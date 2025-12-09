Seis de cada diez españoles creen que deberían adelantarse las elecciones

El 59,3% de la población cree que, de acuerdo a “la situación actual de la legislatura” y pensando en la “gobernabilidad del país”, el presidente del Gobierno debería adelantar las elecciones generales, previstas para 2027, mientras que un 30,7% es partidario de agotar la legislatura y un 10% no sabe qué es mejor, según la encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER.

El Gobierno se encuentra en una delicada situación, no solo por los escándalos que han llevado al exministro José Luis Ábalos a prisión, sino por la complicada aritmética parlamentaria después de que Junts, socio de investidura de Sánchez, anunciase su ruptura con el Ejecutivo, y ante la dificultad de sacar adelante unos presupuestos generales que den aire a la legislatura. Sin embargo, en cada entrevista, el presidente ha insistido en su voluntad de agotar la legislatura, esto es, no convocar elecciones antes de 2027, y ese mensaje de resistencia ha calado en la ciudadanía: el 70,4% cree que no habrá adelanto electoral. “La complejidad parlamentaria”, aseguró Sánchez a EL PAÍS el pasado noviembre, “no es un problema, es una realidad en Europa, España y Cataluña y puede ir alineada con el buen gobierno. Ahí están los datos económicos y sociales de los últimos siete años”.

Si bien todos los electorados, de forma transversal, creen que Sánchez aguantará hasta el final, no todos están de acuerdo con esa voluntad del presidente del Gobierno. Mientras que el 90% de los votantes del PP y el 87,8% de los de Vox creen que el jefe del Ejecutivo debería convocar elecciones, solo el 26,8% de los apoyos del PSOE, el 35,6% de los de Sumar y el 19,8% de los de Podemos creen que esa es la mejor opción. El barómetro de 40dB. señala también los motivos: si los comicios se celebrasen ahora, los socialistas perderían casi cuatro puntos respecto a su resultado en las urnas en 2023; y Sumar, que entonces se presentó en coalición con Podemos, casi siete, mientras que Vox subiría cinco y aumentaría de forma considerable sus posibilidades de gobernar España junto al PP.

