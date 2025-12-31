Ir al contenido
Madrid
Madrid Calle 30

La empresa que gestiona la M-30 pasará a ser 100% municipal desde este 1 de enero

El Ayuntamiento se hace con la titularidad de Madrid Calle 30 tras adquirir la semana pasada las acciones de un socio privado

EFE
Madrid -
Madrid Calle 30, la empresa encargada de la gestión y explotación de la M-30, pasará a ser desde este jueves, 1 de enero de 2026, de titularidad íntegramente municipal, una vez culminado el proceso de cambio de modelo de gestión impulsado por el Ayuntamiento de Madrid. Así lo ha anunciado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García, en un mensaje remitido a los medios de comunicación en el que explica que el último paso de este proceso fue la adquisición de las acciones del socio privado, una operación que quedó formalizada ante notario la pasada semana.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha tramitado los cinco nuevos contratos de mantenimiento y explotación que entrarán en vigor este 1 de enero y que sustituirán al vigente hasta el 31 de diciembre. La delegada ha subrayado que el cambio permitirá un ahorro superior a los 1.000 millones de euros para las arcas municipales en los próximos 15 años y lo ha definido como “una opción más eficiente y sostenible para el Ayuntamiento”.

García ha destacado además que “los trabajadores continuarán vinculados a la gestión de Calle 30, como hasta ahora, para garantizar la continuidad y calidad del servicio”. En este sentido, ha asegurado que los madrileños “pueden estar muy tranquilos por el cambio de modelo”, ya que el servicio que se prestará será “el mismo que hasta ahora, es decir, de una excelente calidad”.

Archivado En

