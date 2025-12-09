Ayuso contra Feijóo

De los 15 líderes políticos evaluados en el Barómetro mensual de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER —12 de ellos pertenecientes al PP y al PSOE— ninguno alcanza el aprobado, siendo el socialista Emiliano García-Page el que obtiene la mejor valoración, con un 4,6, e Irene Montero la peor, con un 2,4. Las cifras, sin embargo, apenas sorprenden: en España casi la mitad de la ciudadanía no se siente representada por ningún partido y solo algo más de una décima parte cree que la mayoría de los políticos se preocupa por lo que piensan personas como ellas. Según un estudio del Pew Research Institute, España —junto a Argentina— es el país que experimenta una crisis de representación más profunda entre los 24 Estados que componen el análisis.

El suspenso generalizado debe enmarcarse, lógicamente, en el actual contexto de polarización política. Un 41% de la ciudadanía otorga a Pedro Sánchez la calificación de 0 —la proporción más alta— y un 33% lo hace con Alberto Núñez Feijóo. En este escenario, los líderes políticos mejor valorados son, curiosamente, quienes combinan un menor nivel de rechazo entre los votantes de los partidos adversarios con un menor respaldo entre los propios. Por un lado, el presidente popular de Aragón, Jorge Azcón, que aparece como el favorito entre los electorados del PSOE, Sumar y Podemos, pero es, al mismo tiempo, el que menos gusta a los electores del PP; y, por otro, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, preferido entre los votantes del PP y Vox, aunque situado en el último lugar en el ranking de los votantes socialistas, con un aprobado raspado.

En lo que respecta a los liderazgos, se observa una diferencia significativa entre el PSOE y el PP. Entre los votantes socialistas, Sánchez es un referente dominante, con una nota media de 7,5, aproximadamente un punto por encima de Salvador Illa, Pilar Alegría, María Jesús Montero y Óscar Puente. En cambio, Feijóo no ocupa una posición equivalente dentro del electorado popular: con una media de 7,2 apenas supera por una décima a Juan Manuel Moreno Bonilla, empata con José Luis Martínez-Almeida, y queda claramente por detrás de Isabel Díaz Ayuso, que alcanza una nota de 7,9.

La presidenta madrileña no sólo supera a Feijóo entre los votantes del PP: Ayuso obtiene valoraciones más altas que el actual líder popular en todos los segmentos analizados —género, edad, clase social, ocupación, tamaño de municipio e incluso la comunidad autónoma de residencia—. Más relevante aún es su ventaja entre los votantes de Vox, que suspenden a Feijóo con una nota media de 4 y, en cambio, otorgan a Ayuso un aprobado amplio.

Una primera lección que deja esta encuesta es que, contrariamente a lo que suele suponerse, el fenómeno Ayuso es exportable a otras comunidades autónomas. Además, se perfila como el activo más eficaz del PP no solo frente al PSOE, sino especialmente frente a Vox. En un contexto de polarización y auge de la derecha radical, es, por el momento, la dirigente con mayor capacidad para retener y atraer votantes hacia el PP y, en última instancia, para facilitar la unificación del espacio de la derecha.