de Pontevedra, rodeado de la obra gráfica del autor de Sempre en Galiza, biblia del nacionalismo gallego. El presidente popular ha abogado por ponerse “metafóricamente” las “gafas” del intelectual para “reflexionar con serenidad” sobre los retos que afronta la comunidad. Con la crispación política en alza y secundando las llamadas a la moderación que solía lanzar Feijóo cuando presidía la Xunta, su sucesor en el cargo ha criticado a quienes gobiernan “para entretener” y “para indignar” y también a los que se hacen notar ”en medio del ruido”.

Rueda ha insistido en su promesa de duplicar el parque de vivienda pública en Galicia a lo largo de esta legislatura autonómica que empezó en 2024. “Se trata, especialmente, de crear nuevas viviendas que puedan acoger a las chicas y chicos que se emancipan o a las más de 44.000 personas que llegaron en este año a Galicia para hacerla su hogar”, ha afirmado. Y aunque ha confesado “momentos de impotencia” durante la grave crisis incendiaria de este verano, ha vuelto a defender su criticada gestión: “Inmediatamente nos pusimos manos a la obra de manera que ninguno de los afectados quedara sin ayuda. Hace falta trabajar todos a una, para tener un monte más productivo y más protegido”.

El BNG califica el discurso de Rueda de “triunfalista, alejado de la realidad”, que “dibuja una Galicia sin esperanza y sin horizonte”. Las 4.000 nuevas viviendas protegidas que promete la Xunta son, afirma Ana Pontón, “un bulo para tapar con mentiras que el PP lleva 16 años fomentando la especulación”. El legado de Feijóo y Rueda “serían para Castelao 16 años de ‘Atila en Galicia”, denuncian los nacionalistas. Por su parte, el PSdeG-PSOE ve “autocomplaciente” el discurso de Fin de Año y subraya que Rueda “evita hablar de lo que más preocupa a la ciudadanía, de los atrasos y esperas” en la sanidad, en la dependencia y en la vivienda.

Sobre la firma

Sonia Vizoso
Sonia Vizoso
Redactora de EL PAÍS en Galicia. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago. Lleva 25 años ejerciendo el oficio en la prensa escrita y ha formado parte de las redacciones de los periódicos Faro de Vigo, La Voz de Galicia y La Opinión de A Coruña, entre otros. En 2006 se incorporó a El País Galicia.
